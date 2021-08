Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sledgehammer a publié une bande-annonce mondiale pour Call of Duty: Vanguard (ci-dessus) et a confirmé les détails du gameplay.

La semaine dernière, Activision a officiellement annoncé Call of Duty: Vanguard, en lançant une courte bande -annonce qui taquinait le prochain titre de la série. Mais cette vidéo navait pas trop de substance, même si elle donnait limpression que le jeu se déroulerait pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, Sledgehammer Games, propriété dActivision, en plus de publier une nouvelle bande-annonce, a officiellement confirmé le prochain lancement du jeu de tir Call of Duty en novembre et se situe en effet à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Gardez à lesprit que Sledgehammer na pas dirigé le développement dun jeu Call of Duty depuis Call of Duty: WW2 en 2017.

Le jeu proposera une campagne solo « dinspiration historique », un mode multijoueur et une intégration avec Call of Duty : Zombies et Warzone. La campagne solo se concentre sur lorigine des forces spéciales, de plusieurs points de vue. Sledgehammer a déclaré que le récit concernait "les histoires inédites de héros multinationaux qui ont formé la Task Force One, changeant le visage de lhistoire et préparant le terrain pour les forces spéciales telles que nous les connaissons".

Vous pouvez vous attendre à des personnages inspirés de personnalités du monde réel, telles que le lieutenant Polina Petrova, qui est basé sur le tireur délite soviétique Lyudmila "Lady Death" Pavlichenko.

Quant au mode multijoueur, Vanguard disposera de 20 cartes au lancement. Il y aura aussi des modes de jeu comme "Champion Hill", où les joueurs se battent en solo ou en escouades de deux ou trois. Il y aura aussi un mode Zombies, développé par le studio Black Ops Treyarch. Cest une suite de Black Opérations Guerre froide.

Call of Duty: Vanguard devrait sortir le 5 novembre 2021. Il arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

