Call of Duty: Vanguard officiellement annoncé – dautres seront révélés par Activision dans Warzone le 19 août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Activision a officiellement annoncé Call of Duty: Vanguard , en lançant une courte bande-annonce qui taquine le prochain titre de la série.

La vidéo elle-même, vue ci-dessous, na en fait pas trop de substance, mais elle confirme une grande partie des fuites préalables à lannonce et des chuchotements de lindustrie.

Nous en saurons également plus très bientôt, la société notant que des détails supplémentaires seront révélés lors dun événement - intitulé "Bataille de Verdansk" - à lintérieur de Call of Duty: Warzone le 19 août à 13h30 ET / 18h30 BST .

Rejoignez la #BattleofVerdansk et découvrez la révélation mondiale de Call of Duty: Vanguard



- 19/08

- 10h30 (heure du Pacifique)

- Verdansk pic.twitter.com/N0efSm5nOA – Call of Duty (@CallofDuty) 16 août 2021

Vanguard, il est maintenant certain, aura lieu pendant la Seconde Guerre mondiale et se concentrera probablement sur les quatre emplacements qui apparaissent dans la bande-annonce. Vous pouvez repérer un nid de tireur délite, un champ de bataille désertique, une forêt allemande et une plage remplie de débris davions, faisant allusion aux principaux champs de bataille de la guerre sur le front oriental, le front occidental, le Pacifique et en Afrique du Nord.

Chacun des quatre endroits présente une face cachée dans la scène, avec quelques noms ("Petrova" dans la première scène et "Sgt. Kingsley" dans la troisième) faisant potentiellement également allusion à des personnages qui figureront dans le jeu - peut-être représentant même deux des quatre qui apparaissent à la fin de la bande-annonce.

En dehors de cela, cependant, nous devrons attendre quelques jours de plus pour découvrir ce que Activision a dautre en réserve.

Et si vous prévoyez de jeter un coup dœil le 19 août, assurez-vous de vous connecter bien à lavance - les expériences précédentes ont montré que les serveurs peuvent rapidement être surchargés lors dévénements spéciaux.