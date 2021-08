Call of Duty : Vanguard sera-t-il dévoilé le 19 août ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard se rapproche de plus en plus dêtre officiellement révélé, et le dernier lot de fuites fait que ce moment semble véritablement imminent. Les fichiers de jeu ajoutés à Call of Duty: Warzone dans le cadre de sa mise à jour de la saison cinq ont été extraits pour certains détails clés.

Dune part, une date est diffusée pour le lancement dans le jeu du nouveau titre COD, qui devrait impliquer un événement Warzone en direct, tout comme Black Ops: Cold War. Il se déroulera apparemment le 19 août 2021.

La forme exacte que prendra cet événement nest pas connue à ce stade, mais il semble y avoir un consensus sur son calendrier. En plus de cela, cependant, les mineurs de données ont examiné la mise à jour de la saison cinq qui a été déployée sur les consoles PlayStation hier, avant la sortie du nouveau contenu sur Warzone et Cold War plus tard dans la journée.

Il comprend apparemment des images promotionnelles pour Vanguard qui confirment le titre du jeu, son cadre de la Seconde Guerre mondiale et les noms dau moins trois opérateurs (Lucas, Polina et Wade). Les images indiquent quil y aura à nouveau un ensemble cross-gen pour les personnes cherchant à passer aux consoles de nouvelle génération, aux côtés dune édition ultime qui apportera vraisemblablement plus dextras.

Call of Duty : VANGUARD

Théâtre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale.

Contient des cartes remasterisées de CoD WaW (on ne sait pas lesquelles pour le moment).

Treyarch participe au développement. #CallofDuty #CODVanguard #CoD pic.twitter.com/4B41SMXavZ – Solidas (@solidas6) 12 août 2021

Activision est en mode lance-flammes, brûlant ces fuites au fur et à mesure quelles se produisent, de sorte que le Tweet que nous avons intégré ci-dessus pourrait disparaître à un certain moment, mais tous les signes indiquent que Vanguard deviendra très bientôt bien plus quune simple rumeur.