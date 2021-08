Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Activision vient de tenir lappel des résultats du deuxième trimestre pour 2021, et lappel a offert plus dun morceau savoureux dinformations sur Call of Duty au fur et à mesure quil se déroulait – en particulier, nous avons quelques nouvelles nouvelles où la prochaine entrée principale de la série est concerné.

Au cours de lappel, il a dabord été confirmé que le jeu, qui na toujours pas été officiellement annoncé mais dont la rumeur dit fortement quil sappellerait Vanguard , sortira sur les deux nouvelles consoles (cest-à-dire la PS5 et la Xbox Series X/S) et également sur le ancienne génération comprenant des boîtiers PS4 et Xbox One.

Ce nest pas une surprise, mais cest quand même bon à savoir. Après tout, étant donné les quelques centaines de millions de joueurs potentiels qui ne passeraient à la prochaine génération que pour COD, nous aurions été assez abasourdis sil avait décidé de franchir le pas.

Lautre morceau intéressant était une mention du président et chef de lexploitation dActivision Blizzard, Daniel Alegre, qui a déclaré que le jeu se déroulerait dans "un cadre que nos fans connaissent et aiment". Cela ne confirme pas entièrement que le jeu, tel que divulgué, va être une autre entrée de la Seconde Guerre mondiale, mais cela réduit certainement les autres options.

Nous devrons cependant attendre une révélation complète – le jeu va, espérons-le, être dévoilé dans un événement en direct Warzone très bientôt, mais il ny a pas encore de date ou de confirmation à ce sujet.