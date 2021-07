Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone et Black Ops Cold War recevront leur prochaine mise à jour majeure sous peu, avec le patch Reloaded de la saison 4 à venir le 15 juillet 2021.

La mise à jour, qui nest pas surprenante après les précédents changements de mi-saison, apporte un nouveau contenu à la bataille royale de COD et une nouvelle carte de zombies majeure à Cold War.

Le plus gros changement à venir dans Warzone est probablement lajout dun nouveau killstreak ultra-rare, le Sentry Gun familier des jeux multijoueurs. Il suivra et tirera sur les cibles pendant une minute une fois déployé, et pourrait être une véritable nuisance dans les cercles finaux serrés.

Il y a aussi un nouveau mode de jeu, Payload, qui est un grand départ pour le jeu. Cest un mode basé sur des objectifs 20v20 où les joueurs doivent escorter des véhicules vers des destinations marquées en compétition les uns avec les autres. Si cest un succès auprès des joueurs, nous pourrions assister au début du véritable multijoueur gratuit de Call of Duty ici.

Au-delà de cela, nous aurons une série de nouveaux skins et de nouveaux packs de magasins, y compris des options assez originales. Il y a aussi un nouveau SMG à débloquer, le OTs 9. Il contient un nombre de dégâts et une cadence de tir élevés, mais a des chargeurs plus petits pour équilibrer les choses. Une masse pour la mêlée entrera également dans la liste.

Il y a beaucoup plus de détails à parcourir dans l article de blog complet dActivision , alors consultez-le pour en savoir plus, y compris des détails sur les changements à venir dans les modes de jeu multijoueur et zombies de Black Ops Cold War.