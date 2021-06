Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone et Black Ops Cold War ont chacun reçu un coup de pouce graphique, Activision ayant récemment publié le dernier pack de textures haute résolution.

Le dernier pack, qui devient le cinquième à sortir pour les joueurs de Warzone, est disponible pour les consoles PC, Xbox et PlayStation, le téléchargement nécessitant environ 7 Go despace libre.

Le pack est parfaitement adapté aux écrans offrant une résolution de 1440p et supérieure, ce qui le rend accessible aux utilisateurs de Xbox One X, PS4 Pro, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Comme avec les améliorations précédentes des graphismes, le cinquième pack de textures devrait mieux définir les points les plus fins de Verdansk - tels que les arbres et les extérieurs des bâtiments - à la fois lointains et proches, ainsi que les armes à feu et les modèles de joueurs se déplaçant autour de la carte.

Pour vérifier si vous avez le dernier pack de textures disponible pour linstallation, ainsi que les quatre précédents, chargez simplement jusquà lécran du menu principal de Warzone et appuyez sur le joystick droit de votre contrôleur.

À partir de là, vous devriez voir une section intitulée «Modern Warfare Texture Packs», avec une icône verte «Installé» sur le côté droit si vous avez déjà les dernières mises à jour graphiques prêtes à lemploi. Naturellement, en sélectionner un pour linstallation vous mènera ensuite au Microsoft Store ou au PlayStation Store pour terminer.

En supposant que vous disposiez de lespace de téléchargement, ces mises à jour sont une véritable évidence. Non seulement ils améliorent considérablement limmersion et la sensation de Verdansk 84, mais ils ont également un effet très réel dans le jeu - les mouettes et les feuilles darbres embêtantes ressemblent beaucoup moins à un ennemi parachuté, pour ne citer quun seul avantage.

Écrit par Conor Allison.