Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons quun nouveau jeu Call of Duty arrivera plus tard cette année - même sil ny avait aucune rumeur, ce serait toujours quelque chose à soupçonner, étant donné le calendrier de sortie régulier auquel la série sest toujours attachée.

Il a également été complètement supposé dans la rumeur pendant un certain temps que la tête de cette année serait prise par Sledgehammer Games, qui a précédemment fait Call of Duty: WW2 et Advanced Warfare. Cela a peut-être pris un certain temps, mais nous commençons enfin à obtenir des confirmations factuelles réelles de certaines de ces suppositions, maintenant.

Dans son dernier appel aux résultats, Activision a confirmé que Sledgehammer est bel et bien aux commandes, ayant élargi ses équipes et ses ressources, et que le jeu sortira plus tard cette année, dans la machine à sous standard.

Le développeur lui-même la ensuite confirmé avec un retour à lactivité légèrement ironique sur son compte Twitter:

Nous sommes ravis de mener la charge sur @CallofDuty cette année et avons hâte den partager plus. https://t.co/pMuaFybT1r - Sledgehammer Games (@SHGames) 4 mai 2021

Il a également déclaré que le jeu était avant tout conçu pour la prochaine génération, nous espérons donc quil devrait être absolument génial - même sil est toujours extrêmement probable quil sortira également sur lancienne génération de consoles, pour éviter de manquer quelque chose. sur des revenus énormes.

En outre, le président dActivision, Rob Kostich, a également confirmé que le jeu sintégrerait à Warzone, la bataille royale gratuite, tout comme Black Ops: Cold War la fait sur une période de plusieurs mois. Que cela signifie une nouvelle carte, ou simplement de nouvelles largages darmes et dopérateurs, il faudra beaucoup plus de temps pour devenir clair, nous devinerons.

Écrit par Max Freeman-Mills.