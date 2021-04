Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: La grande semaine de Warzone se poursuit, avec une nouvelle bande-annonce explosive montrant des aperçus de la carte actualisée qui devrait faire ses débuts aujourdhui dans le cadre du lancement de la saison 3.

Cest une bande-annonce des années de gloire COD, remplie de célébrités et de stars du sport du monde entier (Jack Grealish fait une apparition en vedette pour représenter la Super Premier League).

Ceux qui ont porté une attention particulière pourraient remarquer que la première partie de la bande-annonce est exactement la même que le clip qui a fui il y a environ un mois, alimentant dénormes quantités de rumeurs et de spéculations.

Cependant, il y a beaucoup plus dans la coupe finale, y compris des effets qui semblent vraiment complets, et une bonne vitrine de larmement et de la folie quun jeu de Warzone peut dépasser si vous avez de la chance.

Maintenant, nous savons avec certitude que tout cela inaugure une nouvelle ère pour le jeu Battle Royale, avec la carte de Verdansk transportée dans le temps jusquen 1984 et gagnant ainsi une foule de nouveaux points dintérêt.

Comme la bande-annonce se termine également, ce nest que maintenant que le jeu peut être vraiment appelé gratuit pour tout le monde, la Xbox supprimant simplement le besoin de payer pour laccès multijoueur aux jeux gratuits - Warzone peut être joué sur consoles ou PC sans aucun coût (et nous vous recommande vraiment de lessayer!).

Écrit par Max Freeman-Mills.