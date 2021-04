Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Mobile va de mieux en mieux et joue clairement son propre rôle dans la reconfirmation sans fin de COD en tant que lune des franchises les plus puissantes du jeu.

Le jeu de tir mobile a attiré des joueurs dans leurs hordes, avec des millions de personnes se connectant pour profiter dune expérience moins épuisant que la console principale et les jeux PC qui offrent toujours beaucoup dadrénaline.

Tout comme Black Ops: Cold War et Modern Warfare avant lui, COD: Mobile fonctionne désormais selon une rotation de contenu saisonnière, mais ses mises à jour sont plus régulières, à venir chaque mois. La saison 3 est sur le point de tomber, nommée de manière évocatrice Tokyo Escape et apportant une nouvelle passe de bataille à travailler, ainsi que de nouvelles cartes.

Matt Lewis, vice-président des produits et directeur général de Call of Duty: Mobile, pense que cela incarne tout ce que son équipe vise avec les baisses saisonnières de COD Mobile. "Le Battle Pass est le meilleur Battle Pass que nous ayons jamais eu, les personnages sont fantastiques" et il est particulièrement enthousiasmé par un skin déblocable pour le Bizon SMG que les joueurs peuvent équiper - "Je suis un grand fan du Bizon".

Il ne sous-entend pas les défis de maintenir le type de calendrier de contenu que le jeu a géré, cependant - "Il est très difficile de livrer des choses totalement nouvelles chaque mois. Ce nest pas vraiment uniquement du point de vue créatif, mais aussi de la production. Réalité de changer les choses toutes les quatre à cinq semaines. Cest vraiment, vraiment, difficile. Mais nous voyons la façon dont les joueurs y réagissent. Cest donc quelque chose que nous allons continuer avec dans le futur. "

Ce dévouement à donner aux joueurs ce quils veulent a gagné les éloges du jeu de la part de ses fans, comme Lewis y fait allusion, et il se compare également favorablement au pipeline de changements plus lent pour dautres sections COD, en particulier Warzone.

Cependant, lintégration de plus en plus étroite de Warzone et dautres titres COD ne signifie pas que vous pouvez vous attendre à ce que COD: Mobile se plie dans le package de sitôt. Ils continueront à se promouvoir, mais COD Mobile se rattachant à lhistoire ou aux saisons en cours dans Warzone est encore loin dêtre une perspective probable.

Un autre domaine qui sera important pour le jeu à lavenir, cependant, est la croissance continue de sa scène e-sport. Ceci est parfaitement résumé par le récemment annoncé Call of Duty: Championnat du monde mobile, qui commence le 3 juin 2021, et comprend un prize pool doublé de plus de 2 millions de dollars.

Tout joueur a une chance de se qualifier via une compétition en jeu, mais la taille de ce prix en argent montre comment la popularité de COD: Mobile se traduit par un jeu compétitif.

Lewis est discret sur la suite du jeu, après la sortie de la saison 9, comme vous vous en doutez, mais avec de nouvelles armes et de nouvelles cartes ajoutées tout le temps, cela semble certainement être le bon moment pour jouer.

Écrit par Max Freeman-Mills.