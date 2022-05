Call of Duty Warzone : Quelles sont les nouveautés de la saison 3 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty : Warzone s'est bel et bien installé à Caldera, après avoir fait ses adieux à la carte originale, Verdansk, lors du lancement du jeu principal de 2021, COD Vanguard.

Les choses se déchaînent également dans la dernière saison, avec l'arrivée sur l'île des mastodontes Godzilla et King Kong. Découvrez tous les détails, ci-dessous.

La saison 3 de Warzone, sous-titrée Classified Arms, a été lancée le 27 avril, vous pouvez donc la savourer en jeu dès maintenant.

Cette saison de taille monstrueuse est maintenant déclassifiée



. Voici tout ce qui est à venir dans la saison 3 de #Vanguard et #Warzone : https://t.co/xsn4yK1UU5 pic.twitter.com/tdxCejh5hn- Call of Duty (@CallofDuty) 21 avril 2022

L'image ci-dessus contient un grand nombre de détails sur les nouveautés de la saison, mais nous vous les présentons ci-dessous.

Les changements apportés à la saison sont nombreux et nous les avons séparés en sections pour vous. Vous pouvez consulter les notes de patch complètes de la mise à jour pour obtenir tous les détails.

L'arrivée tant attendue et tant annoncée de Godzilla et King Kong sur l'île fera partie d'un événement à durée limitée appelé Opération Monarch. Nous savons que les deux monstres seront effectivement présents sur l'île grâce à des aperçus dans des bandes-annonces comme celle ci-dessous.

Soyez une force contre la force de la nature



Préparez-vous avec le Battle Pass "Armes Classées" de la troisième saison le 27 avril dans #Vanguard et #Warzone. pic.twitter.com/yrHaLTYQzY- Call of Duty (@CallofDuty) 25 avril 2022

Vous pouvez les voir se déplacer et lancer d'énormes attaques.

La chose importante à noter est que cet événement n'est pas immédiat - il est prévu pour le 11 mai (nous espérons qu'il durera au moins quelques jours afin que vous ayez une certaine marge de manœuvre pour organiser une session).

Il y a quatre nouvelles armes pour Warzone et Vanguard. Un nouveau fusil de tireur d'élite, le M1916, est rejoint par le fusil d'assaut Nikita AVT et vous pouvez obtenir les deux gratuitement en améliorant votre passe de combat.

Plus tard dans la saison, une nouvelle option de mêlée apparaîtra, sous la forme d'un marteau appelé le Junkyard Jet, probablement inspiré de la force brute de King Kong. Enfin, un SMG appelé le H4 Blixen fera également son apparition à un moment donné.

Des changements ont été apportés à Peak, le sommet du volcan central de Caldera, pour terminer les travaux de construction en cours et le transformer en une forteresse plus complète. Cela devrait en faire un point de chute encore plus chaud qu'il ne l'était déjà.

Autre nouveauté, un point d'intérêt appelé Dig Site, où d'énormes squelettes laissent entrevoir un passé fou pour Caldera, tandis que les zones Runway et Lagoon se voient ajouter des points de couverture, pour les rendre un peu moins ouvertes et vulnérables.

Le goulag, le saloon de la dernière chance de Warzone, a reçu une nouvelle carte, apparemment située dans la cale d'un cargo. Cela fait un moment que le goulag n'a pas reçu de nouvelle rotation, donc cette carte pourrait être la bienvenue pour ceux qui ont tendance à mourir souvent en jouant.

La précédente mise à jour de Warzone est sortie le 23 mars, après quelques jours de teasers de Raven Software sur ce qu'elle impliquait.

#Warzone Season Two Reloaded est lancé à 9AM PST



Une nouvelle LTE - Rebirth Reinforced, des stations d'échange d'armes, des stations d'achat déployables, de nouveaux modes, une nouvelle arme, de nouveaux opérateurs, un nouveau gameplay, et plus encore !



Les notes de patch sont disponibles sur : https://t.co/oX0RLkVUU1 pic.twitter.com/GJZBHH2Xiv- Raven Software (@RavenSoftware) 23 mars 2022

Cela signifie que si vous n'avez pas joué depuis la mise à jour, vous devrez vous assurer de télécharger le patch, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez.

Cette mise à jour pour Warzone s'est principalement concentrée sur l'île Rebirth, la petite carte qui accueille certaines des playlists les moins longues et les plus décontractées du jeu, mais il y a eu quelques changements révélateurs qui s'appliquent également à Caldera.

Course aux armements, Rebirth renforcé et le père de COD



Découvrez tout ce qui arrive à #Vanguard et #Warzone dans Season Two Reloaded.https://t.co/6N7IqzBbYk pic.twitter.com/7adVQ7uZRj- Call of Duty (@CallofDuty) March 21, 2022

L'île au goût d'Alcatraz est un pilier depuis son lancement aux côtés de Verdansk il y a quelques années, et c'est la plus grande série de changements qui lui ont été apportés depuis. Il y a un bon nombre de nouveaux points d'intérêt pour aider à couvrir des endroits comme la cour de la prison qui étaient auparavant très ouverts.

L'éclairage de la carte a également changé de façon substantielle, tandis que le décor de toute l'île a été mis à jour pour refléter la suprématie des méchants fabricants de gaz Nova 6 de Stitch, dans le canon un peu compliqué du monde de Call of Duty.

Il y a un nouveau pistolet mitrailleur à essayer, l'Armaguerra, qui frappe bien et fort à courte distance, mais qui semble aussi avoir un recul suffisant pour fonctionner à des distances un peu plus grandes. Il fait également partie de la rotation du loot terrestre pour Rebirth et Caldera, vous pouvez donc l'essayer là-bas.

Vous pouvez maintenant trouver de très rares largages qui vous permettent de frayer dans une station d'achat larguée par avion et qui reste dans le coin pendant quelques minutes. C'est une option très utile si vous devez racheter quelqu'un dans le match ou récupérer votre chargement mais que vous n'avez pas de station d'achat à portée.

Modification de la sacoche d'armure et du masque à gaz

De petits ajustements aux masques à gaz signifient que vous pouvez désormais déposer un masque pour un coéquipier, tandis que les sacoches d'armure affichent désormais le nombre de plaques qu'elles contiennent, ce qui facilite la gestion de votre armure une fois que vous avez déjà une sacoche.

Il y a quelques ajustements de l'équilibre des armes et de leurs accessoires, bien qu'ils soient suffisamment granulaires pour ne pas causer un changement dramatique dans la méta à ce stade - vous pouvez trouver plus de détails dans les notes de patch complètes ici.

La dernière saison de Warzone a été prolongée de quelques semaines pour donner à Raven et aux autres équipes de développement plus de temps pour préparer la prochaine, mais la saison 2 a débuté le 14 février.

La meilleure défense est une attaque lourdement blindée. Découvrez ce qui se passe dans #Vanguard et #Warzone dans la saison 2, qui arrive le 14 février.



En savoir plus : https://t.co/SQzphcLEAX pic.twitter.com/nTtawCL34m- Call of Duty (@CallofDuty) 8 février 2022

Cela signifie que vous pouvez vous plonger dans Caldera dès maintenant et découvrir tous les nouveaux contenus et ajustements.

Il s'agit d'une série de changements très importants pour Warzone, même pour une nouvelle saison. Vous pouvez trouver tous les détails sur le blog de Call of Duty ici, mais nous en avons extrait les points forts ci-dessous.

Il y a quatre nouvelles armes à débloquer et à utiliser au cours de la saison, dont le fusil d'assaut KG M40 et le LMG Whitley le premier jour, qui semblent tous deux offrir des dégâts élevés et un recul raisonnable.

Le piolet fera ses débuts dans un pack à la mi-saison, tandis que l'Armaguerra 43 SMG sortira également dans le cadre de la mise à jour de mi-saison.

Une partie de l'histoire de Warzone implique la découverte du gaz de la nébuleuse V sur Caldera, et il va jouer un rôle important dans le jeu. De nouvelles améliorations de terrain autour du gaz sont là.

Tout d'abord, les munitions Nebula V ajoutent un chargeur de munitions toxiques à votre arme, n'infligeant aucun dégât supplémentaire aux joueurs mais ajoutant un effet si vous les abattez : ils seront entourés d'un nuage de gaz pour gêner ceux qui tentent de les ranimer comme le fait le gaz circulaire.

Les bombes Nebula V sont encore plus puissantes, des objets très rares qui vous permettent de déclencher un explosif à retardement pour créer un mini-cercle de gaz qui se répandra pendant deux minutes sur une zone, bloquant ainsi les tireurs d'élite ou emprisonnant les gens dans un bâtiment.

Enfin, l'ajout de stations de décontamination portables compense quelque peu ce problème : elles vous permettent de créer un refuge dans la nébuleuse V ou le gaz circulaire, ce qui vous donne le temps de vous soigner et de regarnir votre armure avant de repartir.

De nouveaux véhicules sont arrivés dans les modes Vanguard Royale, bien que vous ne puissiez en conduire qu'un seul : le nouveau bombardier.

Cet avion à quatre hommes peut larguer des charges utiles qui détruisent les boîtes de chargement et infligent des dégâts massifs aux joueurs et aux véhicules. Les équipes peuvent donc chercher à les abattre à partir de canons AA et de camions. Les avions standard peuvent également infliger des dégâts importants aux bombardiers, bien que leur réserve de santé soit heureusement réduite.

Autre nouveauté : les camions de transport blindés qui suivent des itinéraires définis et se défendent avec des mitrailleuses. Ils sont difficiles à abattre, mais laissent derrière eux du butin de premier ordre, y compris la possibilité d'obtenir une bombe Nebula V.

Pour la première fois en dehors des modes à durée limitée, Warzone dispose de scénarios PvE (ou, plus précisément, PvPvE). Deux nouveaux types de lieux sont gardés par l'IA ennemie et les joueurs doivent s'en débarrasser dans des combats qui pourraient alerter les autres équipes de leur présence.

La première est une usine chimique, près des Mines et des Docks, qui s'ajoute à une raffinerie qui existait déjà. Elle dispose de gardes en patrouille, de butins de grande valeur et d'une sorte de piège que les joueurs peuvent déployer. De plus, sept nouveaux laboratoires souterrains ont été ouverts - nous avons vu plusieurs trappes et portes de bunker autour de Caldera, donc vous savez peut-être déjà où ils se trouvent, bien que des cercles sur votre carte rendront les choses plus évidentes.

Ils sont également gardés par des escouades de soldats IA, mais contiennent du butin, notamment des masques à gaz durables et de potentielles munitions Nebula V.

Prenant note des livres écrits par Apex Legends et PUBG, ces nouveaux ballons parsemés sur la carte vous permettent de faire de la tyrolienne jusqu'à une certaine hauteur puis de sauter pour un vol en parachute jusqu'à un nouvel emplacement situé à des centaines de mètres, vous donnant ainsi un moyen de distancer rapidement les gaz ou de vous sortir d'un engagement.

Après une énorme consternation, Raven a récemment annoncé qu'il apportait un changement majeur à l'équilibre de la Warzone, avec effet immédiat. Alors que lors du lancement de Pacific, le calendrier d'achat d'un loadout avait été modifié, afin de faire attendre les joueurs plus longtemps avant qu'ils ne soient disponibles, cette modification est révoquée.

Une mise à jour de #Warzone est en ligne !



Les chargements sont désormais disponibles à l'achat via les stations d'achat dès le début de la bataille royale. Plus besoin d'attendre !



Les notes de patch de la saison 1 ont été modifiées (voir le 3 février) : https://t.co/c5RLdmMEW6 pic.twitter.com/oZUUBORvkW- Raven Software (@RavenSoftware) 3 février 2022

Cela signifie qu'à partir de maintenant, dès que vous aurez collecté 10 000 $, vous pourrez acheter un chargement, quel que soit le moment du match où vous vous trouvez. La communauté s'est réjouie après avoir réclamé ce changement pendant des semaines, même si nous craignons un peu que cela signifie simplement que les meilleures équipes de chaque lobby obtiendront leurs meilleures armes encore plus rapidement.

Raven a récemment publié une mise à jour de mi-saison pour Caldera, ajustant un grand nombre d'armes et corrigeant une série de bogues, bien que le jeu présente encore de nombreux problèmes, notamment un gel très fréquent lorsque vous ouvrez une station d'achat.

Il s'agit d'une mise à jour plutôt discrète par rapport aux lancements de mi-saison des mois précédents, sans thème majeur ni nouveaux événements sur la carte, mais si les développeurs concentrent leur énergie sur la correction des bugs et des exploits, nous ne nous en plaindrons pas.

Le seul ajout majeur de cette mise à jour est un nouveau SMG, le Welrod Gun, qui, selon Raven, est une option de courte à moyenne portée, comme la plupart des SMG. Vous pouvez le débloquer en tuant des adversaires tout en visant le viseur d'un SMG, et il ne devrait pas être trop difficile à obtenir.

La nouvelle mise à jour comprend également une série d'ajustements des armes et de leurs accessoires, en particulier les Bren, STG44 et MP40, qui étaient peut-être un peu trop faciles à utiliser depuis le lancement de Pacific.

Ils sont un peu trop détaillés pour être abordés en détail mais, en général, le recul devrait être plus important lorsque l'on utilise des accessoires méta comme la poignée avant Carver sur ces armes, ce qui les rend au moins un peu plus difficiles dans certains engagements.

Vous trouverez tous les détails de ces changements, jusqu'au pourcentage, dans les notes de patch que Raven a publiées ici.

Warzone Pacific (comme on l'appelle maintenant) est en ligne dès maintenant, après avoir été lancé pour tout le monde le 9 décembre 2021.

Cela signifie que vous êtes libre d'explorer la nouvelle carte, Caldera.

marque votre dépôt.



Où allez-vous déposer vos armes ? #Warzone pic.twitter.com/F9btJRH0Q0- Call of Duty (@CallofDuty) 30 novembre 2021

Vous pouvez vous faire une idée de la nouvelle carte grâce au tweet ci-dessus de Call of Duty, qui révèle ses principales régions et zones, que vous pouvez également découvrir en mouvement grâce au trailer ci-dessous. Maintenant que le jeu est dans la nature, vous pourrez voir de nombreuses autres séquences de gameplay sur YouTube, ou vous y plonger vous-même.

Nous avons obtenu de nombreux détails clés sur le fonctionnement de Warzone Pacific par rapport à l'ancienne version, en particulier sur le fonctionnement des armes. Avec trois jeux d'armes à équilibrer, c'est un peu compliqué.

Un nouveau mode appelé Vanguard Royale se limite à l'armement Vanguard sur un champ de bataille adapté à la période. Il existe également toujours un mode de base, le mode Battle Royale, dans lequel vous pouvez mélanger et combiner toutes les armes que vous avez débloquées.

Vanguard Plunder réintègre également le mode de collecte d'argent, pour une manière plus relaxante d'améliorer les armes.

Il y a de nouveaux véhicules, dont des avions pour la toute première fois, et des camions anti-aériens pour aider à contrer la menace qu'ils représentent. Les avions sont assez simples à contrôler et vraiment mortels, mais la bonne nouvelle est que les camions et les emplacements anti-aériens les détruisent très rapidement.

Un billet de blog publié lors du lancement de Caldera contenait une foule de détails sur le changement de carte, mais les nombreux changements d'équilibre détaillés pour le jeu lui-même sont peut-être tout aussi excitants que le nouvel emplacement.

Tout d'abord, le rythme de chaque match a été considérablement modifié : vous ne pouvez désormais acheter un chargement qu'une fois que les boîtes gratuites ont été larguées après quelques minutes de jeu. Cette fonctionnalité, qui était déjà présente dans le mode de jeu Verdansk Flashback, était la bienvenue et rendait les combats de début de partie un peu plus équilibrés, à notre avis.

L'expérience du goulag est de retour, cette fois-ci dans un puits de mine, mais maintenant vous retournerez sur la carte principale après avoir gagné, en conservant l'arme et l'équipement que vous aviez à la fin du combat - donc conserver les munitions et les tactiques pourrait vous donner un avantage une fois que vous aurez atterri.

Le pouvoir d'arrêt a été entièrement supprimé du jeu, et le silence de mort a été modifié pour devenir plus rare et ne se rafraîchir qu'après un seul meurtre, plutôt qu'à l'infini. Le très redouté bâton de Kali a également subi un nerf, tandis que les grenades étourdissantes et les détecteurs de battements de cœur voient leur utilité légèrement réduite.

La plupart des grenades létales font plus de dégâts, la grenade Stim et la grenade Snapshot voient leur utilité améliorée (la première vous donne un gain de vitesse tandis que la seconde a un rayon d'action beaucoup plus large). Même la modeste grenade leurre a été améliorée pour contenir des boulettes de caoutchouc qui infligent des dégâts légers aux ennemis proches.

Les masques à gaz n'interrompent plus les animations aussi souvent qu'avant (ce qui est louable), tandis que les nouveaux bidons de gaz peuvent être transportés à deux mains et exploser pour endommager vos ennemis, ce qui en fait des pièges parfaits. Vous pouvez même les attacher à des tyroliennes pour faire une mauvaise surprise aux personnes qui se trouvent en haut des immeubles.

Enfin, l'ajout de zones d'eau peu profonde dans lesquelles vous pouvez patauger permet aux joueurs d'atténuer les effets du Traqueur pour se cacher plus efficacement, ou de s'accroupir pour bénéficier des avantages du Sang-froid. Lancer un Molotov dans l'eau, quant à lui, provoque un effet de fumée qui pourrait offrir une couverture utile.

Pour vous faire une idée complète de tous les changements d'équilibre, consultez les notes de mise à jour ici (attention, elles sont longues !).

Les contrats ont également fait l'objet de quelques modifications, avec l'arrivée de nouveaux types de contrats. Les contrats de largage de fournitures larguent une caisse pleine d'argent et de cadeaux sur la carte pour que tout le monde puisse la récupérer, mais ils indiquent à votre équipe et à elle seule l'endroit exact où elle sera larguée.

La prime pour gros gibier, que l'on ne pourra ramasser qu'une fois par match, marquera le leader du jeu à chasser, ce qui vous donnera un vrai défi et vous offrira de plus grandes récompenses.

Enfin, un mystérieux contrat top secret n'apparaît pas sur la minimap et apportera des récompenses supplémentaires juteuses, mais vous attribuera un type de contrat aléatoire sans que vous ayez votre mot à dire.

En plus de tous ces changements de gameplay, il y a bien sûr l'arrivée du nouvel anti-cheat Ricochet de Call of Duty sur PC, qui sera un gros coup de pouce pour les joueurs sur toutes les plateformes grâce au crossplay.

Il s'agit d'un système anti-tromperie au niveau du noyau, qui surveillera les jeux suspects et les programmes externes influençant le jeu, et devrait, nous l'espérons, faire une grande différence dans le nombre de tricheries qui se produisent dans les lobbies publics de la Warzone.

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici, sur le site de Call of Duty.

Avant de quitter Verdansk pour la dernière fois au début du mois de décembre, une multitude d'événements live ont eu lieu sur l'ancienne carte, faisant ainsi nos adieux à ce terrain de jeu familier.

Nous avons apprécié l'opération Verdansk Flashback, qui a été conçue pour rappeler aux joueurs tous les moments qu'ils ont passés à Verdansk - c'était un carnage absolu avec des événements constants dans le jeu.

Il y avait également un événement en direct appelé Secrets of the Pacific, qui demandait aux joueurs de rassembler des fichiers d'informations sur la nouvelle carte, Caldera, afin d'en savoir plus avant la migration.

Enfin, il y avait un mode d'un jour à durée limitée appelé les Dernières heures de Verdansk, un événement en direct complet qui faisait ses adieux à la légendaire carte et annonçait le début de Warzone Pacific. Il s'agissait de contrôler un bunker à la fin d'une partie, un divertissement frénétique qui donnait aux gagnants une carte de visite unique dont ils pouvaient se vanter.

