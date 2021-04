Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone se prépare à quelque chose de grand - quiconque sest connecté au jeu au cours des dernières semaines aura vu au moins quelque chose pour indiquer que les choses sont sur le point de changer à Verdansk, et avec la saison 3 juste au coin de la rue, il y a beaucoup de rumeurs sur ce qui pourrait arriver.

Celles-ci vont de la probabilité de nouvelles armes à un événement en direct potentiellement altérant la carte et à la destruction du paysage comme tant de joueurs lont connu jusquà présent, tout ce qui est susceptible de coïncider avec la fin de la bataille actuelle le 21 avril. Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine saison de Call of Duty: Warzone.

La passe de combat actuelle pour Warzone a un compte à rebours pour indiquer aux joueurs combien de temps il leur reste pour parcourir ses niveaux et déverrouiller tout son contenu, et ce compte à rebours se termine le 21 avril. Cette date est maintenant confirmée comme le début de lévénement de fin de saison - lévénement nucléaire tant attendu va enfin se produire.

Cela a été confirmé par cette capture décran de la dernière bande-annonce de la saison 3 de Black Ops Cold War, pour rendre les dates et les heures irréprochables:

Les horaires des événements en direct #Warzone sont répertoriés dans cette capture décran du dernier teaser de la saison 3 de Call of Duty!



21/04:

12h à 14h

14 h 00 à 21 h 00



4 / 21-22:

21h00 - 12h00



22/04:

12 h 00 à 13 h 00



Toutes les heures sont exprimées en heure normale du Pacifique. Ajoutez donc 3 pour EST et 8 pour BST pic.twitter.com/KUdJuiPGgN - ModernWarzone (@ModernWarzone) 19 avril 2021

Cela va commencer à 12h00 PT, ce qui se traduit par 20h00 à lheure du Royaume-Uni, et comme les événements précédents, il y a quelques fenêtres dans lesquelles vous pouvez expérimenter tout ce qui se passe, vous naurez donc probablement pas besoin dêtre dans le jeu avec un timing religieusement précis. .

La saison 3 devrait impliquer de nombreux changements dans la formule qui a rendu Warzone si populaire, et il y a beaucoup déléments différents à prendre en compte.

Pour entrer un peu plus dans les détails, dinnombrables signes indiquent maintenant la fin de la saison 2 se terminant par un événement en direct impliquant la destruction de Verdansk lors dune attaque nucléaire, conçu pour éliminer la menace zombie qui sest lentement propagée. dans la région ces dernières semaines.

Au fur et à mesure que lévénement zombie en direct se déplaçait sur la carte, de plus en plus dendroits ont été détruits et des missiles commencent à voler au-dessus pendant les matchs pour démontrer quil existe une réelle probabilité de frappe destructrice. Dans certains cas, ceux-ci entrent également dans une phase plus tardive que prévu et se dirigent vers le sol.

Verdansk a officiellement été bombardé pic.twitter.com/r7UHmTMBGa - ModernWarzone (@ModernWarzone) 6 avril 2021

Warzone na pas fait énormément dévénements en direct jusquà présent, la seule véritable exception étant lannonce de la guerre froide, qui a permis aux joueurs de courir dans un mode de jeu spécial pour faire lexpérience dun court dévoilement du nouveau jeu. Espérons que cet événement nucléaire pourra innover pour le jeu en offrant quelque chose de plus proche des énormes événements en direct que Fortnite, par exemple, est un spécialiste dans la fourniture.

Les joueurs de Warzone attendent depuis des lustres de pouvoir explorer une nouvelle carte en taille réelle pour le jeu, la plus petite carte de Resurgence Island nétant pas assez grande pour vraiment compter pour beaucoup. Pendant longtemps, lhypothèse courante était que nous obtiendrions une carte située dans les montagnes de lOural, ce qui introduirait un tas demplacements multijoueurs définis dans cette région.

Cependant, des fuites récentes ont indiqué que cette carte avait été mise de côté il y a quelque temps, au profit dune nouvelle version de Verdansk qui remplacera la carte actuelle au début de la saison 3. Cela se déroulera dans les années 1980, liant le jeu à la chronologie. utilisé par Call of Duty Black Ops: Cold War.

Des images et des images de la carte ont fait surface après la fuite dune première version dune nouvelle bande-annonce du jeu, mais Activision les a soigneusement effacées dInternet avec des revendications de droits dauteur (ce qui, selon vous, les rend dautant plus susceptibles de sembler authentiques).

Il semble que la disposition de la carte sera la même, mais les principaux points de repère seront sensiblement différents, avec un centre-ville moins construit, un stade qui a beaucoup moins de toit et pas de barrage du tout - au lieu de cela, il y a un grand pont pour naviguer. Tout le monde peut deviner si une nouvelle peau de Verdansk convient à la communauté, mais cela semble être le changement de carte le plus probable pour le moment.

Lun des piliers du système de passe de combat de Warzone est lintroduction dau moins un nouvel opérateur qui servira de front pour la saison. Les passes passées ont introduit Naga, Captain Price et Ghost, afin que nous puissions accueillir une personne reconnaissable des campagnes de la série.

Soyez prêt à voir de nombreux joueurs courir partout en revêtant les nouveaux skins sortis dans le Battle Pass!

De même, après lénorme baisse de nouvelles armes lors de lintégration de la guerre froide à Warzone à la fin de 2020, le filet de nouvelles armes est revenu à un rythme plus raisonnable et gérable (après tout, de nombreuses armes de la guerre froide ne se sentent toujours pas pleinement équilibrées. même des mois sur toute la ligne).

Les passes de combat et les nouvelles saisons ont généralement introduit deux nouvelles armes, et elles sont également généralement incluses en tant que niveaux gratuits pour sassurer que tout le monde a la même chance de les débloquer sans avoir à débourser de points COD.

Enfin, nous savons quil y aura enfin des ajustements importants pour les opérateurs et les armes déjà dans le jeu, en particulier le skin controversé de Roze, qui vous rend presque impossible à voir sous certains éclairages:

Il y a beaucoup de changements à venir que nous pensons que vous serez heureux de voir:



• Un ajustement à Roze

• Une passe déquilibre significative pour des armes telles que le Tac Rifle Charlie, M16, FFAR 1 et Sykov

• Correction des avantages des armes MW et de léclat du tireur délite

• Changez la façon dont vous acquérez le RC-XD - Raven Software (@RavenSoftware) 16 avril 2021

Les armes mentionnées ont clairement besoin dun équilibrage supplémentaire, et certains de ces changements ont déjà été déployés.Nous espérons donc que la saison 3 pourra inaugurer une méta plus équilibrée qui rendra le temps de tuer un peu plus gérable que sa division actuelle. deuxième statut.

Le nouvel armement que nous obtiendrons nest pas sûr, mais nous nous attendons à un nouveau tireur délite de lépoque de la guerre froide, car il y en a encore si peu de choix, tandis quun autre SMG pourrait également être agréable. Nous découvrirons cependant quand la saison 3 arrivera.

Écrit par Max Freeman-Mills.