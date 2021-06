Call of Duty Warzone Saison 4 : Quoi de neuf cette saison ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone a complètement changé le jeu, les joueurs ayant eu des semaines pour shabituer à la nouvelle chronologie et à la nouvelle version de sa carte de Verdansk en 1984.

Maintenant, cependant, la saison 3 est terminée – il y a une nouvelle saison qui commence et un nouveau pass de combat pour laccompagner, tout vous attend en ce moment. Voici ce que nous savons.

Tout dabord, le moment clé - la nouvelle saison a commencé le 17 juin, donc la transition entre les saisons a déjà eu lieu.

La révélation de la saison 4 de Warzone a eu lieu lors du lancement en direct du Summer Game Fest, avec un tas dautres dévoilements, et nous avons également eu une bande-annonce de gameplay montrant une partie de ce qui sest passé.

Raven Software a maintenant entièrement détaillé les principaux changements qui sont arrivés dans le cadre de la mise à jour de la saison 4, et il y a absolument beaucoup de points à vérifier.

La mise à jour de la saison quatre de #Warzone sera bientôt disponible !



Nouveau Battle Pass, nouveaux opérateurs, nouvelles armes, nouveaux POI et...



Les notes de mise à jour peuvent être trouvées ici : https://t.co/lL99ezRul4



Captures décran dans le fil ci-dessous : – Logiciel Raven (@RavenSoftware) 17 juin 2021

Le plus grand changement visuel est larrivée dune variété de satellites écrasés à divers points de la carte de Verdansk, ce qui devrait ajouter des opportunités de couverture et de combat intéressantes. De plus, il y a un nouveau véhicule pour la toute première fois depuis son lancement - une moto tout-terrain qui semble parfaite pour un seul cycliste avec un passager.

Il y a aussi une nouvelle carte du goulag, qui sera la bienvenue - elle est basée sur la partie centrale de la carte multijoueur Hijacked, elle sera donc familière à certains dans sa mise en page. Enfin, les portes rouges emblématiques de la série Black Ops vont apparaître autour de Verdansk, avec des rumeurs selon lesquelles elles seront une sorte de système de voyage rapide.

Nous avons également de nouveaux opérateurs, comme dhabitude : Jackal, Salah et Weaver. Ils ont également de nouvelles armes avec lesquelles jouer, sous la forme dun fusil dassaut C58, dun MG 82 LMG, dun pistolet à clous furtif, dun OTs 9 SMG et dune masse brutale pour la mêlée. Il y a deux nouveaux modes de jeu à apprécier, Verdansk Resurgence Mini et Payload, ainsi quun événement saisonnier appelé Groundfall qui apporte des défis et des récompenses cosmétiques pendant une semaine ou deux.

La grande nouvelle est également ici sur le plan technique pour les joueurs PS5 - le jeu prend enfin en charge les écrans 120 Hz pour des fréquences dimages améliorées, comme la série X. Nous avions limpression que cela narriverait pas avant la sortie dune version PS5 native complète, mais Raven semble avoir déchiffré le code dune manière ou dune autre.

Les changements les plus importants à certains égards pourraient cependant être ceux détaillés dans les notes de mise à jour très complètes de Raven, qui incluent de nombreux détails. Il y a eu de grands changements dans la façon dont les pièces jointes du canon fonctionnent sur les armes de la guerre froide, les rendant plus viables que jamais, ainsi que de grands changements déquilibrage des armes individuelles (et encore un autre nerf pour le bien-aimé AMAX !).

Peut-être le plus intéressant de tous, il semble que nous ayons enfin un ajustement majeur à la peau de Roze tant détestée, Rook - son avantage tout noir semble avoir été rasé par un nouveau schéma de couleurs plus gris. En espérant que les gens ne migrent pas simplement vers une nouvelle peau en sueur si ce changement fonctionne vraiment !

Avec le recul, la mise à jour de la saison 3 de Warzone était peut-être importante, mais elle laissait encore beaucoup à corriger et à mettre à jour, donc Raven Software na pas attendu trop longtemps pour apporter une mise à jour importante de mi-saison.

Le patch a apporté du nouveau contenu, notamment le déverrouillage du nouveau SMG AMP63, que les joueurs attendaient avec impatience déquiper et de mettre à niveau.

Nous avons également apporté quelques modifications majeures à un certain nombre darmes, notamment des passes déquilibrage initiales pour le populaire fusil dassaut AMAX, le FARA, le fusil à pompe Sweetsweeper et le Bullfrog SMG, qui sétaient tous sentis parfois un peu dépassés.

Dautres sont arrivés, sous la forme de changements dans le fonctionnement des suppresseurs sur les armes de la guerre froide, et de quelques ajustements pour que les tireurs délite de la guerre froide se sentent plus viables par rapport à leurs homologues de la guerre moderne. De plus, et cest extrêmement bienvenu, il y a eu une réduction majeure du taux dapparition des tours Stopping Power.

Plus urgent, cependant, la mise à jour Reloaded a apporté une nouvelle baisse de contenu se concentrant sur quelques icônes daction des années 80 – Rambo et John McClane de Die Hard. La bande-annonce ci-dessous donne une bonne idée de la folie qui a débuté avant la fin de lévénement.

Il y avait une charge à senfoncer, y compris larrivée de la Nakatomi Plaza de Die Hard au centre-ville avec une foule de nouveaux objectifs mineurs à accomplir à lintérieur et autour de lui. Cest la tour la plus haute de Warzone, donc le sniping est toujours très amusant depuis son apogée.

Il existe de nombreux autres points dintérêt, notamment des camps de survivants en hommage à Rambo, où vous pouvez collecter des plaques didentité dans le cadre dun autre nouveau type de mission. En plus de cela, de nouvelles armes sont arrivées et un événement dans le jeu pour que tout soit plus facile à suivre.

Vous pouvez trouver tous les détails sur le blog Call of Duty , aux côtés des notes de mise à jour mécaniques plus détaillées de Raven.

Wraith dit quelle vous verra dans la saison trois...



Faites-vous un nom dès le début dans la troisième saison de #BlackOpsColdWar et #Warzone .



Obtenez toutes les informations sur la saison trois ici : https://t.co/GHu7htmrZP pic.twitter.com/Jogklct3Ge – Call of Duty (@CallofDuty) 19 avril 2021

En repensant au début de la saison 3, cela a apporté de nombreux changements à la formule qui a rendu Warzone si populaire, avec de nombreux éléments différents à prendre en compte.

Les joueurs de Warzone attendent depuis des lustres de pouvoir explorer une nouvelle carte grandeur nature pour le jeu, la plus petite carte de Resurgence Island nétant pas assez grande pour vraiment compter pour beaucoup. Pendant longtemps, lhypothèse commune était que nous obtiendrions une carte dans les montagnes de lOural, apportant un tas demplacements multijoueurs qui étaient définis dans cet endroit.

Cependant, des fuites récentes ont indiqué que cette carte avait été abandonnée il y a quelque temps, au profit de la nouvelle version de Verdansk qui a remplacé la carte actuelle au début de la saison 3. Celle-ci, comme nous le savons maintenant, se déroule dans les années 1980, liant le jeu dans la chronologie utilisée par Call of Duty Black Ops: Cold War.

La disposition de la carte est en grande partie la même, mais les principaux points de repère sont sensiblement différents, avec un centre-ville moins construit, un stade plus un chantier de construction et aucun barrage - à la place, il y a un grand pont pour naviguer maintenant à la place, avec un Installation au sommet. Il y a aussi beaucoup plus à explorer, donc il faudra un certain temps pour que tout le monde shabitue à chaque changement.

Un pilier du système de passe de combat de Warzone est lintroduction dau moins un nouvel opérateur pour agir en tant que front pour la saison. Les passes passées ont introduit Naga, Captain Price et Ghost, parmi beaucoup dautres.

Nous voyons déjà beaucoup de joueurs courir enfilant les nouveaux skins publiés dans le Battle Pass, en particulier Wraith, qui a été fortement présenté dans le matériel promotionnel.

De même, après lénorme baisse de nouvelles armes lors de lintégration de la guerre froide à Warzone fin 2020, le filet de nouvelles armes est revenu à un taux plus raisonnable et gérable (après tout, de nombreuses armes de la guerre froide ne se sentent toujours pas complètement équilibrées même des mois plus tard).

Les passes de combat et les nouvelles saisons ont généralement introduit deux nouvelles armes, et elles sont également généralement incluses en tant que niveaux gratuits pour garantir que tout le monde a la même chance de les déverrouiller sans avoir à débourser de points COD. La nouvelle saison a apporté encore plus, cependant, y compris le SMG PPSH-41, le tireur délite suisse K31, le couteau balistique de mêlée, le fusil CARV.2 et le SMG AMP63 - une récolte exceptionnelle de nouveau matériel à utiliser.

Écrit par Max Freeman-Mills.