(Pocket-lint) - Il y a eu toutes sortes de spéculations sur la prochaine étape de Call of Duty Warzone, la saison actuelle se préparant très évidemment à une sorte de confrontation nucléaire pour la carte principale, Verdansk, comme on le dit depuis des mois.

La théorie dominante est que la carte sera bombardée plus tard ce mois-ci pour éliminer la menace zombie actuelle, ouvrant la voie à une toute nouvelle carte à explorer pour les joueurs. Sauf que maintenant, on dirait que ce nest peut-être pas aussi nouveau que ça.

Une première version divulguée dune bande-annonce de Warzone vraisemblablement à venir a fait surface en ligne et contient de brefs extraits dune nouvelle carte qui ressemble beaucoup à Verdansk transportée dans les années 1980.

(Fuite) Une nouvelle publicité Warzone a été divulguée avec des images de la nouvelle carte



Premier aperçu du Verdansk des années 80 https://t.co/MhwKJPJkMV pic.twitter.com/P9NO83cLxX - Idle Sloth (@ IdleSloth84) 31 mars 2021

Il existe des zones identifiables comme laéroport et le stade actuels qui semblent être des versions antérieures du même paysage, et le changement aurait certainement du sens étant donné lintégration toujours en cours avec Call of Duty Black Ops: Cold War . La nouvelle carte était censée être lancée avec ce jeu, mais a été fortement retardée, et nous ne nous dirigeons que maintenant vers sa chronologie des années 1980.

Il semble que la carte sera sensiblement différente à certains égards - par exemple, le barrage massif au nord de Verdansk se transforme en un grand pont avec un paysage encore plus ouvert. Cependant, avec la base de fans qui réclame un nouveau contenu, ce qui pourrait être considéré comme un reskin plutôt quun paramètre vraiment nouveau nest peut-être pas le changement le mieux reçu.

Cela intervient également dans le contexte du dernier patch de mi-saison pour Warzone qui, malgré une taille de fichier énorme, semble avoir peu fait pour remédier à la domination darmes telles que lAUG et le FFAR, tout en introduisant une litanie de nouveaux problèmes dans lexistant. avantages, et refaire surface des exploits dinvincibilité que lon pensait auparavant bannis.

Dans lensemble, cest une période tumultueuse pour le jeu explosif de bataille royale - nous garderons un œil attentif sur les choses au fur et à mesure quelles évoluent, mais jespère quActivision pourra bientôt nous donner des nouvelles officielles sur ses projets pour Warzone.

Écrit par Max Freeman-Mills.