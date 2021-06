Call of Duty Mobile Saison 5: Nouvelle carte dexpédition avec le thème de lété taquiné

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La saison 4 de Call of Duty Mobile est en cours et lanticipation se tourne vers la saison 5, pour laquelle le teasing a déjà commencé.

Vous vous souviendrez que la numérotation des saisons a été réinitialisée avec la saison 1, Nouvel Ordre, plutôt que davoir la saison 14. La prochaine saison pour 2021 sera la saison 5.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine saison de Call of Duty Mobile .

La prochaine saison de Call of Duty Mobile débutera après le 28 juin. Cest à ce moment-là que le calendrier de connexion mensuel expire et, normalement, la nouvelle saison commence quelques jours après. Il y a souvent une mise à jour du jeu avant le début de la nouvelle saison pour ajouter du nouveau contenu, mais la date exacte reste à confirmer.

Nous ne sommes quà mi-chemin de la saison 4 pour le moment, mais nous avons déjà vu des taquineries sur ce à quoi sattendre dans la saison 5 et il semble quil pourrait y avoir un thème estival dans les choses.

La première grande allumeuse que nous avons vue est un changement pour lexpédition. Cela semble être baigné de coucher de soleil, et Shipment devrait avoir un nouveau design. Il y a des palmiers et des bateaux en arrière-plan, ce qui donne limpression que vous pourriez aller en vacances.

Les vues sont les meilleures à cette heure de la journée.



On dirait que nous nous attendons à ce quun nouvel envoi arrive bientôt sur #CODMobile ! pic.twitter.com/TcIPxtGnK9 – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 13 juin 2021

Auparavant, les développeurs avaient confirmé que la carte classique de Nuketown reviendrait dans le jeu. Au cours des mois dhiver, Nuketown Russia a remplacé la carte normale de Nuketown - bien quil ny ait aucune confirmation quant au moment où ce changement aura lieu. Avec le début de lété, ce changement pourrait intervenir dans la saison 5.

Une carte du monastère est apparue dans la version bêta chinoise et nous pouvons voir du gameplay grâce à YouTube. Certains éléments restent dans la version chinoise et napparaissent pas ailleurs, mais cest toujours une possibilité.

Cela ressemble un peu au genre de gameplay que vous trouvez sur la carte actuelle de la Tunisie, nous pensons donc quil sintégrerait parfaitement comme nouvelle option multijoueur pour tous les modes de jeu, bien quil ny ait aucune confirmation que nous lobtiendrons.

Jusquà présent, nous navons rien entendu sur les nouvelles armes à prévoir dans la saison 5.

Peu de choses ont été dites sur ce à quoi sattendre, mais il y a de vieilles rumeurs.

Activision a confirmé que la carte des zombies, Shi No Numa, revient dans la version chinoise du jeu – et que les zombies reviendront sur Call of Duty Mobile « plus tard dans lannée ». Ce nétait pas dans la saison 3, mais cela viendra à un moment donné dans le futur.

Si vous vous souvenez, lélément zombies a été abandonné en mars 2020 - il y a un an - avec Activision disant à lépoque quil ne répondait pas aux attentes. Dans le même temps, la société a déclaré que les zombies pourraient revenir à lavenir - et maintenant nous savons que cest sur les cartes : cest dans la version bêta chinoise, la Chine lobtenant en premier, semble-t-il.

Dans la version bêta chinoise, larrière-plan du lobby est Shi No Numa Map (Zombies Map) pic.twitter.com/9JVHH4GyEQ – Call Of Duty: Fuites mobiles et actualités (@PlayCODNews) 24 mars 2021

Encore une fois, une rumeur plus ancienne qui est toujours là. Il existe des emplacements dans le chargement dune version bêta récente où vous pourriez potentiellement modifier certains éléments de la peau de votre personnage. Il y a plein de sacs à dos, mais les autres emplacements nont souvent pas été utilisés. Dans la mise à jour communautaire du 6 mai, il a été mentionné que ceux-ci seraient utilisés dans la prochaine mise à jour, suggérant que vous pourrez obtenir des casques et des objets corporels uniques pour personnaliser davantage vos personnages, bien que cela reste à confirmer.

Il a maintenant été confirmé ce qui arrivera à la saison 4 de Call of Duty Mobile, qui sappelle Spurned and Burned. Cest un thème du Far West, et il y a un lien avec cela avec lintroduction dun nouveau fusil daction Winchester (toujours associé au Far West), de nouveaux duels 1v1, ainsi que des personnages du vieil Ouest aussi, si cest votre truc .

Le 20 mai, nous avons vu la mise à jour du jeu, et cela a amené des héros daction des années 80 pour lancer les gens et pour samuser entre les saisons.

Il y a eu beaucoup de taquineries à ce sujet, lintroduction de héros daction des années 80 à Call of Duty – et pas seulement Mobile, mais Warzone et Cold War aussi. Lajout de Rambo était le premier gros tease et assez évident, mais le deuxième tease a été pour John McClane de Die Hard. Ceux-ci sont arrivés dans la mise à jour du 20 mai, avec Rambo et John McClane disponibles à lachat dans le magasin, ainsi quun mode de jeu où vous pouvez devenir ces personnages pendant une brève période.

Ils sont très OP et cest un peu amusant, mais nous pensons que la plupart de ceux qui veulent ces personnages finiront par payer pour eux.

La nouvelle carte confirmée est Dome. Il sagit dune carte multijoueur qui a été vue dans Modern Warfare 3, une petite carte basée autour dune base de lOTAN, le dôme étant un ancien dôme radar.

Signal trouvé !



À venir la saison prochaine sur #CODMobile pic.twitter.com/5DApCpFZGU – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8 mai 2021

Avec le bâtiment Nakatomi Plaza montré sur lune des images teaser - ainsi que la référence au verre de Die Hard - il y a des spéculations que nous pourrions voir quelque chose basé autour de Nakatomi Plaza dans la saison 4, pour donner à John McClane un endroit pour montrer ses compétences . Cela ne semble pas être dans le jeu, mais le bâtiment est sur la carte de Verdansk dans Warzone.

Il y a deux nouvelles armes à venir dans la saison 4, toutes deux confirmées. Cest un nouveau fusil et un nouveau LMG. Il y a aussi une mise à jour de Gunsmith, vous y verrez donc des changements assez importants.

Le LMG est le Holger 26, dont il y aura également une version Mythic. Le Holger 26 viendra plus tard dans la saison 4.

NOUVELLE ALERTE LMG

Le Holger 26 rejoint le chargement #CODMobile !



Sera disponible pour obtenir dans un défi saisonnier au cours de la saison 4, lancé le 26/05 à 17h PT ! pic.twitter.com/tkeOYiqJRj – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 25 mai 2021

Le nouveau fusil est le MK2, un fusil de tireur délite, qui semble être très amusant. Il sera débloqué au niveau 21.

Tirs rapides + visée précise = domination totale !



La nouvelle arme, MK2 rejoint la famille de chargement Marksman et sortira dans le cadre du Battle Pass de la saison 4 dans #CODMobile !



Lancement plus tard cette semaine! pic.twitter.com/qS8dxQ8e42 – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 24 mai 2021

Pas strictement une arme, mais il y a un nouveau Scorestreak, le Hawk X3, qui est un autre drone que vous pouvez utiliser pour survoler votre ennemi et le pilonner de coups de feu. Celui-ci sera débloqué au niveau 14.

Préparez-vous à prendre votre envol, la série de scores HAWK X3 est en route dans la saison 4 de #CODMobile !



Télécommandé

Mitrailleuse avec balles illimitées



Saisissez-le dans le prochain Battlepass de la saison 4 ! pic.twitter.com/6D2iT7bJpQ – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 23 mai 2021

Il y aura également un capteur Heartbeat que vous pourrez équiper pour suivre votre ennemi et plus tard dans la saison, vous pourrez gagner une arme de mêlée Sickle lors dun événement en vedette.

Le gros ajout de la saison 4 sera Clan Wars. Ceci est conçu pour renforcer le système de clan sur le jeu et impliquer davantage de personnes dans les clans. Cela se déroulera parallèlement aux matchs classés, avec des clans en compétition pour gagner des prix et gagner de la monnaie de clan qui peut être dépensée dans le magasin du clan pour des objets spéciaux.

Il existe également des versions sur le thème du Far West dautres modes de jeu, donc Capturez lor est essentiellement Capturez le drapeau.

La saison 3 est maintenant en ligne et voici tout ce quelle comprend.

Il a été confirmé que le PP19 Bizon fera son chemin vers Call of Duty Mobile. Il sagit dun SMG populaire dans PUBG Mobile, il est donc formidable de le voir apparaître dans la version mobile de Call of Duty. Le Bizon est surtout connu pour sa cadence de tir élevée et sa grande capacité de chargeur, il est donc susceptible dêtre un gagnant sur les petites cartes en combat rapproché.

Semble familier?

Pouvez-vous deviner de quelle arme il sagit?



Vous pouvez vous attendre à ce quil arrive dans la prochaine saison de #CODMobile ! pic.twitter.com/s5acGodcAE – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 4 avril 2021

Ce nest pas la seule nouvelle arme que nous attendons. Il a été confirmé quune nouvelle arme secondaire apparaîtra également dans la saison 3 et que le pistolet a été révélé.

Un nouveau pistolet fait son chemin vers la prochaine saison !

Pouvez-vous deviner ce que cest?



Bientôt sur #CODMobile ! pic.twitter.com/OtIdZ6nnnx – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 11 avril 2021

Cest le Renetti, le plus connu car il tirera des rafales à trois coups avec le bon accessoire. Cest un pistolet de 9 mm et nous pouvons voir quil sera populaire auprès de ceux qui souhaitent une cadence de tir rapide à partir dune arme secondaire, bien que nous soupçonnions que vous devrez développer cette arme dans Gunsmith pour en tirer le meilleur parti.

En plus de ces nouvelles armes, il y aura un avantage Overclock, pour augmenter la vitesse de recharge des compétences dopérateur.

Confirmé pour la saison 3 est une nouvelle carte appelée Coastal. Il sagit dune petite carte pour les jeux multijoueurs et est actuellement dans la version chinoise de CODM. Il a été spécialement conçu pour les jeux multijoueurs Search & Destroy.

Il y a un mélange demplacements intérieurs et extérieurs sur cette carte, ce qui devrait être très amusant.

Vous remarquerez également quil y a une voix off sur ce tease officiel. On pense que cest la voix dHidora Kai, avec certaines spéculations selon lesquelles vous pourrez obtenir Kai sur le Battle Pass gratuit.

La saison 3 de Call of Duty Mobile apportera également la carte Oasis au jeu mobile. Il a été vu pour la première fois dans Modern Warfare 3.

Ceci est basé autour dun hôtel haut de gamme à Dubaï.

Sur la liste de lecture de la saison 3, il y a Swords & Stones et Night Mode 2.0. Dans Swords & Stones, vous aurez des armes de mêlée et des grenades, pour sadapter au thème Samuari.

Le mode nuit verra le retour des lunettes de vision nocturne, bien quil semble que la torsion ici sera une charge limitée sur ces google.

LAS VAL a été ajouté au jeu. LAS VAL est une carabine russe avec suppresseur intégré, conçue pour la furtivité mais avec une grande puissance de freinage. Il a été introduit pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare. LAS VAL est une récompense Battle Pass gratuite.

Nouvelle arme prête à être déployée !

Obtenez gratuitement dans le Battle Pass de la saison 2 !



Rendez-vous sur #CODMobile cette semaine ! pic.twitter.com/jMHyxaUqvH – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8 mars 2021

En plus de lAS VAL, la saison 2 a introduit un autre fusil de tireur délite - le SP-R 208, déjà vu dans Warzone. Cest une arme populaire, en raison de la puissance et de la vitesse de rechargement, tandis que laction du verrou est plus rapide que la plupart des autres fusils à verrou du jeu. Cela devrait savérer un choix populaire pour les cartes comme Crossfire.

Le SP-R 208 est une récompense dévénement, vous devrez donc relever tous les défis pour lajouter à votre arsenal.

Quelquun a dit... PLUS ?

Une autre nouvelle arme arrive et vous la reconnaîtrez peut-être... pouvez-vous deviner de quoi il sagit ?



A venir dans la prochaine saison de #CODMobile ! pic.twitter.com/hgi4vNCmeN – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 28 février 2021

En plus des nouvelles armes, il y a aussi une nouvelle série de scores - Napalm. Vous pourrez revivre ces vibrations vietnamiennes avec un soutien aérien, faisant pleuvoir le feu sur vos ennemis.

Appel au soutien aérien !

Déployez le nouveau Scorestreak, Napalm pour éliminer les ennemis sur votre chemin !



À venir sur #CODMobile la semaine prochaine dans le cadre du Battle Pass de la saison 2 ! pic.twitter.com/UiemxRGc4u – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 6 mars 2021

Une nouvelle carte a été ajoutée - Shoot House. Encore une fois, il sagit dune carte Modern Warfare, conçue pour les jeux MP. Cest une kill house, donc conçue pour une action plus rapide.

Son ON et attention à la poussière.



A venir dans la prochaine saison de #CODMobile ! pic.twitter.com/a88bVljbxY – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 20 février 2021

Activision a publié un blog complet sur la carte, détaillant la mise en page et certaines des choses à penser. Cest une petite carte conçue pour un jeu intensif, mais suffisamment variée pour offrir de nombreuses options amusantes.

Shoot House sera disponible pour Team Death Match, Domination, Hard Point, Kill Confirmed et plus encore.

Activision

Lexpédition de Modern Warfare a rejoint Call of Duty: Mobile.

Cela a remplacé la carte Shipment 1944, bien que ce ne soit peut-être que pour une durée limitée.

Vous lavez deviné... et ça arrive !



Nouvelle carte multijoueur, Shipment est en transit et arrive sur #CODMobile dans le cadre de la saison 2 ! pic.twitter.com/XMiUEBHh3i – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 5 mars 2021

La carte est essentiellement la même que la carte de 1944, mais les conteneurs ouverts en haut et en bas étaient droits dans Modern Warfare plutôt quangulés, ce qui signifie que vous pouvez tirer à travers.

En plus des nouvelles cartes et armes, il y a un nouveau mode de jeu - Gunfight Sniper. Cela comportera six joueurs et six tours, en tant que tireurs délite, mais les cartes répertoriées sont toutes petites - Cage, Shipment, Pine, King, etc.

La précision est la clé...

Mais un petit tour de magie ne fera pas de mal non plus



Nouveau mode, Gunfight Sniper arrive sur #CODMobile dans la saison 2 ! pic.twitter.com/82OWcvVwHW – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8 mars 2021

Il y a aussi Tank Battle en tant que nouveau modèle dans Battle Royale. Nous avons vu des chars dans la bataille royale depuis un certain temps, mais les choses vont changer de vitesse pour beaucoup plus daction de chars.

Ce sera un jeu en mode classé et vous devrez collecter les composants pour créer un char - châssis, moteur, armure, armes primaires et secondaires. Bien sûr, il y a aussi toute une collection darmes antichars ! Il existe trois plans de chars différents.

Commencez la folie TANK!

Nouveau mode, Tank Battle est ajouté à la rotation de Battle Royale.



Arrivée sur #CODMobile dans la saison 2 ! pic.twitter.com/H5yVdOsBP8 – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 7 mars 2021

Un nouveau Cargo Truck a également été ajouté pour Battle Royale.

Voici un petit rappel des ajouts de la saison 1 :

Nouvelle carte MP originale – Reclaim

Nouveaux personnages – De nouveaux personnages sur le thème de lOrdre seront révélés au lancement de la saison

Nouveau mode Battle Royale – Blitz (mode 40 joueurs)

Nouvelle compétence dopérateur – Pistolet à vortex à gravité

Nouvelle classe BR – Desperado

Deux nouvelles armes fonctionnelles – Fusil dassaut – FR .556, Fusil tireur délite – SKS

Nouveaux modes MP – Gunfight 3v3, Attaque des morts-vivants à 20 joueurs

Saison 1 : New Order Battle Pass – Nouveaux personnages, armes, objets et plus

Événement marquant – Lutte pour lhumanité

Nouveaux défis saisonniers

Diverses mises à jour de linterface utilisateur, équilibre des armes et optimisations du gameplay

Écrit par Chris Hall.