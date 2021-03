Call of Duty Mobile Saison 3: nouvelle carte et nouveau mode de jeu suggérés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous ne faisons que commencer avec Call of Duty Mobile Saison 2, mais il est maintenant temps de tourner notre attention sur CoDM Saison 3.

Vous vous souviendrez que la numérotation des saisons a été réinitialisée, avec la saison 1, Nouvel ordre, plutôt que la saison 14. La prochaine saison pour 2021 sera la saison 3 en avril.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine saison de Call of Duty Mobile .

La prochaine saison de Call of Duty Mobile commencera probablement le 16 mars, à la fin de la saison 2.

La saison 2 ne fait que commencer, nous sommes donc loin de la prochaine mise à jour, et nous sommes un peu légers sur les fuites - à moins que vous ne comptiez certains éléments apparus dans la version du jeu en Chine.

Une carte du monastère est apparue dans la version bêta chinoise et il y a un gameplay que nous pouvons voir grâce à YouTube.

Cela ressemble un peu au genre de gameplay que vous trouvez dans la carte actuelle de la Tunisie, nous pensons donc que cela sinscrirait comme une nouvelle option multijoueur pour tous les modes de jeu.

Auparavant, les développeurs avaient confirmé que la carte classique de Nuketown reviendrait dans le jeu. Pendant les mois dhiver, Nuketown Russie a remplacé la carte normale de Nuketown - bien quil ny ait aucune confirmation quant au moment où ce changement aura lieu. Avec larrivée du printemps, ce changement pourrait intervenir dans la saison 3.

Larrière-plan du lobby sur la version bêta chinoise est la carte qui a été utilisée pour les zombies, selon une capture décran partagée sur Twitter. Si vous vous souvenez, lélément zombies a été abandonné en mars 2020 - il y a un an - avec Activision disant à lépoque quil ne répondait pas aux attentes. Dans le même temps, la société a déclaré que les zombies pourraient revenir dans le futur - et il y a certainement maintenant des preuves bêta que cela est en développement.

En version bêta chinoise, larrière-plan du hall est Shi No Numa Map (Zombies Map) pic.twitter.com/9JVHH4GyEQ - Call Of Duty: Mobile Leaks & News (@PlayCODNews) 24 mars 2021

LAS VAL a été ajouté au jeu. LAS VAL est un fusil russe avec un suppresseur intégré, conçu pour la furtivité mais avec une grande puissance de freinage. Il a été introduit pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare. LAS VAL est une récompense Battle Pass gratuite.

Nouvelle arme prête à être déployée!

Obtenez gratuitement dans le Battle Pass de la saison 2!



À venir sur #CODMobile cette semaine! pic.twitter.com/jMHyxaUqvH - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8 mars 2021

En plus de lAS VAL, la saison 2 a introduit un autre fusil de tireur délite - le SP-R 208, précédemment vu dans Warzone. Cest une arme populaire, en raison de la puissance et de la vitesse de rechargement, tandis que laction du verrou est plus rapide que la plupart des autres fusils à verrou du jeu. Cela devrait savérer un choix populaire pour des cartes comme Crossfire.

Le SP-R 208 est une récompense dévénement, vous devrez donc relever tous les défis pour lajouter à votre arsenal.

Quelquun a-t-il dit ... PLUS?

Une autre nouvelle arme arrive et vous pourriez la reconnaître ... pouvez-vous deviner ce que cest?



À venir dans la prochaine saison de #CODMobile ! pic.twitter.com/hgi4vNCmeN - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 28 février 2021

En plus des nouvelles armes, il y a aussi un nouveau score - Napalm. Vous pourrez revivre ces vibrations du Vietnam avec un soutien aérien, faisant pleuvoir le feu sur vos ennemis.

Appelez au soutien aérien!

Déployez le nouveau Scorestreak, Napalm pour éliminer les ennemis sur votre chemin!



À venir sur #CODMobile la semaine prochaine dans le cadre du Battle Pass de la saison 2! pic.twitter.com/UiemxRGc4u - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 6 mars 2021

Une nouvelle carte a été ajoutée - Shoot House. Encore une fois, il sagit dune carte Modern Warfare, conçue pour les jeux MP. Cest un kill house, donc conçu pour une action plus rapide.

Activez le son et faites attention à la poussière.



À venir dans la prochaine saison de #CODMobile ! pic.twitter.com/a88bVljbxY - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 20 février 2021

Activision a publié un blog complet sur la carte, détaillant la mise en page et certaines des choses à considérer. Cest une petite carte conçue pour un jeu intensif, mais suffisamment variée pour offrir de nombreuses options amusantes.

Shoot House sera disponible pour Team Death Match, Domination, Hard Point, Kill Confirmed et plus encore.

Lexpédition de Modern Warfare a rejoint Call of Duty: Mobile.

Cela a remplacé la carte Shipment 1944, bien que ce ne soit peut-être que pour un temps limité.

Vous lavez deviné ... et ça sen vient!



Nouvelle carte multijoueur, Shipment est en transit et arrive sur #CODMobile dans le cadre de la saison 2! pic.twitter.com/XMiUEBHh3i - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 5 mars 2021

La carte est essentiellement la même disposition que la carte de 1944, mais les conteneurs ouverts en haut et en bas étaient droits dans Modern Warfare plutôt que coudés, ce qui signifie que vous pouvez tirer à travers.

En plus des nouvelles cartes et armes, il y a un nouveau mode de jeu - Gunfight Sniper. Cela mettra en vedette six joueurs et six tours, en tant que tireurs délite, mais les cartes répertoriées sont toutes petites - Cage, Shipment, Pine, King, etc.

La précision est la clé ...

Mais un petit coup de magie ne fera pas de mal non plus



Nouveau mode, Gunfight Sniper arrive sur #CODMobile dans la saison 2! pic.twitter.com/82OWcvVwHW - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8 mars 2021

Il y a aussi Tank Battle en tant que nouveau modèle dans Battle Royale. Nous avons vu des chars dans la bataille royale pendant un certain temps, mais les choses changeront de vitesse pour beaucoup plus daction de chars.

Ce sera un jeu en mode classé et vous devrez collecter les composants pour créer un char - châssis, moteur, armure, armes primaires et secondaires. Bien sûr, il y a aussi toute une collection darmes antichar! Il existe trois plans de chars différents.

Commencez la folie TANK!

Nouveau mode, Tank Battle est ajouté à la rotation Battle Royale.



Venir sur #CODMobile dans la saison 2! pic.twitter.com/H5yVdOsBP8 - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 7 mars 2021

Un nouveau camion cargo a également été ajouté pour la bataille royale.

Voici un petit rappel des ajouts pour la saison 1:

Nouvelle carte MP originale - Récupération

Nouveaux personnages - Les nouveaux personnages sur le thème de lordre seront révélés au lancement de la saison

Nouveau mode Battle Royale - Blitz (mode 40 joueurs)

Nouvelle compétence dopérateur - Pistolet à vortex par gravité

Nouvelle classe BR - Desperado

Deux nouvelles armes fonctionnelles - fusil dassaut - FR .556, fusil de tireur délite - SKS

Nouveaux modes MP - Gunfight 3v3, attaque des morts-vivants à 20 joueurs

Saison 1: New Order Battle Pass - Nouveaux personnages, armes, objets et plus

Événement Marquee - Lutte pour lhumanité

Nouveaux défis saisonniers

Diverses mises à jour de linterface utilisateur, léquilibre des armes et les optimisations du gameplay

Écrit par Chris Hall.