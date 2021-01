Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a certains appareils sur lesquels vous pouvez compter dans le calendrier des jeux, des versions qui se déroulent comme sur des roulettes, et Call of Duty pourrait bien être lun des plus fiables. Cest une série qui sort environ un jeu par an depuis des éons absolus maintenant, et avec Black Ops Cold War fermement disponible maintenant, il est temps de commencer à regarder avec impatience la suite.

Les premières rumeurs et détails commencent à circuler autour de ce à quoi nous pouvons nous attendre de Call of Duty de 2021, nous avons donc rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin ici. Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

Comme nous lavons déjà mentionné, les jeux Call of Duty nont pas tendance à fonctionner avec des délais de sortie particulièrement flexibles - vous pouvez généralement vous attendre à ce que lun deux sorte à lautomne chaque année, et il semble que 2021 ne devrait pas être différent sur ce front.

La sagesse reçue pour le moment a le principal développeur du jeu comme Sledgehammer Games , qui a précédemment créé Call of Duty: Advanced Warfare et World War II, deux entrées relativement bien reçues dans la série. En fait, il semblerait que Sledgehammer ciblait initialement 2020 pour son jeu, mais quil est passé à 2021, et Treyarch est intervenu pour achever Black Ops Cold War à la place.

Par conséquent, il serait très logique que le jeu de Sledgehammer soit peaufiné pour cette année. La situation de développement de Call of Duty est un peu un labyrinthe de nos jours, avec au moins quatre grands studios tous attachés à la franchise - Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games et Raven Software, tous sous légide dActivision, il se pourrait donc quil y ait une bonne collaboration en cours.

En ce qui concerne les plates-formes, Black Ops Cold War peut à nouveau être un guide ferme pour savoir à quoi sattendre de Call of Duty de 2021 - ce sera sur un sacré nombre de plates-formes, en gros. Les consoles de nouvelle génération approcheront de leur premier anniversaire lorsque le jeu sortira, vous pouvez donc vous attendre à ce quelles arborent le drapeau pour un gameplay plus intensif sur le plan graphique et plus fluide.

Cependant, il y aura encore des dizaines de millions de joueurs sur PS4 ou Xbox One, donc le jeu sortira absolument sur ces plates-formes également, et nous nous attendons à ce quil y ait un multijoueur multiplateforme et intergénérationnel, tout comme loffre de la guerre froide.

Reste à savoir si une année supplémentaire dans le four pourra voir le prochain COD pousser ses graphismes plus loin que la guerre froide, bien sûr, mais nous espérons une action 4K et un traçage de rayons pour nous assurer que tout est à son meilleur.

Voici où les choses peuvent être un peu plus difficiles à prédire que vous ne le pensez - bien quil y ait quelques choses dont nous pouvons être certains quand il sagit dun jeu COD, il y a encore de vraies variables.

Ce sur quoi nous pouvons nous fier, cest que ce sera un jeu de tir à la première personne avec un temps de tuer rapide et un gameplay nerveux, et quil viendra avec une campagne relativement courte mais explosive, aux côtés dun composant multijoueur volumineux. Ce multijoueur aura différents modes déquipe dans différents styles dobjectifs, et utilisera à la fois de nouvelles cartes et éventuellement une sélection de classiques remasterisés.

Ce qui précède est vrai pour à peu près tous les jeux COD, mais lorsque vous regardez les jeux précédents de Sledgehammer, vous pouvez voir une certaine variété - en particulier en ce qui concerne les mouvements des joueurs. Advanced Warfare présentait probablement le mouvement le plus profond et le plus radical de tous les jeux COD à ce jour, avec des doubles sauts, des boosters et plus permettant des tactiques vraiment verticales.

Cela a depuis été annulé, car les joueurs étaient divisés en fonction de la destination de la série, mais il est tout à fait possible que nous voyions un autre écart par rapport à la norme. De même, litinéraire de la Seconde Guerre mondiale nous permettrait dobtenir un autre COD en aval avec un mouvement limité qui dépend plus de la visée que de la traversée.

Nous serons en mesure davoir une meilleure idée de ce à quoi nous attendre en termes de gameplay à mesure que de plus amples informations sécouleront avant la sortie du jeu.

Une autre question ouverte est de savoir comment le nouveau jeu sintégrera à Call of Duty: Warzone, qui a déjà dépassé les attentes de gagner près de 100 millions de joueurs. Lintégration avec Cold War en décembre 2020 était plus quun peu maladroite et pleine de bogues, nous devrons donc espérer que la prochaine fois que cela se produira, pour COD 2021, les choses se passeront plus facilement.

Sur le plan de lhistoire, ce que nous avons dit sur le mouvement des joueurs est instructif - Sledgehammer a créé jusquà présent deux COD, et ils sont radicalement différents: Advanced Warfare et World War II. Largent sûr serait sur lune de ces franchises obtenant une suite, quil sagisse dun autre jeu de la Seconde Guerre mondiale ou de quelque chose qui se déroule loin dans le futur.

Le paramètre du jeu est susceptible dêtre la plus grande variable à la fois pour son gameplay et son histoire, en termes de ton et dintrigue, il sera donc intéressant de voir ce qui finira par être choisi. Lorsque nous aurons une meilleure idée de cela, nous pourrons commencer à tirer des conclusions sur la forme que pourrait prendre son histoire.

Écrit par Max Freeman-Mills.