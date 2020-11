Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Black Ops Cold War est à quelques jours de sa sortie, et Activision, avec sa gamme de développeurs COD sous la forme de Treyarch, Infinity Ward et Raven Software, a enfin clarifié exactement comment Warzone va sintégrer avec le nouveau jeu.

Nous avons eu des rumeurs et des bribes avant, mais cest la vraie chose - une complète délabrement. En effet, il semble quil y ait maintenant trois meilleurs jeux COD à venir et probablement pendant au moins un an.

Tout dabord, il y a Cold War, qui apportera sa propre nouvelle expérience multijoueur et zombies avec ses armes sur mesure et son gameplay sur un moteur séparé. Ensuite, vous avez le Modern Warfare existant, qui continuera à recevoir des mises à jour et du contenu saisonnier, et possède son propre arsenal sur un moteur de jeu plus récent.

Ensuite, au milieu, il y a Warzone, qui fonctionne sur le moteur de Modern Warfare et continuera de le faire - mais recevra des gouttes de contenu et des armes des deux jeux à lavenir.

Cela signifie que chaque arme de Modern Warfare et de Black Ops sera utilisable dans Warzone, bien que pour linstant, les avantages et léquipement sonnent comme sils resteraient fidèles à la chronologie de Modern Warfare.

Pour rendre cela plus simple, les trois jeux partageront un système de progression dexpérience, donnant aux joueurs 55 rangs pour progresser et loption de retour au prestige au début au cours des saisons. Les matchs des trois matchs détermineront votre classement général. Cest une rationalisation bienvenue.

Cette synchronisation aura lieu le 10 décembre, lorsque tous les joueurs auront leur rang fixé à 1 et commenceront dans ce nouveau monde. Aucun déverrouillage ne sera toutefois révoqué - il sagit uniquement dun changement dXP.

Black Ops Cold War partagera également un Battle Pass avec Warzone, tout comme Modern Warfare la fait jusquà présent cette année, ce qui est assez simple.

Dans lensemble, cest une excellente nouvelle pour un réseau de jeux qui semblait pouvoir devenir vraiment compliqué - un système dexpérience partagé entre les titres en fait une sorte dunivers Call of Duty partagé qui a probablement dû être un peu un rêve. pour Activision il y a quelques années. Nous allons encore plonger très bientôt dans Warzone et Cold War pour voir comment tout cela se passe.

Vous pouvez lire l article de blog dans son intégralité pour voir tous les détails granulaires sur la façon dont cela devrait fonctionner à lavenir.

Écrit par Max Freeman-Mills.