Call of Duty Mobile à 120 ips nest pas aussi excitant que vous pourriez le souhaiter

(Pocket-lint) - Sony Mobile et Activision ont annoncé ensemble que Call of Duty Mobile - lun des meilleurs jeux de 2020 - passerait à 120 ips, lors du lancement du nouveau Xperia 5 II en septembre.

Cest une excellente nouvelle pour les joueurs avec des appareils prenant en charge 120 ips, car cela signifie que vous pouvez obtenir une action plus fluide dans le jeu, en préservant les détails lorsque vous vous déplacez. Laffichage doit, en théorie, être capable de conserver les détails de larrière-plan lorsque vous tournez, par exemple, pour que les visuels restent plus clairs.

Sur le Xperia 5 II, vous devez faire deux choses pour y arriver. Tout dabord, vous devez vous assurer que lécran du téléphone lui-même est réglé sur le taux de rafraîchissement le plus rapide - 120 Hz - et vous devez également modifier les paramètres graphiques dans le jeu. Cest là que vous trouverez le compromis.

Lorsque vous entrez dans les paramètres graphiques, vous constaterez que les étiquettes de qualité graphique et de fréquence dimages ne sont pas quantifiées - à la place, vous avez une résolution faible, moyenne, élevée, par exemple, plutôt que des résolutions ou des images par seconde spécifiques.

Cest ici que vous trouverez «ultra» dans les options de fréquence dimages, avec un indicateur que ce paramètre supérieur nest disponible que pour le multijoueur (ce qui est compréhensible, car le multijoueur est une expérience beaucoup plus rapide que la bataille royale).

Malheureusement, lorsque vous cliquez sur loption de fréquence dimages «ultra», le paramètre de qualité graphique passe à moyen. Oui, moyen. Vous ne pouvez pas sélectionner un niveau graphique supérieur lors de lutilisation de la fréquence dimages Ultra.

Et cest un énorme saut dans la différence visuelle dans le jeu. Voici un exemple de la différence entre des graphiques moyens et des graphiques très élevés. Vous remarquerez que beaucoup de détails ont été supprimés, en particulier dans les plantes et les textures du sol.

Sur cette carte - Crash - cette zone particulière est un favori des tireurs délite et sans ce détail graphique, vous supprimez essentiellement une partie de ce qui pourrait vous cacher dans le jeu. Les textures de surface sont vraiment différentes, cest juste beaucoup moins impactant lorsque vous passez à des paramètres moyens.

De plus, la qualité graphique moyenne est celle des appareils à faible puissance, comme les téléphones de la série Snapdragon 600, par exemple, et cela ne semble pas être une expérience phare si vous faites ce mouvement.

Après avoir joué à 120 Hz sur ces paramètres Ultra et sur les paramètres Max (ce qui vous permet davoir le meilleur détail du jeu), nous ne pensons tout simplement pas que ce soit un compromis qui vaut la peine dêtre fait. Bien sûr, si vous regardez de près, la fréquence dimages Ultra rend le jeu plus fluide - mais vous devez demander où se trouve votre point focal - si vous regardez les choses défiler, oui, il y a une différence, mais si vous scannez le toute la zone pour lennemi, nous ne pensons pas que ce soit énorme. Jusquà présent, nous navons pas non plus connu un grand avantage en termes de victoires ou de rapport K / D en jouant à un taux de rafraîchissement plus rapide.

En fin de compte, nous voulons tous tout: des graphismes de qualité supérieure et des fréquences dimages plus rapides. Nous avons demandé à Activision pourquoi ce nest pas une option et si cela changera à lavenir, et nous mettrons à jour lorsque nous aurons une réponse. Pour le moment, nous pensons que loption Ultra nest disponible que sur le Sony Xperia 5 II - nous avons examiné dautres téléphones 120 Hz et avons constaté quils nen avaient pas encore loption, mais nous sommes sûrs que cela changera à lavenir.

Écrit par Chris Hall.