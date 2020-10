Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warzone devient effrayant - Infinity Ward a confirmé tous les détails du mode nuit quil a taquiné lors du lancement de la saison 6, le dévoilant en entier sous le nom de The Haunting of Verdansk, une extravagance dHalloween à durée limitée.

Il apporte une gamme de modes à durée limitée et des ajustements à la formule standard du BR pour donner aux joueurs un nouvel ensemble de priorités rafraîchissantes sur lesquelles se concentrer pendant quelques semaines, notamment sous la forme dun mode nocturne pour la carte de Verdansk.

Cela devrait voir les joueurs organiser leurs chargements différemment pour obtenir des optiques thermiques à bord, ou utiliser Cold Blooded comme avantage pour éviter de se démarquer comme un pouce endolori.

Il y aura également de nouveaux `` Trick or Treat dispersés sur la carte avec un butin et des plans rares proposés, mais au risque de désagréables inconvénients si vous êtes malchanceux.

Lautre nouveau mode titre est Zombie Royale, une variante du format qui voit les joueurs morts revenir sous la forme de zombies voraces, cherchant à tuer les opérateurs pour gagner leur retour au jeu proprement dit. Cela ressemble à un amusement effréné et un excellent moyen damener des zombies dans le jeu.

Il y a aussi des skins liés aux films Saw et Texas Chainsaw Massacre, et une gamme de nouveaux modes à durée limitée dans le multijoueur de Modern Warfare à échantillonner également. Les modes devraient apparemment durer jusquau 3 novembre, donnant une quinzaine de jours de plaisir, bien que nous nous attendions à ce que les joueurs réclament au moins que les modes nocturnes restent dans Warzone, qui réclame cette baisse de variété visuelle.

Découvrez tous les détails de tout ce qui est ajouté sur le blog Call of Duty et téléchargez cette mise à jour lors de son déploiement aujourdhui.

Écrit par Max Freeman-Mills.