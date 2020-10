Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone est là pour rester, cest clair. Le mode Battle Royale gratuit a entraîné des millions de joueurs dans son énorme terrain de jeu dune carte, Verdansk, et les a soutenus pendant six saisons (jusquà présent) de nouveau contenu et de modifications de la carte.

Cependant, comme pour toute bataille royale, il ny a rien de tel quune carte complètement nouvelle pour raviver lintérêt non seulement des joueurs qui auraient pu abandonner, mais aussi de tous ceux qui y jouent encore, un peu fatigués du même environnement encore et encore.

Nous savons depuis un moment que la sortie de Call of Duty: Blacks Ops Cold War ne perturbera pas le flux de Warzone - il semblerait quils vont tous les deux continuer de manière connexe mais légèrement distante.

Cependant, un nouveau jeu à venir est loccasion idéale pour Warzone dobtenir une mise à jour et une actualisation importantes, dans lespoir que davantage darmes et dopérateurs se joindront au combat pour que les joueurs puissent les utiliser. Cela semble également être complété par une toute nouvelle carte hivernale.

Les dataminers ont trouvé des fichiers vidéo dans la dernière série de bêta de Black Ops Cold War, et ils ont des noms de fichiers qui donnent limpression que de nouvelles zones de carte sont à venir pour Warzone, principalement sur le thème des lieux russes. Linclusion dune zone de «pistes de ski» donne limpression que vous pouvez vous attendre à des climats enneigés, encore plus que les zones plus élevées de la carte de Verdansk.

Les noms sont Duga, Forest, Russia et Ski Slopes, chacun comprenant une carte multijoueur qui formera probablement une partie de la carte plus grande de Warzone, tout comme ce fut le cas dans la version actuelle, infléchie par Modern Warfare.

Si une nouvelle carte est en effet à venir, ce sera un soulagement pour les joueurs de longue date, et aussi bien inverser la tendance des jeux de bataille royale à aller dans le désert pour leurs deuxièmes cartes, bien que compte tenu du nombre de cartes multijoueurs quInfinity Ward doit appeler ce domaine, nous ne lexclurons pas à long terme.

Écrit par Max Freeman-Mills.