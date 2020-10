Call of Duty Mobile organise une fête danniversaire avec de nouvelles armes, des cartes et une discothèque

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile a maintenant un an. Après avoir secoué le marché du jeu mobile avec sa marque de multijoueur au rythme rapide et une option de bataille royale capable, le jeu a occupé les premières places sur Android et iPhone pendant une grande partie de lannée écoulée. Il a eu plus de 300 millions de téléchargements.

Pour célébrer cet anniversaire, une saison exceptionnelle sannonce. Comme petite pièce de célébration, il y a un lieu appelé The Club. Vous pouvez vous rendre au club juste pour vous amuser, prendre un verre ou jouer avec la machine anniversaire qui peut vous gagner des prix spéciaux.

Vous pourrez gagner des pièces pour la machine anniversaire simplement en jouant et en accomplissant des tâches ou en jouant à des mini-jeux. Il y a, par exemple, une arcade dans The Club, où vous pouvez jouer à des jeux darcade vintage. Oui, des jeux en jeu.

En dehors de la frivolité, il existe une nouvelle carte pour la bataille royale, basée sur Alcatraz. Cétait une carte Black Ops 4 et vous pourrez vous battre à travers lîle de la prison.

Il y a aussi de nouvelles armes et scores à débloquer via le Battle Pass, ainsi que quelques changements en multijoueur. La carte Halloween Standoff revient - qui était disponible pour la dernière fois lorsque le jeu a été lancé pour la première fois - ainsi que la lecture 10 contre 10 faisant un retour, ce dont nous sommes vraiment heureux, car cest une explosion.

Une nouvelle carte, King, rejoint les options de gameplay 1 contre 1 ou 2 contre 2, où nous avons déjà vu des joueurs comme Pine.

Enfin, il y a Cranked, qui est assez amusant et a déjà été vu dans Call of Duty Ghosts . Dans Cranked, une fois que vous faites une mise à mort, vous avez un chronomètre en cours dexécution pour faire la prochaine mise à mort, sinon vous explosez. Simplement hein? Assurez-vous simplement de maintenir le taux de mortalité ou vous serez celui qui mourra.

Enfin, plus tard dans la saison, le Tactician Perk sera introduit. Cela vous permettra de transporter une deuxième grenade, mais vous devrez relever le défi Heavy Duty pour la gagner.

La nouvelle mise à jour de la saison est maintenant disponible, alors plongez-vous et profitez de la fête.

Écrit par Chris Hall.