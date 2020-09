Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare a déployé sa sixième saison de contenu, avec un correctif disponible pour les joueurs sur toutes les plates-formes, activant désormais une nouvelle série de cartes, darmes et dopérateurs, ainsi que des changements passionnants pour Warzone.

Le plus grand changement à venir immédiatement à Warzone est lajout dun système de métro à léchelle de la carte, qui est légèrement compliqué dans son fonctionnement, mais peut vous permettre de contourner Verdansk beaucoup plus rapidement quauparavant.

Les gares, qui remplacent ce qui était auparavant de simples sous-sols extérieurs autour de la carte, ont des objets apparaissant menant aux quais, et les trains ne se rendront quaux autres stations à lintérieur du cercle de gaz. Cependant, ils ne bougeront pas sil y a des combats à bord, ce qui pourrait créer une dynamique intéressante.

La saison 6 actualise également le butin au sol autour de Verdansk et ajoute deux nouvelles armes: le fusil de tir à verrou SP-R208 et le fusil dassaut silencieux AS-VAL, tous deux déverrouillables à travers les niveaux gratuits de la nouvelle passe de combat. Farah et Nikolai, visages familiers de la campagne de Modern Warfare, sont les nouveaux opérateurs qui se joignent au combat.

Un petit changement qui est très bienvenu est une modification de léquilibre du fusil de chasse C4 et Origin-12; le premier a vu sa portée de lancer réduite, et le second ses dégâts à courte portée réduits, ce qui pourrait être des changements importants pour la méta Warzone.

Il y aura également un lien significatif avec Halloween plus tard en octobre, semble-t-il, avec un mode nuit taquiné pour Warzone et divers skins et déblocages cosmétiques disponibles pour une gamme dopérateurs.

Une gamme de nouvelles cartes arrivent également à la rotation multijoueur, dont beaucoup sont adaptées de la carte principale de Verdansk, avec de nouveaux modes rejoignant également la mêlée. Le correctif est maintenant disponible, alors téléchargez dès que possible. Vous pouvez lire des informations complètes et détaillées sur tous les changements sur le blog Activision et consulter les notes de mise à jour dInfinity Ward pour des explications encore plus détaillées.

Écrit par Max Freeman-Mills.