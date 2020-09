Call of Duty Mobile passe à 120 Hz pour des jeux multijoueurs plus fluides

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile passera à 120 Hz, menant à une action plus fluide dans les jeux multijoueurs.

Lannonce a été faite par Chris Plummer, vice-président du mobile chez Activision, lors du lancement du nouveau Sony Xperia 5 II . Dans lannonce, Plummer a confirmé que le taux de rafraîchissement de 120 Hz serait pris en charge dans les modes multijoueurs du jeu.

"Je suis ravi de partager avec vous que Call of Duty Mobile sera compatible avec lécran 120 Hz pour une expérience de jeu améliorée. Cette nouvelle expérience de jeu passionnante à 120 Hz est présentée dans le mode multijoueur de Call of Duty Mobile et a été peaufinée en collaboration avec Sony Mobile dans son nouvel appareil Xperia », a déclaré Plummer.

Des taux de rafraîchissement plus rapides ont longtemps été salués par les joueurs sur PC et se répand maintenant dans les jeux sur console et sur mobile. Le but est de réduire tout flou qui pourrait survenir car laffichage ne peut pas suivre les graphismes changeants et cest particulièrement courant dans le jeu frénétique dun jeu de tir comme Call of Duty Mobile .

Actuellement, le Xperia 5 II nouvellement annoncé est le seul téléphone de Sony prenant en charge 120 Hz et devrait être disponible à partir de la mi-octobre. Mais il existe de nombreux autres appareils sur le marché qui offrent 120 ips: il y a les appareils OnePlus 8 Pro , Samsung Galaxy S20 et Note, par exemple.

Activision nous a confirmé quil ne sagissait pas dune exclusivité Sony Mobile, donc il sera disponible sur dautres appareils. Vous pouvez vous attendre à recevoir plus de détails dActivision dans un proche avenir.

Cet article a été mis à jour avec des informations supplémentaires dActivision.

Écrit par Chris Hall.