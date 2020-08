Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des mois de spéculations et de taquineries, le principal Call of Duty de cette année sera dévoilé plus tard dans la journée.

La révélation mondiale de Call of Duty: Black Ops Cold War (ou COD: BOCW, comme lappellent tous les enfants cool) aura lieu à lintérieur de Warzone - le spin-off Battle Royale gratuit dActivision. Nous ne savons pas encore sil sera mis en ligne en même temps ou quelque temps après.

Voici des détails sur quand et où.

La révélation mondiale commencera plus tard dans la journée, mercredi 26 août, à 10h30 PDT. Voici les horaires pour votre région:

Côte ouest des États-Unis: 10h30 PDT

Côte est des États-Unis: 13h30 HAE

Royaume-Uni: 18h30 BST

Europe centrale: 19h30 CEST

Malheureusement, il ne semble pas que la révélation mondiale apparaisse en ligne à lheure de lancement définie. Au lieu de cela, vous serez connecté à Call of Duty: Warzone sur PS4, Xbox One ou PC à ce moment-là (nous vous suggérons dêtre dans le jeu un peu avant).

De plus, il semble même que vous deviez remplir un contrat avant de pouvoir regarder la bande-annonce de gameplay. Le compte Twitter officiel @CallofDuty la publié sur son flux, ce qui suggère également que vous devez le faire sur la carte de Verdansk:

Contrat actif Verdansk. 26 août 10h30 PT. pic.twitter.com/z8SMZQnVlo - Call of Duty (@CallofDuty) 25 août 2020

Si nous entendons parler dune manière différente de voir à lavance la révélation mondiale de la guerre froide, nous vous le ferons savoir.

Un joli gameplay de Call of Duty: Black Ops Cold War, en gros!

Nous soupçonnons que lobjectif principal de la bande-annonce de révélation sera la campagne, étant donné que toutes les taquineries à ce jour se sont concentrées sur le décor et le thème: les tensions des années 1960/70 entre les États-Unis et lURSS. Il pourrait y avoir aussi un peu de la guerre du Vietnam.

Écrit par Rik Henderson.