(Pocket-lint) - Après des mois dévénements teasers dans Warzone et de nombreuses spéculations ailleurs, Activision a officiellement confirmé Call of Duty: Black Ops Cold War comme son dernier jeu de la série FPS.

Un nouveau teaser vidéo étendu a été posté le mercredi 19 août, qui explique les piqûres «Connaissez votre histoire» que les gens ont vues apparaître en ligne et dans COD: Warzone . Il dévoile également la date de la révélation mondiale de la guerre froide: mercredi 26 août 2020.

Bien que ce ne soit que maintenant confirmé, le nom et la période de la guerre froide font lobjet de rumeurs depuis un certain temps.

Comme Modern Warfare , le jeu représentera en quelque sorte un redémarrage, car le premier Black Ops se déroulait dans les années 60, lorsque la guerre froide dans le monde réel a commencé. Cependant, il y a des rapports selon lesquels une grande partie de laction de la dernière sortie pourrait avoir lieu dans une période un peu plus tardive - probablement à la fin des années 60 / début des années 70, lorsque la guerre du Vietnam était à son apogée.

Certes, une grande partie des spéculations suggèrent que la guerre du Vietnam sera un facteur majeur dans le nouveau jeu - avec les premières rumeurs indiquant que le jeu porterait même cela dans son titre.

Quoi quil en soit, après les jeux Call of Duty plus modernes (même futuristes / science-fiction) de ces derniers temps, nous sommes impatients de jouer à nouveau dans le passé. Et sera très collé à la présentation de la semaine prochaine.

Écrit par Rik Henderson.