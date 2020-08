Comment utiliser Gunsmith dans Call of Duty Mobile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Mobile a connu de grands changements dans la saison 9 du jeu. Lune des grandes choses est lintroduction de Gunsmith.

Un élément est une extension du nombre de chargements que vous obtiendrez - jusquà 10 - mais aussi une extension du nombre darmes dans le jeu, avec un grand nombre de modifications pour chacune.

Voici comment tout cela fonctionne pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de Gunsmith.

Gunsmith est une option de personnalisation avancée dans Call of Duty . Dans la version mobile du jeu, vous avez pu ajouter des accessoires à vos armes depuis le lancement du jeu. Cela peut être un chargeur étendu, un suppresseur ou un stock, chacun modifiant lapparence et les caractéristiques dune arme.

Gunsmith rend les modifications beaucoup plus largement disponibles, multipliant ainsi les options. Auparavant, il y avait des versions skinnées darmes que vous pouviez gagner (et il y en a toujours), mais la personnalisation de vos armes est maintenant beaucoup plus intéressante.

Loption Armurier se trouve dans la section de chargement du jeu. Comme nous lavons dit dans lintroduction, cela sest étendu à 10 emplacements, ce qui signifie que vous pouvez effectivement entrer nimporte quelle correspondance avec un choix de 10 chargements différents. Cest beaucoup despace pour les armes personnalisées!

Depuis lécran douverture, appuyez simplement sur "chargement", puis appuyez sur larme. Cela vous mènera à toutes les options darmes divisées en catégories - assaut, tireur délite, LMG, etc. - et une fois que vous avez une arme équipée, vous pouvez la personnaliser entièrement en appuyant sur le bouton Armurier.

Vous constaterez peut-être que certaines options pour une arme sont verrouillées. Cest parce que vous navez pas suffisamment amélioré cette arme pour accéder à ces options. Auparavant, les mises à niveau darmes nallaient pas trop loin, mais elles sont maintenant considérablement étendues car elles incluent toutes ces options supplémentaires activées par Gunsmith, ce qui signifie que tout le monde devra améliorer ses armes pour obtenir toutes les options.

Vous pouvez soit appuyer sur le bouton de mise à niveau en haut de lécran et utiliser vos cartes Weapon XP gagnées grâce au Battle Pass pour les débloquer, soit jouer plus de matchs avec cette arme.

Vous constaterez que les armes que vous utilisez beaucoup sont améliorées plus rapidement car vous débloquez essentiellement des niveaux au fur et à mesure que vous les utilisez. Si vous manquez de cartes XP, jouez plus avec une arme et vous aurez bientôt toutes les options de personnalisation.

Oui. Si vous avez déjà déverrouillé ou reçu des armes à écorces lors dévénements ou de saisons particuliers, vous pouvez toujours y accéder. Cela signifie que vous pouvez avoir une version personnalisée dun skin rare ou inhabituel.

Rendez-vous sur la page Armurier darmes et appuyez sur "camouflage". Vous y verrez des options en haut pour les options "rares" ou "peu communes" qui sont des skins précédents que vous avez été récompensés.

Il y a maintenant beaucoup plus doptions de camouflage parmi lesquelles choisir que vous verrez sur le côté gauche. Il y a beaucoup à débloquer et beaucoup de choix.

Passons maintenant à lessentiel. Il y a un tableau sur le côté droit de la page Armurier qui vous montre les statistiques pour chaque arme - dégâts, précision, portée, cadence de tir, mobilité, contrôles - et vous pouvez avoir jusquà cinq «pièces jointes» pour chaque arme.

Ces notes changeront en fonction des modifications que vous apporterez à votre arme. Ajoutez un suppresseur et la portée diminuera, supprimez le stock et vous augmenterez la mobilité tout en diminuant la précision.

Les changements que vous apporterez dépendront beaucoup de la façon dont vous voulez jouer avec cette arme et cela pourrait changer dune carte à lautre. Sur les petites cartes comme Shipment 1944, la mobilité et la capacité du chargeur sont importantes pour que vous puissiez être rapide et réduire le nombre de changements de chargeur - donc changer un SMG pour cela est idéal pour Gunsmith.

Vous verrez comment les paramètres de larme changent à mesure que vous apportez des modifications. Si vous êtes bloqué, appuyez sur la petite ampoule pour quelques suggestions, mais il est préférable dutiliser des essais et des erreurs. Vous pouvez également enregistrer plusieurs versions modifiées darmes. Vous pouvez ensuite accéder à ces versions en appuyant sur "blueprints" au bas de la page.

Enfin, il y a aussi des avantages à considérer. Ceux-ci sont déverrouillés lorsque vous améliorez les armes qui ajoutent des compétences bonus. Parfois, un avantage est une meilleure option que lun des changements darme physique et mérite également dêtre étudié.

Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, assurez-vous de sauvegarder votre nouvelle arme perfectionnée - et assurez-vous de léquiper également de votre personnage.

Le système dévénements est divisé en trois sections - En vedette, Saisonnier et Quotidien. Ce sont essentiellement des tâches à plusieurs niveaux que vous pouvez effectuer pour gagner des récompenses. Une simple connexion vous donnera des récompenses quotidiennes tout au long du mois et lune des choses utiles ici est les cartes XP darmes. Ceux-ci peuvent être utilisés pour améliorer les armes et débloquer des options dans Gunsmith.

Les événements en vedette se concentrent généralement sur tout ce qui est nouveau dans la saison, tout comme les événements saisonniers. Les deux peuvent également renoncer à un certain nombre de récompenses, mais dans certains cas, vous devrez porter une attention particulière à ce qui est nécessaire pour être admissible. Mais cela vaut la peine de gagner ces récompenses et de faire ces progressions Battle Pass XP.

Le Battle Pass est essentiellement une gamme de récompenses gratuites que vous obtenez pour jouer et progresser dans le jeu. Il existe deux versions, le Battle Pass et le Premium Pass, que vous devez payer.

Le Premium Pass vous donne accès à plus de ces récompenses, plus de skins darmes, plus de personnages, démotes et même des retours de CP pour atteindre des niveaux spécifiques, mais avec Gunsmith, certaines de ces récompenses darmes sont moins importantes car vous pouvez choisir ce que vous voulez.

En fin de compte, cependant, Gunsmith offre de nombreuses options sans avoir à payer et avec de largent réel - il suffit de jouer plus et les options seront débloquées.

Écrit par Chris Hall.