Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Activision a annoncé que la nouvelle saison de Call of Duty Mobile , la saison 9, débutera le samedi 15 août.

Appelé Conquest , il apportera une nouvelle passe de combat, un nouveau mode de jeu, des personnalisations darmes et des zones de Battle Royale. Il y a même un multijoueur rafraîchi avec une nouvelle carte rapprochée, Shipment 1944. Quant à la carte Battle Royale en jeu, elle offrira quatre nouveaux emplacements: Campground, Dormitory, Outpost et Radar Base. Ceux-ci ont le nouvel élément de plaque darmure pour larmure endommagée.

Les joueurs de la saison 9 pourront personnaliser davantage leurs armes avec Gunsmith. Il y a plus de 50 nouveaux accessoires, 20 nouveaux réticules et 60 niveaux darmes. Battle Royale prend également en charge Gunsmith. Et avec le nouveau Battle Pass, il propose à la fois des niveaux gratuits et premium avec de nouveaux personnages, des skins et des charmes darmes, des scores et plus encore. La saison 9 comprend également diverses mises à jour de linterface utilisateur.

1/18 Activision

Voici la liste complète des nouveautés:

Nouvelle carte MP - Envoi 1944

Quatre nouveaux emplacements Battle Royale: dortoir, base radar, avant-poste et terrain de camping

Saison 9: Conquest Battle Pass - Nouveaux personnages, armes, objets et plus

Nouveau mode - Listes de lecture en vedette 10v10 (dans la saison 9)

Marquee Event - Finest Hour - Conquérir des villes sur une carte virtuelle (dans la saison 9)

Nouveaux défis saisonniers

Nouvelle marchandise maintenant disponible en magasin

Diverses mises à jour de linterface utilisateur, équilibre des armes et optimisations du gameplay

Activision na pas détaillé chaque changement, mais il a partagé des images (ci-dessus) qui décrivent une grande partie de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Vous pourrez récupérer Conquest depuis lApp Store dApple ou le Play Store de Google.

Écrit par Maggie Tillman.