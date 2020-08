Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La longue attente est terminée - La saison 5 est enfin arrivée pour Call of Duty: Warzone et Modern Warfare, et elle a clairement apporté les plus gros changements au mode bataille royale jusquà présent.

Shadow Company, un nouveau groupe dopérateurs que les joueurs peuvent utiliser, est arrivé et a détruit le dôme précédemment fermé du stade de la carte. Cela en a fait un nouveau champ de bataille, avec un hall et un champ ouvert au centre pour se battre.

En plus de cela, la gare de Verdansk a été rénovée pour avoir beaucoup plus de complexité intérieure et despaces pour se battre, et un train de butin a basculé pour faire le tour de la carte offrant des boîtes de choix à ceux qui sont prêts à loser.

Ce sont les types de changements de carte que les joueurs réclament, et il y a encore dautres petits ajustements, y compris lajout dascendeurs extérieurs à de nombreux bâtiments de grande hauteur sur la carte pour les rendre plus difficiles à camper.

Il ny a pas beaucoup dajustements darmes à noter, cependant, avec Infinity Ward précisant que les corrections déquilibre viendront plus tard dans la saison, comme cela sest produit dans les précédentes.

Deux nouveaux canons sont également en jeu, le fusil dassaut ISO SMG et AN-94 - il restera à voir comment ils se débrouillent dans la méta des armes en évolution. Il existe également quatre nouvelles cartes pour le mode multijoueur de Modern Warfare, et une touche de nouveaux modes de jeu à la fois dans la bataille royale et le multijoueur, il semble donc que la variété soit le piment de la vie ici.

Le seul inconvénient, comme toujours, est la taille du correctif de la mise à jour, qui varie entre 36 et 54 Go selon votre plate-forme, alors téléchargez-la dès que possible pour vous assurer que vous ne serez pas retardé par des vitesses lentes plus tard. Rendez-vous sur le blog d Activision pour voir une ventilation détaillée de tout ce qui est ajouté.

Écrit par Max Freeman-Mills.