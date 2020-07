Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Call of Duty: Le succès retentissant de Warzon a été impressionnant à voir et à faire partie en tant que joueur, mais il est juste de dire que tout jeu de bataille royale a besoin dinjections de contenu pour rester frais.

Dans le cas de Warzone, comme pour dautres mastodontes comme Fortnite, cela signifie une structure saisonnière qui voit les changements tomber au début de chaque nouvelle vague, ainsi quun nouveau Battle Pass que les joueurs peuvent utiliser.

La saison 4 est dans ses jours crépusculaires, maintenant, avec quelques semaines avant la fin du laissez-passer, et le 5 août est beaucoup en ligne comme date de lancement probable pour la prochaine saison. Le gros ajout au titre, dans la mesure où tout le monde peut travailler à partir des teasers dégoulinants? Un train.

Maintenant, cest en fait plus excitant quil ny paraît - au cours des deux derniers mois, Infinity Ward a discrètement, sans rien annoncer, ajouté plus de voies ferrées et de tunnels à la carte de Verdansk, reliant une boucle de voie qui peut maintenant faire tourner un circuit. autour de toute la place.

Une vidéo teaser fraîchement envoyée au streamer Call of Duty NICKMERCS a également ajouté de la fumée sérieuse au feu de cette rumeur, comme vous le verrez ci-dessous.

Il est donc logique quil prévoie de mettre quelque chose sur cette boucle, et un train en mouvement avec un butin de grande valeur pourrait être un moyen idéal pour attirer les joueurs dans de nouvelles stratégies et tactiques.

On sattend également à ce que le stade, qui occupe une bonne partie de la carte juste à côté de son centre, souvre et devienne davantage une zone traversable au lieu dêtre lapanage des pilotes dhélicoptère.

Quoi quil en soit, nous ne pouvons pas attendre la fin de la saison 5 - des changements suffisamment importants pour modifier la façon dont la carte joue sont essentiels à ce stade, en particulier avec une nouvelle carte ressemblant à une possibilité éloignée pour le moment.