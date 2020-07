Crash Bandicoot arrive bientôt sur mobile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En plus dune suite aux jeux de plate-forme console très appréciés , nous pourrons bientôt prendre Crash Bandicoot pour un tour sur nos appareils iOS ou Android.

Après une fuite importante en février, il semble que Crash Bandicoot: On the Run se dirige bientôt vers les boutiques dapplications.

Il est déjà sorti dans certains pays, en fait - dans le cadre dun lancement en douceur - mais un déploiement plus large est imminent. Un compte Twitter officiel a publié un teaser hier, ce qui signifie sûrement quil sera bientôt disponible.

Daprès la fuite précédente et dautres informations glanées sur la page Google Play pour la version bêta (sous le nom de Crash Bandicoot Mobile), On the Run semble être un jeu de style coureur infini des créateurs de Candy Crush Saga, King. Ce nest pas tout à fait "infini" en tant que tel, avec des critiques en dessous indiquant quil est divisé en niveaux. Ils signalent également un certain nombre de problèmes.

Cependant, cela ressemble aussi à un jeu Crash de manière rassurante, jusquaux sauts au bon moment que vous devez faire au-dessus des stands.

Espérons que tous les bugs puissent être corrigés avant le lancement et nous pourrons bientôt le télécharger nous-mêmes. Et puis, comme le masque disait Aku Aku, "Ooga Booga!"