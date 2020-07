Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La prochaine saison de Call of Duty Mobile sera bientôt sur nous, devrait atterrir le 10 ou 11 juillet. Cela va apporter une nouvelle carte - Highrise.

Highrise est une carte plus petite conçue pour mettre en évidence les compétences de combat rapproché. Il est situé sur les toits, avec deux blocs de bureaux opposés comme points de réapparition et une zone ouverte à plusieurs niveaux au milieu de la carte.

La grande chose à propos de cette carte est quelle a beaucoup despaces clos, des tunnels dun immeuble de bureaux à lautre, donc il y a une chance pour une action dans les espaces fermés, en favorisant ceux qui utilisent des SMG.

Ce nest pas aussi simple que cela, car il y a une ouverture dans le toit, ce qui signifie que ceux au centre de la carte pourront cibler ceux des niveaux inférieurs, mais il y a toujours beaucoup despace intérieur, ce qui signifie un abri contre certains des scorestreaks les plus dévastateurs .

Surtout, cest une carte qui offre beaucoup de variété, donc cela va faire une grande action multijoueur.

Pour le moment, nous ne savons pas quoi dautre va arriver dans la mise à jour, mais le Twitter officiel de Call of Duty Mobile a mentionné que la personnalisation est lavenir, ce que certains ont pris pour suggérer que Gunsmith pourrait venir à Call of Duty Mobile permettant une plus grande personnalisation des armes.

Il ne faut pas attendre longtemps car nous nous attendons à ce que cette mise à jour baisse dici la fin de la semaine.