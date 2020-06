Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Call of Duty: Warzone a le gros pack dajustement et de contenu de mi-saison que les joueurs attendaient avec impatience, sous la forme dun autre téléchargement vraiment important.

Le patch apporte une myriade de changements , grands et petits, ainsi que de tout nouveaux contenus et ajustements de gameplay. Bien que ce ne soit peut-être pas le plus glamour, le plus important pourrait bien être une réduction significative de la portée des dégâts du fusil dassaut Grau 5.56 et du pistolet mitrailleur MP5, les deux choix par défaut pour la plupart des joueurs à lheure actuelle.

Que cela voit un changement significatif dans la stratégie du méta-jeu se déroulera au fil du temps. Plus accrocheur, cependant, Infinity Ward a ajouté un nouveau type de contrat qui semble très amusant, appelé Supply Run. Le ramasser indiquera à votre équipe une station dachat distante à atteindre dans un délai limité. Cela permettra à Station de proposer des remises importantes à votre équipe uniquement.

Un autre changement majeur se présente sous la forme dun nouveau mode Quads qui fait passer le nombre de joueurs à 200 au lieu des 150 existants. .

De nouveaux modes de jeu sont également en vogue, et Infinity Ward a également ajouté Juggernaut Royale, qui ajoute des costumes Juggernaut parachutés à la folie, plus quun peu comme lancien power-up de Thann de Fortnite, pour donner aux joueurs autre chose à se battre.

Enfin, un nouveau fusil de sniper se présente sous la forme du Rytec AMR, un semi-auto qui donnera de la concurrence au duopole HDR, AX-50, tandis quun nouvel équipement appelé le Spotter Scope vous permet de jeter un œil détaillé dans des environnements éloignés et des ennemis sans la lueur révélatrice dun pistolet à lunette.

Dans Modern Warfare, pendant ce temps, une nouvelle carte est en cours de déploiement, appelée Cheshire Park, à Londres et a lair agréable et majestueuse. Le mode multijoueur obtient également un mode de retour, Team Defender - une sorte de capture du mode drapeau avec un seul drapeau à sécuriser pour les deux équipes.

La mise à jour est maintenant en ligne sur toutes les plates-formes, nous vous recommandons donc de la télécharger dès que possible compte tenu de sa taille de fichier volumineuse, afin que vous puissiez plonger et expérimenter les changements.