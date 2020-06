Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le premier nouveau jeu de plateforme Crash Bandicoot en 12 ans a été annoncé, avec des écrans et une bande-annonce sortis par Activision .

Marqué comme "la véritable suite" de la trilogie originale (ignorant efficacement The Wrath of Cortex, Twinsanity, Crash of the Titans et Mind Over Mutant dans le processus), Crash Bandicoot 4: Its About Time est développé par Toys for Bob - surtout connu pour ses jeux Skylanders et la superbe collection remasterisée Spyro Reignited Trilogy.

Il a également aidé Vicarious Visions sur les ports Xbox One , Switch et PC de la trilogie Crash Bandicoot N. Sane, donc a beaucoup dexpérience avec la série.

Le nouveau jeu sera un jeu de plateforme 3D, dans la grande tradition des originaux, mais avec un "style art frais" et un gameplay peaufiné pour mettre la série à jour:

"Crash Bandicoot 4: Its About Time se dresse sur les épaules du gameplay de précision de base dont nous sommes tous tombés amoureux dans les années 90", a déclaré le directeur du co-studio, Paul Yan.

"Cette nouvelle aventure épique sétend sur lespace et le temps, introduisant de nouvelles façons de créer des plates-formes que les fans de longue date et les nouveaux joueurs apprécieront de maîtriser."

Lhistoire vient directement de Warped (Crash Bandicoot 3) et charge les joueurs de trouver quatre masques quantiques qui permettent à Crash de contourner les règles de la réalité, y compris le masque temporel qui ralentit tout et le masque de gravité, qui peut bouleverser le monde. vers le bas.

En plus de Crash, il semble que les joueurs pourront prendre le contrôle de Tawna. Dautres Bandicoots pourraient être révélés à temps.

Le jeu sera disponible sur PS4 et Xbox One à partir du 2 octobre 2020.