Call of Duty Mobile a sorti la saison 7, avec une mise à jour du jeu qui tourne à environ 2 Go (sur Android). Il apporte de nombreux changements, cest donc certainement une mise à jour que vous souhaitez saisir sur le Wi-Fi avant votre prochain match.

La prochaine saison sappelle Radioactive Agent, un thème post-apocalyptique approprié avec tous les personnages, armes et objets normaux à faire correspondre.

Mais les plus grands changements viennent avec des ajustements à travers le jeu. La première chose que vous remarquerez est une nouvelle introduction aux matchs multijoueurs, avec un survol de la carte juste avant le début. Il a lair vraiment bien aussi, les graphismes sont de premier ordre.

Cela sest également accompagné dune bande-son plus viscérale: alors que les armes ont toujours sonné bien, nous avons entendu plus de cris et de cris lorsque les gens sont touchés, ce qui ajoute une autre dimension au jeu, bien que légèrement macabre.

Mais les vrais changements viennent avec une extension de 50% de la carte de la bataille royale, ajoutant sept nouvelles zones à jouer. Cela comprend un chantier naval, un marché noir et plus encore. Il y a aussi lajout dun réservoir.

Le tank sera largué au hasard dans le jeu, donc ça va être quelque chose à surveiller - et à éviter si vous ne lavez pas!

Il existe également un nouveau mode multijoueur appelé Attaque des morts-vivants. Cela fera de lun des 10 joueurs un mort-vivant, qui devra ensuite attraper et infecter les autres joueurs. Le but est de survivre à mesure que la horde grandit.

Le Goulag - de Warzone - est également en train dêtre ajouté et il y a une nouvelle carte multijoueur pour la Tunisie. Ceci est une grande carte avec des rues sinueuses et beaucoup de variété. Ça va être génial de jouer.

Comme nous lavons dit, la mise à jour est maintenant disponible, alors assurez-vous de vérifier votre App Store.