Suivant les traces de Sony , Activision a annoncé que les nouvelles saisons de jeu imminentes pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, et Call of Duty: Mobile seront retardées par une durée indéterminée par respect pour la aux États-Unis.

Alors que les protestations et les réponses violentes de la police se répercutent à travers le pays, les marques de jeux reconnaissent que le moment serait difficile de lancer de nouveaux jeux à la fois dans une perspective de respect et dun point de vue commercial.

La saison 4 partagée de Warzone et Modern Warfare devait tomber demain, amenant Captain Price en tant quopérateur aux côtés dautres changements non annoncés, mais est en attente, et il en va de même pour Call of Duty: Mobiles Season 7, qui allait être à thème autour dun nouvel agent radioactif et était prévue pour le 5 juin.

Naturellement, lannonce via le fil Twitter de Call of Duty nindique pas la durée probable des retards.

Néanmoins, il y a encore eu du nouveau contenu Call of Duty cette semaine (et pas seulement sous forme de mode duos pour Warzone ). Une nouvelle carte a été déployée pour COD: Mobile, nommée Tunisie , qui est un ajout coloré à la liste, et une carte à trois voies que les puristes devraient apprécier.

Il a un cadre urbain et de nombreuses lignes de vue variées pour le rendre, espérons-le, adapté à tous les styles de jeu pour prospérer (toujours lobjectif lors de la conception dune carte pour Call of Duty mais pas toujours le résultat final). La carte est maintenant disponible dans plusieurs modes, y compris Match à mort en équipe, Hardpoint, Domination et Search and Destroy.