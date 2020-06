Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Call of Duty: Warzone a été une réussite relativement sans réserve jusquà présent, selon toutes les mesures que nous avons vues - il compte des dizaines de millions de joueurs et a déjà commencé à mettre à jour et à modifier son gameplay au fil du temps.

Alors que les joueurs attendent toujours avec impatience la solution au puzzle en cours des bunkers ouverts sur toute la carte de Verdansk, et avec le jeu et la saison 4 de Modern Warfare qui devraient commencer imminemment, les développeurs derrière Warzone ont apporté un ajustement qui avait été depuis le lancement du mode.

Vous pouvez maintenant faire la queue avec un coéquipier pour jouer à la bataille royale en mode duos, où jusquà 75 équipes de deux saffrontent au cours du jeu, plutôt que dans les modes trios, quads et solos qui étaient jusquà présent disponibles .

Nous avons joué quelques tours de duos avec un ami ce week-end, et nous pouvons confirmer quil est un peu plus proche des solos que des trios ou quads. Par cela, nous voulons dire que cest aussi tendu que nimporte quoi et repose sur la prudence un peu plus que les modes déquipe plus grands, où mener le combat avec dautres équipes de manière agressive est une tactique légitime.

Warzone gère limpressionnant travail doffrir à la fois une action explosive et des moments tendus, et cest bien que ses différentes tailles déquipe changent également cette dynamique pendant que vous jouez.

Cette histoire est loin dêtre terminée.



La saison 4 démarre le 3 juin. #ModernWarfare #Warzone pic.twitter.com/M5ggx2EXhB - Call of Duty (@CallofDuty) 27 mai 2020

Pendant ce temps, la saison 3 de Modern Warfare et Warzone est sur le point de se terminer, la saison 4 commençant le 3 juin. Nous savons déjà que lajout de titres est la mascotte de la série Captain Price qui arrive en tant quopérateur jouable, mais si une carte change ou des ajouts importants seront faits reste à voir.