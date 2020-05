PS4 Call of Duty WWII entièrement gratuit sur PS Plus à partir daujourdhui

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

PlayStation est parti tôt avec le premier jeu gratuit pour sa gamme PS Plus June. Call of Duty: WWII nen fait pas seulement partie, il sort aujourdhui.

Cela signifie que tous les abonnés PlayStation Plus peuvent semparer dune copie gratuite de COD: WW2 - lun des meilleurs titres de Call of Duty ces derniers temps.

Cela a été révélé dans un tweet du compte Twitter officiel de PlayStation , déclarant que cela fait bien partie de la programmation de juin, mais on ne sait pas pourquoi il est publié aujourdhui à la place.

Membres PS Plus: Call of Duty: WWII fait partie de la programmation mensuelle des jeux de juin et sera disponible en téléchargement à partir du 26 mai.



Nous partagerons des détails supplémentaires sur notre programmation mensuelle plus tard cette semaine. Prendre plaisir! pic.twitter.com/ECVwca1cXq - PlayStation (@PlayStation) 25 mai 2020

Une pensée est que la gamme May PS Plus a été critiquée par les membres - composée de deux jeux de simulation, Farming Simulator 19 et Cities: Skylines.

Bien que de bons jeux, ils ne représentent guère la variété.

Ainsi, une version anticipée de COD: WWII pourrait aider à apaiser ceux qui souhaitent un peu plus daction pour aller avec leur récolte de blé et la planification du réseau deau.

Une autre option est que la sortie soit programmée pour coïncider avec les ventes annuelles de Days of Play, qui ont commencé hier, lundi 25 mai. De nombreuses aubaines PlayStation sont proposées, dont 30% de réduction sur labonnement PS Plus. Un récent Call of Duty est une proposition plus séduisante.

De toute façon, nous ne nous plaignons pas. Nous vous verrons sur le champ de bataille (ahem).

