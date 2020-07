Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Aussi sûr que les œufs sont des œufs, Activision lancera un nouveau jeu Call of Duty plus tard cette année. Après tout, il y a eu des versements annuels dans la série depuis Call of Duty 2 de 2005 (le premier est sorti en 2003).

Mais que savons-nous déjà de cela? Quel studio prend les rênes cette fois? Et est-ce que ce sera un titre de nouvelle génération?

Nous espérons répondre à toutes ces questions et plus encore dans tout ce que vous devez savoir sur Call of Duty: Black Ops Cold War.

On a beaucoup parlé du prochain Call of Duty, en particulier compte tenu du succès du free-to-play COD: Warzone , mais certains semblent avoir largement dépassé le seuil.

Par exemple, fin avril, une fuite est apparue en ligne affirmant que le nom du COD de 2020 serait Call of Duty: Vietnam . Il serait donc basé dans les années 60 / début des années 70 et se déroulerait pendant la guerre du Vietnam (principalement).

Cependant, alors que la période semble correcte - peut-être même lun des emplacements - cela ne semble pas être le cas.

Au lieu de cela, à la fin du mois de mai, des informations provenant de différentes sources, y compris le leaker COD Okami (via Twitter) et Eurogamer , ont indiqué que le nom final était Call of Duty: Black Ops Cold War. Et cela semble être resté bloqué.

Le nom Black Ops suggère également que Treyarch soccupe des tâches de développement cette fois-ci, car cette série est vraiment son sac. Et le thème pourrait également signifier que, comme Modern Warfare, cela pourrait être une sorte de redémarrage, car le premier Black Ops a également été défini pendant la guerre froide (1962-1979).

Les joueurs de Warzone aux yeux vifs ont également trouvé des indices à ce sujet. Un avion despionnage de la guerre froide a été découvert lorsque les joueurs ont réussi à utiliser un mod PC pour traverser les murs de lun des bunkers verrouillés cachés du jeu. En outre, il y avait une ogive nucléaire - un autre indicateur dune période de paranoïa mondiale.

De plus, début juillet, des fichiers audio sont apparus dans Warzone qui semblent également pointer vers Black Ops Cold War.

Les fichiers mentionnent le mot «Ascension» et les chiffres «7 15 1 2 19 7 25 6 13 6 7 15 14 0». Les fans se sont rendu compte quil sagissait exactement du même mot et des mêmes chiffres trouvés dans lintro des Black Ops originaux.

Et ce ne sont pas les seuls teasers effrontés là-bas ...

À la mi-juillet, une liste est apparue sur le Microsoft Store pour un mystère "shooter" dActivision appelé The Red Door. Il avait également déjà été repéré dans la base de données du PlayStation Store avec le code "COD2020INTALPHA1" dans lID de contenu.

Cela a conduit certains - y compris Eurogamer - à croire quil sagit dune version alpha de Call of Duty: Black Ops Cold War, probablement accessible uniquement aux testeurs.

Le plus intrigant est peut-être sa description: "Il y a plus dune vérité. Si vous cherchez des réponses, soyez prêt à tout remettre en question et acceptez que rien ne sera jamais pareil. La porte rouge vous attend, osez-vous la franchir?"

En fait, cette démo donne beaucoup de choses à examiner et vient de produire une mine dinformations, principalement sous la forme de noms de cartes et dindices, comme la liste ci-dessous.

Il fournit les noms des missions dans la campagne solo du jeu, et le même leaker a également publié des noms de code pour les cartes multijoueurs et le mode zombies. Tout cela pourrait-il signifier quune annonce est imminente?

En plus dune longue campagne solo (nous espérons - même si Black Ops 4 était uniquement multijoueur), certaines des fuites ont pointé vers certaines des cartes PVP qui seront disponibles dans Cold War.

Selon @LongSensationYT (dont le compte Twitter a depuis été suspendu pour des raisons inconnues), les classiques COD Nuketown, Jungle, Summit et Firing Range reviendront pour Cold War, sous une forme remasterisée.

La fuite a été retweetée par une autre adresse le 28 mai:

Nuketown, Jungle, Summit et Firing Range sont déjà des cartes remasterisées à venir sur Black Ops



Devrait avoir juste remasterisé loriginal à ce rythme. - Tom Henderson (@_TomHenderson_) 28 mai 2020

Chacune de ces cartes est de véritables favoris des fans, donc leur retour sera très bien accueilli, imaginons-nous.

En termes de modes, une fuite sur Twitter suggère que Blackout pourrait revenir. Initialement ajouté à Black Ops 4 en 2018, Blackout était la première tentative de la franchise dans un mode Battle Royale. Cela a depuis été affiné par Warzone.

Cependant, Jeff Grubb de VentureBeat a affirmé en juin quil était prévu de revenir à Black Ops Cold War.

Dans dautres nouvelles choquantes, Blackout va revenir sous une forme ou une autre avec Black Ops cette année. - Jeff Grubb (@JeffGrubb) 10 juin 2020

Cest étrange, compte tenu du succès de Warzone, mais pas impossible, on suppose. Nous supposerions que Warzone lui-même restera connecté mais en dehors du jeu principal, et sera toujours disponible en téléchargement gratuit, mais recevra des mises à jour thématiques de Black Ops Cold War.

Lautre grande nouvelle est que Black Ops Cold War pourrait voir le mode Zombies revenir - cest une partie bien-aimée de lhistoire de COD, et on dirait quil pourrait revenir, selon la même analyse de données qui a découvert ces noms de mission.

Cest évidemment un ensemble dinformations beaucoup moins substantiel, mais cela montre quand même que cette source est convaincue que le mode Zombies reviendra, ce qui devrait exciter beaucoup de fans de son action de survie frénétique.

Nous navons pas encore de confirmation officielle du jeu, donc pas encore de date de sortie réelle. Cependant, il est raisonnable de supposer que le prochain COD sera publié entre la mi-octobre et le début de novembre.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est sorti le 25 octobre 2019, par exemple, tandis que Black Ops 4 est sorti le 12 octobre 2018.

Auparavant, WWII était sorti le 3 novembre 2017 et Infinite Warfare le 4 novembre 2016.

Nous nous attendons à en entendre plus dans le mois à venir, étant donné quActivision dévoilerait généralement une bande-annonce ou des détails au moins peu de temps avant lE3 de chaque année. Et, bien quil ny ait pas de salon E3 cette année, nous nous attendons à ce que léditeur sen tienne à un calendrier similaire.

Encore une fois, comme nous navons pas encore de confirmation sur le jeu, nous ne savons pas sur quelles plates-formes il sortira. Mais, nous pouvons être sûrs quil sera disponible sur PS4, Xbox One et PC Windows.

Là où cela pourrait devenir intéressant, cest de savoir si nous verrons également les débuts de la franchise sur Xbox Series X et PS5 . Et, pourrait-il venir pour les plates-formes de jeux en nuage, telles que Google Stadia?

Malheureusement, Activision na pas tendance à publier des jeux pour le Switch (à lexception des remasters Crash Bandicoot et Spyro). Après tout, la collection remasterisée Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk récemment annoncée nest pas (encore) prévue pour la console de Nintendo.

Nous navons pas encore décrans officiels (ou de fuite). Il ny a pas non plus de remorque pour le moment.

Cependant, au début du mois de juin, Twitter était inondé de commentaires sur des clips présumés de vidéo de jeu de 45 minutes apparaissant en ligne.

Publié à lorigine par @Walshburg, le clip principal a été soudainement touché par des demandes de retrait et nest donc plus disponible (un signe possible de sa validité).

Je voudrais également clarifier quelque chose. @xgongggg falsifie des informations, ne laissez pas ses fausses fuites vous anéantir ou élever vos espoirs. Il ny a pas de version jouable du jeu en liberté. Seules les images en cours de lecture. - Mark Walshburg (transféré à @MarkyMarkBURG) (@walshburg) 4 juin 2020

Cependant, dautres ont réussi à enregistrer les images publiées jusquà présent, y compris @TMTJulian_ , qui prétend que ce qui suit est ce qui a été montré.

Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Gameplay pré-alpha. pic.twitter.com/TfnkQzn8Gi - Julian ™ (@TMTJulian_) 3 juin 2020

Ce nest pas si joli - il ny a pas de textures réelles ou de tropes Black Ops spécifiques montrés - mais compte tenu de la colère que les affiches reçoivent de sources inconnues, y compris des demandes de retrait, cela pourrait très bien être les images pré-alpha revendiquées.

Nous mettrons à jour lorsque plus de vidéos et décrans seront disponibles. Nous mettrons également à jour le reste de cette fonctionnalité lorsque nous trouverons plus dinformations.Par conséquent, ajoutez-la à vos favoris si vous souhaitez rester au courant des dernières actualités sur Call of Duty: Black Ops Cold War.