Aussi sûr que les œufs sont des œufs, Activision sortira un nouveau jeu Call of Duty plus tard cette année. Après tout, il y a eu des versements annuels dans la série depuis Call of Duty 2 de 2005 (le premier est sorti en 2003).

Mais quen savons-nous déjà? Quel studio prend les rênes cette fois? Et ce sera un titre de nouvelle génération?

Nous espérons répondre à toutes ces questions et plus encore dans tout ce que vous devez savoir sur Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il y a eu beaucoup de discussions sur le prochain Call of Duty ces derniers temps, en particulier compte tenu du succès du free-to-play COD: Warzone , mais certains semblent avoir été loin de la marque.

Par exemple, fin avril, une fuite est apparue en ligne affirmant que le nom du COD de 2020 serait Call of Duty: Vietnam . Il serait donc basé dans les années 60 / début des années 70 et se déroulerait pendant la guerre du Vietnam (principalement).

Cependant, bien que la période semble correcte - peut-être même lun des emplacements - ce nest désormais pas le cas.

Au lieu de cela, des informations provenant de différentes sources, y compris Okami (via Twitter) et Eurogamer , indiquent désormais que le nom final est Call of Duty: Black Ops Cold War.

Cela suggère très fermement que Treyarch gère les tâches de développement cette fois-ci, car la série Black Ops est vraiment son sac. Cela pourrait également signifier que, comme Modern Warfare, cela pourrait être une sorte de redémarrage, car les premiers Black Ops ont également été définis pendant la guerre froide (1962-1979).

Les joueurs de Warzone aux yeux vifs ont également trouvé des indices à ce sujet. Un avion espion de la guerre froide a été découvert lorsque les joueurs ont réussi à utiliser un mod PC pour traverser les murs de lun des bunkers verrouillés cachés du jeu. En outre, il y avait une ogive nucléaire - un autre indicateur dune période de paranoïa mondiale.

Seraient-ce des espaces réservés pour lintégration de Black Ops Cold War dans Warzone?

Nous navons pas encore de confirmation officielle du jeu, donc pas de date de sortie réelle pour le moment. Cependant, il est raisonnable de supposer que le prochain COD sera publié entre la mi-octobre et le début de novembre.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est sorti le 25 octobre 2019, par exemple, tandis que Black Ops 4 est sorti le 12 octobre 2018.

Auparavant, la Seconde Guerre mondiale a été publiée le 3 novembre 2017 et Infinite Warfare le 4 novembre 2016.

Nous nous attendons à en savoir plus dans le mois à venir, étant donné quActivision dévoilera généralement une bande-annonce ou des détails au moins peu de temps avant lE3 de chaque année. Et, bien quil ny ait pas de salon E3 cette année, nous nous attendons à ce que léditeur respecte un calendrier similaire.

Encore une fois, comme nous navons pas encore de confirmation sur le jeu, nous ne savons pas pour quelles plateformes il sera publié. Mais, nous pouvons être sûrs quil sera disponible sur PS4, Xbox One et Windows PC.

Là où cela pourrait devenir intéressant, cest de voir si nous verrons également les débuts de la franchise sur Xbox Series X et PS5 . Et, pourrait-il venir pour les plates-formes de jeux en nuage, telles que Google Stadia?

Malheureusement, Activision na pas tendance à publier des jeux pour le Switch (sauf pour les remasters Crash Bandicoot et Spyro). Après tout, la collection remasterisée Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk récemment annoncée nest pas (encore) prévue pour la console de Nintendo.

Nous navons pas encore décrans officiels (ni de fuites). Il ny a pas de remorque pour le moment non plus.

Nous mettrons à jour lorsque certains seront disponibles. Nous mettrons également à jour le reste de cette fonctionnalité lorsque nous trouverons plus dinformations, alors marquez-la si vous souhaitez suivre les dernières informations sur Call of Duty: Black Ops Cold War.