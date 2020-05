Tony Hawks Pro Skater est de retour, en tant que remasterisateur de fond en comble

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Pro Skater de Tony Hawk était lun des jeux qui nous a le plus attirés vers la PlayStation originale - nous y avons consacré beaucoup de temps et dénergie, cest certain. Maintenant, il revient, avec des remasters des premier et deuxième jeux de la série qui seront publiés dans un package pour PS4, Xbox One et PC.

Ce nest pas la première fois que nous avons eu droit à des remasterisations des jeux classiques - ils ont dabord reçu un coup de peinture HD pour Xbox 360 et PS3 en 2012 - mais cette fois, la collection remasterisée Pro Skater 1 & 2 de Tony Hawk est en cours de reconstruction à partir de zéro - graphiquement, au moins.

Vicarious Visions a refait tous les graphismes du jeu avec un effet apparemment spectaculaire. Le développeur était également à lorigine du superbe remaster de la trilogie Crash Bandicoot N. Sane, il sait donc comment gérer une série de jeux emblématiques avec respect tout en la faisant ressembler à une version moderne.

La bande-annonce qui laccompagne, par exemple, montre un aspect granuleux et plus réaliste du jeu, tout en conservant son caractère.

On nous a promis que toutes les cartes originales, les patineurs et même les chansons des bandes sonores des deux jeux reviendraient. Mais il y aura également de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Nous ne pouvons pas attendre.

La collection sera disponible à partir du 4 septembre, cest donc vraiment quelque chose à espérer.