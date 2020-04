Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Call of Duty Mobile continue de se mettre à jour et de se rafraîchir, avec le changement de la saison 6 apportant avec lui un nouveau thème. Cela va sur un thème occidental cette saison, avec beaucoup de contenu.

Il y aura de nouvelles cartes, y compris la carte Rust de Modern Warfare 2. Cela vous placera dans lancien parc pétrolier dans le désert avec beaucoup de variété autour de la carte pour convenir à toutes sortes de types de jeux différents.

La saison 6 va également apporter Capture the Flag, qui sera joué sur la carte rouille, en tant que "nouveau" mode multijoueur, bien que ce soit quelque chose dun classique en ce qui concerne les jeux multijoueurs. Unreal Tournament 2 quelquun?

Il y a aussi une nouvelle carte Saloon. Ce sera une petite carte conçue pour les modes Duel 1v1 et Showdown 2v2 et cela entrera dans le jeu à la mi-mai. Duel sera également disponible dans lautre petite carte de CODM, Killhouse.

Nous allons également obtenir le mode Kill Confirmed dans Call of Duty Mobile . Ce sera disponible à partir du début du mois de mai et vous devrez non seulement tuer lennemi, mais collecter ensuite létiquette de chien quil laisse tomber pour marquer des points. Cest une torsion sur le match à mort, en gros.

Mis à part ces nouvelles parties jouables du jeu, il y a aussi un changement dans la façon dont le Battle Pass fonctionnera. Les tâches sont supprimées et à la place, vous obtiendrez des récompenses pour le simple fait de jouer - vous progresserez donc en faisant les choses que vous voulez, plutôt que davoir à poursuivre un objectif en faisant quelque chose que vous naimez pas vraiment.

Il y a maintenant un nouveau système dévénements décomposé en fonction, saisonnier, quotidien et plus pour vous aider à vous concentrer sur certains des nouveaux éléments du jeu, un peu comme les tâches des précédents Battle Passes.

La mise à jour du jeu est en cours de déploiement, alors cliquez sur Mettre à jour dans votre App Store. La saison 6 débutera officiellement le 1er mai.