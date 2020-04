Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous aimons lodeur des rumeurs du matin. Call of Duty est lune des quelques franchises de jeu gigantesques qui sort presque toujours un titre par an, même si celles-ci alternent parfois entre les entrées de la ligne principale et les remasters ou les jeux avec un peu moins de fanfare.

Dans le bon vieux temps, cela a établi un rythme "tick-tock" de style Apple entre les titres Modern Warfare dInfinity Ward et la série Black Ops de Treyarch, qui ont chacun amené la franchise dans des directions légèrement différentes.

Les jeux Black Ops ont commencé avec une histoire se déroulant pendant la guerre froide et ont impliqué des missions au Vietnam, et il semble maintenant que Call of Duty pourrait revenir dans ce théâtre.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles le prochain COD sera soit un redémarrage en douceur de la série Black Ops, soit au moins une autre entrée qui reviendra à une époque plus contemporaine.

Maintenant, il semble que nous pouvons être encore plus confiants sur ce front. Jason Schreier, maintenant de Bloomberg, a révélé certains faits clés sur le jeu quil a directement reçus de sources qui y travaillent.

Je ne suis pas un COD, donc je ne sais rien de tous les manigances des traditions ni de ce que cela signifie vraiment dêtre un jeu Black Ops, mais un titre que jai entendu dire à quelques reprises est simplement «COD: Vietnam. " Pour autant que je sache, cela fait partie de la série Black ops? Pas certain - Jason Schreier (@jasonschreier) 21 avril 2020

Comme vous pouvez le constater, il ne semble pas quil soit sûr que cest un jeu Black Ops, mais le fait quil se déroule au Vietnam semble être certain. Dans dautres Tweets, Schreier confirme que le jeu est prévu pour une sortie plus tard cette année, en attendant tout retard dû aux conditions de travail, et quil a limpression quil ne sagit pas d un redémarrage.

Bien que cela laisse encore quelques détails un peu flous, cela signifie que nous pouvons nous attendre à un titre COD au Vietnam bientôt, au moins, et nous imaginons que cela ne sera pas trop long jusquà ce quActivision fasse officiellement connaître certains faits . Après tout, avec divers spectacles de jeux annulés cet été, rien nempêche les développeurs et les éditeurs de dévoiler des titres selon leur propre calendrier.