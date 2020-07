Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Call of Duty: Warzone naurait pas pu arriver à un meilleur moment, et il ne montre aucun signe de ralentissement, avec des millions de joueurs à travers le monde se retrouvant avec plus de temps à la maison quauparavant. Et quelle meilleure façon de passer la journée quavec un nouveau jeu Battle Royale gratuit, lié à une franchise déjà dominante?

La bonne nouvelle est que le jeu est également un cracker, et cela sest poursuivi tout au long de la saison 4 et de la mise à jour de mi-saison plus récente. Il bénéficie dune base de joueurs déjà enviable, depuis longtemps quil a franchi la barre des 60 millions, et la saison 5 devrait tomber le 5 août.

Nous avons plongé dans lénorme carte de Verdansk avec ces millions de personnes, en nous entraînant et en nous équipant pour trouver des stratégies et des conseils utiles que vous pouvez utiliser dans vos propres sessions. Dites-le tranquillement, nous gagnons même quelques matchs.

Alors, voici nos meilleurs conseils pour devenir un meilleur joueur COD Warzone.

Votre choix de zone datterrissage est une variable clé au début dun match. La minute où vous voyez la cinématique de lavion cargo démarrer, vous pouvez afficher lécran de la carte pour votre match de bataille royale et voir où le cercle de gaz rétrécit commencera. Cela peut vous aider à avoir une idée de lendroit où les gens sont plus susceptibles datterrir et de lendroit où vous devrez viser à lapproche.

Il est important quau fur et à mesure que votre confiance augmente, vous puissiez adapter vos tactiques sur ce front. Si vous naimez pas vous-même dans des fusillades chaotiques, peut-être aller plus loin pour obtenir un équipement solide. Sinon, optez pour lapproche «épreuve par le feu» et entraînez-vous au combat en recherchant les zones surpeuplées. Cest à vous de décider, mais assurez-vous de choisir un endroit.

À peu près à la minute où Warzone a été mis en ligne, les joueurs ont trouvé un moyen effronté davoir un peu davance dans un match. Lorsque vous passez de lavion cargo sur la carte, vous pouvez faire sauter votre parachute chaque fois que vous le souhaitez pour descendre plus lentement. Ce que les gens ont réalisé, cependant, cest que vous pouvez réellement couper votre cordon pour plonger à nouveau et réenclencher votre parachute autant de fois que vous le souhaitez. Maintenant, les gens utilisent cela à leur avantage.

Tout dabord, lorsque vous tombez, faire sauter votre parachute puis couper les cordons semble vous donner un petit coup de pouce de vitesse et vous propulse plus agressivement en avant, vous permettant de couvrir le terrain plus rapidement pour atteindre la zone datterrissage choisie.

Deuxièmement, après avoir coupé votre parachute, vous obtenez quelques secondes où votre pistolet de départ est tiré, ce qui vous permet potentiellement de tirer quelques tirs sur dautres personnes qui tombent, pour obtenir ce premier petit avantage.

Warzone a une économie de trésorerie en son cœur, même dans son mode principal de bataille royale. Vous collecterez de largent au fur et à mesure que vous courrez et gagnerez plus pour terminer des contrats (plus sur ceux-ci plus tard). Certains matchs, vous en trouverez à peine, tandis que dans dautres, vous nagerez assez tôt. Quoi quil en soit, assurez-vous de ne pas rester trop longtemps sur votre argent.

Dans le mode Battle Royale, il ny a pas de bonus pour collecter de largent, donc cest vraiment à votre disposition uniquement aux stations dachat indiquées sur votre carte. Ceux-ci vous permettent dacheter une sélection de killstreaks comme les drones et les frappes de cluster, ainsi que plus de blindage et de largages de chargement. Notre conseil serait dêtre proactif dans lachat de ces récompenses - vous ne pouvez pas emporter largent avec vous, après tout, et un drone au bon moment pourrait vous gagner une fusillade très facilement.

Cela dit, si vos coéquipiers meurent beaucoup, vous voudrez peut-être conserver 4500 $ pour les racheter, sils ne parviennent pas à gagner leur combat rédempteur contre le Goulag.

Largent liquide est donc important, mais lorsque vous accédez à une station dachat, il peut être utile de savoir quelle devrait être votre priorité. Comme nous lavons dit, un UAV peut être dune grande aide, mais la priorité absolue de votre équipe devrait être que quelquun achète un Loadout Drop dès que possible. Ces parachutages permettent à toute votre équipe de choisir lun de leurs chargements multijoueurs standard dans lesquels échanger, obtenir leurs armes et équipements personnalisés.

Cest comme glisser sur un gant dans ce contexte, vous laisser entrer dans le groove avec une charge avec laquelle vous êtes à laise, et tous les meilleurs joueurs lutilisent maintenant pour dominer la fin de partie de chaque match. Faites de même, si vous le pouvez!

Une fois que vous avez fait, choisissez votre chargement le plus rapidement possible pour éviter le danger de canard assis. Bien que vous puissiez évidemment vous sentir libre dexpérimenter des avantages, nous vous recommandons vivement dutiliser Ghost par défaut, ce qui vous cachera des drones et des moniteurs de rythme cardiaque. Cest à peu près un choix obligatoire, à moins que vous ne vouliez quune classe Overkill obtienne deux de vos armes préférées à la fois.

Si vous êtes découragé par le prix de 10000 $ dune baisse de chargement, il existe de bons moyens de gagner de largent et du butin pendant que vous vous déplacez sur la carte: les contrats. Ceux-ci sont indiqués pour vous et se divisent en cinq types: primes, charognard, reconnaissance, plus recherché et course dapprovisionnement.

Les primes marquent un joueur sur la carte pour vous, dans un rayon qui devient plus petit à mesure que vous vous en approchez, vous donnant un temps défini pour le localiser et le tuer, et vous récompenser sil meurt. Brillamment, si vous retirez une prime et que quelquun d autre tue ce joueur, vous serez toujours récompensé. Il ny a aucun inconvénient à en choisir un - il vous indiquera où se trouve un joueur et vous obtiendrez de lXP juste pour le démarrer.

Les contrats de charognard marquent une succession de trois boîtes à butin que vous pouvez trouver et ouvrir, avec un butin solide et une récompense en espèces lorsque vous avez terminé lensemble. Une mise à jour récente signifie également que vous obtiendrez une baisse garantie dune armure Satchel lorsque vous la terminerez également, permettant à un joueur de contenir jusquà 8 assiettes. Encore une fois, ce nest pas une évidence.

Recons, quant à lui, vous oriente vers un point de capture à verrouiller et peut vous sembler un peu plus risqué. Ils vous obligent à rester immobile pendant un petit moment, parfois à lair libre. Cependant, ils vous diront où le cercle se fermera ensuite, ce qui représente un énorme avantage tactique.

Most Wanted est une épée à double tranchant. Vous êtes marqué comme une cible pour tout le monde sur la carte, pendant trois minutes, mais si vous survivez à cette limite de temps, non seulement vous obtenez une récompense en argent, mais tous les coéquipiers morts reviennent instantanément dans le jeu, quils soient dans le goulag. ou spectateur.

Enfin, Supply Run est le dernier ajout et vous donne un temps limité pour vous rendre à une station dachat spécifiquement marquée. Arrivez à temps et vous bénéficierez de remises personnelles sur votre prochain achat (y compris un kit dauto-relance gratuit ou un rachat) pour vous donner un avantage à lavenir.

Le dernier mot, cependant, est que ces contrats ne sont pas seulement bons pour le butin et largent - ils vous donnent également un objectif à court terme à viser et sont un excellent moyen de rendre un match plus structuré et moins comme une supposition. Franchement, flamboyer dans un jeu où vous avez coché quelques contrats est plus amusant que de se cacher au même endroit pendant 20 minutes, puis de mourir.

Nous continuons à mentionner les équipes, et bien que vous puissiez jouer à Warzone en mode Solos, lobjectif est clairement toujours pour la plupart des joueurs de rejoindre une équipe dans le mode principal de bataille royale. Nous vous encourageons donc à penser tactiquement comme une équipe. Si vous êtes assis avec une armure complète et cinq assiettes de rechange, alors que vos coéquipiers nont plus rien, déposez quelques assiettes pour quils les récupèrent.

Il en va de même pour largent liquide et les munitions - cest souvent le cas que ce nest quen mettant votre argent en commun quun marqueur de chargement peut être acheté, par exemple. Cela encouragera un jeu plus désintéressé à long terme.

Comme tous les autres jeux de bataille royale depuis la sortie dApex Legends, Warzone dispose dun système de ping pour vous permettre de communiquer avec vos escouades. Il est sur le bouton haut du D-pad par défaut et vous permet de leur montrer ce que vous regardez ou où vous visez. Cest une astuce simple, mais utilisez-la tout le temps, chaque fois que vous le pouvez. Plus vous partagez dinformations, plus votre équipe ira loin.

Il existe également une gamme déquipements de terrain que vous pouvez trouver sur la carte au fur et à mesure, qui peuvent vous aider à la rigueur. Quil sagisse de la couverture du champ pour bloquer la ligne de vue dun ennemi, de la mise à niveau du champ Dead Silence pour vous calmer pendant un sort, ou plus, il existe de nombreuses façons dont cela peut vous aider.

Une tactique amusante qui a été découverte concerne le drone de terrain que vous pouvez trouver. Si vous utilisez le drone et quun coéquipier a équipé le C4, il peut en fait déposer le C4 sur le drone pour le transformer en une bombe mobile miniaturisée. Essayez-le par vous-même et espérons quInfinity Ward ne le corrigera pas.

Une autre stratégie de premier ordre, étant donné lénorme RPG et C4 sont devenus dans le méta-jeu, consiste à installer un système de trophées sur votre véhicule avant de conduire nimporte où - cela vous protégera de quelques roquettes ou grenades et pourrait vous voir plus loin vers votre destination. sans encombre. Franchement, nous naimons pas conduire sans.

Lune des parties les plus rafraîchissantes de Warzone est que la mort ne doit pas du tout être la fin. Premièrement, à moins que vous ne mouriez juste vers la fin du jeu, vous serez envoyé au Goulag, une prison où vous attendez une fusillade en tête-à-tête pour revenir sur le champ de bataille. Même si vous perdez, votre équipe peut toujours vous racheter si elle a de largent.

Si vous allez au Goulag à deux en même temps, vous pourrez peut-être vous entraider. Plus dune fois, notre coéquipier a été en mesure de nous donner des appels pendant quils regardaient notre fusillade, nous aidant à gagner puis à revenir dans le match. Profitez de tous les avantages que vous pouvez obtenir!

Bien sûr, Warzone nest pas seulement une pure bataille royale - il y a aussi Plunder, un nouveau mode qui vous permet de bourdonner sur la carte à la recherche dargent et dargent uniquement, avant de lenvoyer à des points désignés. Cest beaucoup plus chaotique et frénétique que Battle Royale, surtout parce que les réapparitions sont activées et quil ny a pas de cercle de gaz à craindre.

Si vous voulez un changement par rapport à la tension acerbe des rounds de bataille royale, cest une excellente option pour le changer, et vous constaterez peut-être même que vous le préférez. Cela dit, vous pouvez vous attendre à passer un peu plus de temps dans les files dattente des serveurs, car moins de personnes jouent au mode.

Celui-ci pourrait contrarier quiconque a déjà été détruit à plusieurs reprises par larme sur une petite carte comme Shipment ou Rust, mais le RPG est une sacrée arme dans Warzone. Cest un superbe contre les véhicules, mais peut également éliminer brutalement rapidement les ennemis groupés.

Si vous avez un chargement avec un RPG comme secondaire, il est peu probable que vous le regrettiez, surtout si vous avez utilisé lavantage Amped pour le basculer et le recharger plus rapidement. De plus, si vous obtenez ensuite assez dargent pour une boîte de munitions ensemble, vous serez assis sur 7 tirs de roquettes de haute puissance, suffisamment pour faire de vous une force avec laquelle il faut compter.

Dun autre côté, peut-être ne devrions-nous pas encourager ce qui peut parfois ressembler à un fléau sur des serveurs remplis de joueurs explosifs. Hé ho.

Depuis le lancement, de nombreux changements ont déjà été apportés aux listes de lecture dans Warzone - nous avons un mode Solos, si vous avez envie de jouer seul sur la carte, et le lancement de la saison 3 a vu lajout de Quads, augmentant la taille de votre équipe. à quatre. Cest parfait si vous excluez toujours un partenaire pour passer à une équipe de trois hommes.

Néanmoins, si vous navez pas quatre personnes et que vous ne voulez pas daléatoire dans votre équipe, vous pouvez toujours modifier les paramètres de remplissage de votre équipe pour vous assurer quil ne sagit que de vos amis et tenter votre chance avec une équipe plus petite. Cest un inconvénient, bien sûr, mais il peut être amusant de voir comment vos tactiques doivent changer sous la contrainte.

Même si la fin du jeu verra de nombreux joueurs basculer des chargements qui les rendront invisibles aux scanners, les drones restent un outil extrêmement puissant dans Warzone, vous aidant à rester au courant de lendroit où les escouades ennemies se trouvent autour de vous.

De plus, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte quils peuvent réellement empiler - si trois joueurs de votre équipe appellent dans un UAV en même temps, vous serez époustouflé par les détails que vous recevez. Vous obtiendrez un aperçu avancé de chaque ennemi sur la carte, vous indiquant non seulement où ils se trouvent, mais également dans quelle direction ils pointent, en temps réel. Cela ne durera pas longtemps, mais si vous avez terminé quelques contrats et que vous avez de largent à dépenser, cela pourrait vous donner des informations durables sur les positions et les tactiques.

Vous ne lavez peut-être pas réalisé, mais il y a deux situations dans Warzone qui envoient une fusée éclairante dans le ciel pour que les joueurs à proximité puissent les voir. Lun commence à capturer un point de contrat de reconnaissance, qui envoie une fusée blanche, tandis que lautre rachète un coéquipier, qui envoie une fusée rouge.

Gardez un œil sur ces signaux lorsque vous vous déplacez sur la carte, et vous pourriez obtenir la chute sur une équipe campant un point de capture ou attendant quun coéquipier non amarré revienne à la mêlée.

Il est tentant et facile de trouver quelques endroits sur la carte où vous aimez tomber, que ce soit parce quils sont généralement isolés ou chargés de butins, mais combattez lenvie dy revenir trop souvent. Vous vous améliorerez plus rapidement et apprendrez la carte beaucoup plus rapidement, si vous changez vos points de chute et que vous allez occasionnellement à des endroits dont vous savez quils seront plus occupés. Cela changera également le rythme de votre session de jeu, ce que nous pensons être une bonne chose.

Lorsque vous entrez dans la phase finale dun match, une tactique populaire et puissante consiste à serrer le bord extérieur de lanneau de gaz lors de sa fermeture, en éliminant les cibles en fuite et en restant juste devant vous. Cela nécessite essentiellement que vous ayez un masque à gaz, de sorte que vous soyez moins à risque, mais sachez que les animations marche-arrêt du masque sont extrêmement perturbatrices.

La première fois que cela vous arrive, cela gâchera votre journée, mais votre personnage qui allume et éteint le masque peut vous interrompre et vous réduire à un feu de hanche inutile pendant quelques secondes à des moments clés, alors assurez-vous de planifier pour il. Ce nest pas nécessairement quelque chose que vous pourrez contrôler de manière fiable, mais si vous apprenez à vous attendre à la perturbation, vous cesserez au moins dêtre aussi ennuyé par cela.

Ils ont peut-être été un peu équilibrés récemment, mais il y a toujours un fléau absolu de joueurs utilisant deux configurations de pistolet akimbo spécifiques sur leurs chargements dans Warzone en ce moment.

Les Dual Snakeshot .357 vous permettent dutiliser deux revolvers comme fusils de chasse à courte portée, et étaient si puissamment puissants quils ont été modifiés pour réduire leur impact, tandis que dautres ont toujours de la joie en utilisant akimbo Renettis en mode de tir en rafale pour infliger des dégâts insensés de près - en fait, à tel point que Renettis vient dêtre nerf aussi. Dans la plupart des cas, les joueurs mettront également un viseur laser vert sur les armes à feu pour leur donner une meilleure précision, car vous ne pouvez pas viser vers le bas avec des pistolets doubles.

Cest le cœur de notre indice - si vous voyez deux viseurs laser parallèles comme celui-ci en fin de partie, et si engager ce joueur signifierait un combat à courte portée, soyez extrêmement prudent ou même fuyez. Faites-nous confiance, vous serez haché si vous navez pas la goutte sur eux ou les vôtres, et de toute façon vos magasins darmures en subiront un coup.

Un récent patch Warzone a apporté un changement que les joueurs attendaient depuis le lancement du jeu - les mystérieux bunkers souvrent enfin. Les joueurs peuvent maintenant trouver des cartes-clés rouges comme butin rare, et si vous le faites, vous devriez vous diriger vers le bunker le plus proche dont vous connaissez lemplacement.

La carte-clé ouvrira le bunker et à lintérieur, vous trouverez une panoplie de boîtes à butin à ouvrir, vous équipant et vous offrant beaucoup dargent. Cest un énorme coup de pouce, aussi rare soit-il, et vous pouvez également piller les cartes-clés des joueurs morts sils nont pas encore réussi à les utiliser.

Curieusement, à lintérieur des bunkers, il y a une autre porte intérieure verrouillée, il est donc clair que nous allons pénétrer plus profondément sous Verdansk lentement au fil du temps.

La saison 4 a commencé à gémir sur la taille des fichiers dans le monde entier et, jusquà présent, na pas trop bouleversé le gameplay, mais son ajout initial majeur se présente sous la forme dévénements en match. Celles-ci peuvent se produire de manière aléatoire pendant nimporte quel match, et il existe trois types:

Jailbreak: Tous ceux qui ont été éliminés réapparaissent par parachutage - quils aient perdu dans le Goulag ou quils attendent un combat.

Tous ceux qui ont été éliminés réapparaissent par parachutage - quils aient perdu dans le Goulag ou quils attendent un combat. Vente de feu: les stations dachat obtiennent soudainement de lourdes réductions sur de nombreux articles, et le rachat de membres de léquipe tombés au combat devient gratuit pour la durée de 60 secondes.

les stations dachat obtiennent soudainement de lourdes réductions sur de nombreux articles, et le rachat de membres de léquipe tombés au combat devient gratuit pour la durée de 60 secondes. Supply Chopper: un hélicoptère blindé patrouillera sur la carte. Le détruire entraînera un butin rare, dont trois drones, deux boîtes de blindage et des boîtes de munitions, un masque à gaz, un lance-grenades, plus de largent au minimum.

Ces événements peuvent changer la donne, donc sils se produisent pendant un match, assurez-vous dajuster vos tactiques en conséquence et surveillez le ciel!

Cela peut sembler un peu banal, mais nous le pensons vraiment. Que vous nayez jamais gagné un match ou que vous ne layez pas gagné depuis des semaines, continuez à jouer raisonnablement et à prendre des décisions tactiques et les victoires viendront à un moment donné. Nous le saurions - nous navions pas gagné un match depuis une semaine ou deux, mais notre dernière victoire était ridicule. Nous sommes morts tôt, avons traversé le Goulag sans aucun adversaire après une attente anxieuse de deux minutes, sommes tombés près du dernier cercle sans arme et nous nous sommes cachés pendant cinq minutes avant de nous faufiler, ramasser un seul SMG et tirer trois coups pour terminer le dernier. joueur debout, qui ne nous a même jamais vus.

Un meurtre, beaucoup de tension et une énorme part de fortune, et nous sommes de retour dans la ville gagnante. Warzone est un jeu dadresse avec beaucoup de chance et de conscience de la situation, alors ne vous découragez pas si vous êtes sur une mauvaise course, en gros.