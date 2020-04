Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Call of Duty : Warzone n'aurait pas pu venir à un meilleur moment, et sa mise à jour de la saison 3 va élargir encore le champ. Pour ne pas y mettre un point, il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui se retrouvent avec plus de temps sur leurs mains à la maison qu'avant. Et quelle meilleure façon de passer à l'écart des jours qu'avec un nouveau jeu gratuit de bataille royale, lié à une franchise déjà dominante ?

La bonne nouvelle est, comme les joueurs ont découvert depuis sa sortie, le jeu est aussi un cracker. Il profite d'un lancement en douceur qui rappelle l'arrivée d'Apex Legends, mais avec une base de joueurs beaucoup plus enviable, apparemment déjà fissuré la barre des 30 millions.

Nous avons plongé dans la carte massive de Verdansk avec ces millions, en nous entraînant et en nous assaillant pour trouver des stratégies et des conseils utiles que vous pouvez prendre dans vos propres sessions. Dis-le tranquillement, on aurait peut-être gagné quelques matchs.

Voici donc nos meilleurs conseils pour devenir un meilleur joueur de COD Warzone.

peu près à la minute où Warzone est entrée en ligne, les joueurs ont trouvé un moyen effronté d'obtenir un peu d'avance dans un match. Lorsque vous descendez de l'avion cargo au-dessus de la carte, vous pouvez faire sauter votre parachute quand vous voulez glisser plus lentement. Ce que les gens ont réalisé, cependant, c'est que vous pouvez réellement couper votre corde pour plonger à nouveau et re-éclater votre parachute autant de fois que vous le souhaitez. Maintenant, les gens utilisent ça à leur avantage.

Tout d'abord, lorsque vous tombez, faire sauter votre parachute puis couper les cordons semble vous donner un rapide boost de vitesse, et vous jette vers l'avant de manière plus agressive, vous permettant de couvrir le sol plus rapidement pour arriver à la zone d'atterrissage choisie.

Deuxièmement, après avoir coupé votre parachute, vous obtenez quelques secondes où votre pistolet de départ est tiré, ce qui peut vous permettre d'obtenir quelques coups de feu sur d'autres personnes qui tombent, pour obtenir ce premier petit avantage.

Bien sûr, ce choix de la zone d'atterrissage est une variable clé dans le début d'un match. Dès que vous voyez la cinématique de l'avion cargo démarrer, vous pouvez afficher l'écran de carte de votre match de combat royal et voir où commencera le cercle de gaz rétrécissant. Cela peut vous aider à comprendre où les gens sont plus susceptibles d'atterrir et où vous devrez viser à l'approche.

Il est important que, à mesure que votre confiance augmente, vous adaptiez vos tactiques sur ce front. Si vous n'avez pas envie d'affronter des fusillades chaotiques, peut-être aller plus loin pour avoir de l'équipement solide. Alternativement, optez pour l'approche « essai par le feu » et entraînez-vous au combat en cherchant des zones bondées. C'est à vous de décider, mais assurez-vous de bien choisir une place.

Warzone a une économie de trésorerie à son cœur même dans son mode de bataille royale principal. Vous collecterez de l'argent au fur et à mesure que vous courrez et certains seront récompensés pour avoir terminé des contrats (plus tard). Certains allumettes que vous trouverez à peine, tandis que dans d'autres, vous nagerez dans les trucs assez tôt. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de ne pas vous asseoir trop longtemps sur votre argent.

Dans le mode Battle Royale, il n'y a pas de bonus pour collecter de l'argent, donc il n'est vraiment là que pour vous de l'utiliser aux Buy Stations marquées sur votre carte. Ceux-ci vous permettent d'acheter une sélection de chaînes de tir comme des drones et des grappes de grappes, ainsi que plus de placage de blindage et de chutes de chargement. Notre conseil serait d'être proactif sur l'achat de ces récompenses - vous ne pouvez pas emporter l'argent avec vous, après tout, et un drone au bon moment pourrait vous gagner une fusillade vraiment facilement.

Cela dit, si vos coéquipiers meurent beaucoup, vous pourriez vouloir garder la main de 4 500$pour les racheter, s'ils ne réussissent pas à gagner leur combat rédempteur du Goulag.

L' argent est important, alors, mais lorsque vous touchez une Buy Station, il peut être utile de savoir quelle est votre priorité. Comme nous l'avons dit, un UAV peut être d'une grande aide, mais la priorité absolue dans votre équipe devrait être que quelqu'un achète un Loadout Drop dès que possible. Ces aérodromes permettent à toute votre équipe de choisir l'un de ses équipements multijoueurs standard à échanger, en obtenant leurs armes et équipements personnalisés.

C' est comme glisser sur un gant dans ce contexte, vous laissant entrer dans le groove avec un chargement qui vous est à l'aise, et la plupart des meilleurs joueurs l'utilisent maintenant comme un moyen de dominer la fin de match de chaque match. Suivez le même exemple, si vous le pouvez !

Si vous êtes intimidé par le prix de 10 000$d'une baisse de chargement, cependant, il existe de bonnes façons de gagner de l'argent et du butin pendant que vous vous déplacez autour de la carte - des contrats. Ceux-ci sont marqués pour vous, et tombent en trois types : Bounties, Scavenger et Recon.

Les primes marquent un joueur sur la carte pour vous, en termes généraux, vous donnant un certain temps pour le localiser et le tuer, et vous récompensant s'ils meurent. Brillamment, si vous retirez une prime et que quelqu'und'autretue ce joueur, vous serez quand même récompensé. Il n'y a pas d'inconvénient à choisir un de ces joueurs - il vous dira où se trouve un joueur et vous obtenez de l'XP juste pour le démarrer.

Les contrats Scavenger marquent une succession de trois boîtes à butin que vous pouvez trouver et ouvrir, avec du butin solide et une récompense en argent lorsque vous avez terminé le set. Encore une fois, ce ne sont pas des cerveaux.

Recons, quant à lui, vous dirigent vers un point de capture pour vous verrouiller, et peut vous sentir un peu plus risqué. Ils vous obligent à rester immobile un moment, parfois en plein air. Ils vous diront où le cercle va bientôt se fermer, cependant, comme un énorme avantage tactique.

Le dernier mot, cependant, est que ces contrats ne sont pas seulement bons pour le butin et l'argent - ils vous donnent également un objectif à court terme à viser, et sont un excellent moyen de rendre un match plus structuré et moins comme une conjecture.

Nous continuons de mentionner les escouades, et bien que vous puissiez maintenant jouer à Warzone en mode Solos, l'objectif est clairement que la plupart des joueurs rejoignent une escouade dans le mode Battle Royale principal. Nous vous encourageons donc à penser tactiquement comme une équipe. Si vous êtes assis avec une armure complète et cinq plaques de rechange, alors que vos camarades ne sont plus à rien, déposez quelques plaques pour qu'ils ramassent.

Il en

va de même pour les espèces et les munitions - il est souvent le cas que ce n'est qu'en mettant en commun votre argent qu'un marqueur de chargement peut être acheté, par exemple. Cela encouragera le jeu plus altruiste à long terme.

Comme tous les autres jeux de bataille royale depuis la sortie d'Apex Legends, Warzone dispose d'un système de ping pour vous permettre de communiquer avec vos escouades. Il est sur le bouton haut du D-pad par défaut, et vous permet de leur montrer ce que vous regardez ou où vous visez. C'est un conseil facile, mais utilisez-le tout le temps, quand vous le pouvez. Plus vous partagez d'informations, plus votre équipe ira loin.

Il y a aussi une gamme d'équipements de terrain que vous pouvez trouver autour de la carte au fur et à mesure que vous allez, ce qui peut vous aider en un coup de pouce. Qu'il s'agisse d'une couverture de terrain pour bloquer la ligne de visibilité d'un ennemi, de l'avantage du Silence mort pour vous faire taire pour un sort, ou bien plus encore, il y a beaucoup de façons de vous aider.

Une nouvelle tactique amusante qui a été découverte implique le drone de terrain que vous pouvez trouver. Si vous utilisez le drone, et qu'un coéquipier a équipé le C4, il peut en fait déposer le C4 sur le drone pour le transformer en une bombe mobile miniaturisée. Essayez-le par vous-même, et espérons qu'Infinity Ward ne l'aura pas corrigé.

L' une des parties les plus rafraîchissantes de Warzone est que la mort ne doit pas nécessairement être la fin du tout. Tout d'abord, à moins de mourir vers la fin de la partie, vous serez envoyé dans le Goulag, une prison où vous attendrez une fusillade en tête-à-tête pour gagner votre retour sur le champ de bataille. Même si vous perdez, votre équipe peut toujours vous racheter s'ils ont l'argent.

Si vous allez au Goulag tout de suite, vous pourriez vous entraider. Plus d'une fois, notre coéquipier a pu nous donner des légendes pendant qu'ils regardaient notre fusillade, nous aidant à gagner puis à revenir dans le match. Profitez de tous les avantages que vous pouvez obtenir !

Bien sûr, Warzone n'est pas seulement pure bataille royale - il y a aussi Plunder, un nouveau mode qui vous voit bourdonner autour de la carte à la recherche d'argent et d'argent seulement, avant de l'envoyer à des endroits désignés. C'est beaucoup plus chaotique et frénétique que Battle Royale, surtout parce que les réapparitions sont activées et qu'il n'y a pas de cercle de gaz à craindre.

Si vous voulez changer la tension de morsure des ongles des tours de bataille royale, c'est une excellente option pour le changer, et vous pourriez même trouver que vous le préférez. Cela dit, vous pouvez vous attendre à passer un peu plus longtemps dans les files d'attente de serveur, car moins de personnes jouent le mode.

Celui-ci pourrait bouleverser quiconque a déjà été détruit à plusieurs reprises par l'arme sur une petite carte comme Expédition ou Rust, mais le RPG est une arme diable dans Warzone. C'est un superbe comptoir pour les véhicules, mais il peut aussi éliminer brutalement les ennemis regroupés.

Si vous avez un chargement avec un RPG comme secondaire, il est peu probable que vous le regrettiez, surtout si vous avez utilisé l'avantage Amped pour le commuter et le recharger plus rapidement. De plus, si vous obtenez assez d'argent pour une boîte à munitions ensemble, vous serez assis sur 7 tirs de fusée de grande puissance, assez pour faire de vous une force avec laquelle vous pouvez compter.

Depuis le lancement, il y a eu beaucoup de changements dans les listes de lecture dans Warzone - nous avons un mode Solos, si vous avez envie de prendre la carte sur votre solitaire, et le lancement de la saison 3 a vu le mode par défaut passer à Quads, augmentant votre taille d'équipe à quatre. C'est parfait si tu excluais toujours un pote pour aller dans une équipe de trois hommes.

Cependant, si vous n'avez pas quatre personnes et que vous ne voulez pas un hasard dans votre équipe, vous pouvez toujours modifier vos paramètres de remplissage d'équipe pour vous assurer que ce n'est que vos amis, et prendre vos chances avec une équipe plus petite. C'est un inconvénient, bien sûr, mais il peut être amusant de voir comment vos tactiques doivent changer sous la contrainte.