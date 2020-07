Trucs et astuces Call of Duty Mobile: Comment jouer et gagner

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile apporte un mélange enivrant daction, à la fois dans le jeu multijoueur et la bataille royale.

Mais si vous êtes nouveau dans le jeu, il y a beaucoup à prendre pour vous lancer et vous permettre de gagner des matchs et daugmenter votre XP. Voyons comment vous pouvez tirer le meilleur parti de Call of Duty: Mobile dans nos nombreux conseils et astuces.

Configuration système requise pour Call of Duty Mobile pour iPhone: nécessite iOS 9 ou version ultérieure, fonctionne sur les téléphones à partir de liPhone 5S; fonctionne à partir de liPad Air; fonctionne sur iPod touch (6 gen et 7 gen)

nécessite iOS 9 ou version ultérieure, fonctionne sur les téléphones à partir de liPhone 5S; fonctionne à partir de liPad Air; fonctionne sur iPod touch (6 gen et 7 gen) Configuration requise pour Call of Duty Mobile pour Android: nécessite Android 5.1 ou version ultérieure et votre téléphone a besoin dau moins 2 Go de RAM.

Préparez le stockage de lappareil: vous aurez besoin denviron 1,6 Go de stockage pour installer CoD: Mobile et pour les données de jeu, vous devrez donc peut-être nettoyer quelque chose. Si vous êtes juste à la limite, votre téléphone ne fonctionnera pas aussi bien, et cest un jeu exigeant.

Arrêtez les activités en arrière-plan et les alertes: si vous avez un mode de jeu sur votre appareil, le moment est venu de lutiliser pour réduire les notifications que vous ne voulez pas et pour tuer dautres processus qui pourraient réduire les performances de votre téléphone. Pour tirer le meilleur parti de CoD: M, votre téléphone doit fonctionner au mieux.

Utilisez la connexion au compte Facebook ou Call of Duty: Malheureusement, il ny a pas de connexion par nom dutilisateur / mot de passe, vous devez utiliser Facebook, votre compte Call of Duty Activision ou jouer en tant quinvité. Si vous utilisez la connexion Facebook, vous pourrez alors déplacer votre profil vers un autre appareil si vous obtenez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez jouer sur une tablette par exemple, comme vous le ferez avec un compte Activision.

Conseil de pro: Parfois, il y a des incitations à utiliser un type de connexion différent - peut-être que vous pouvez obtenir un caractère différent pour vous connecter à votre compte Call of Duty, ce qui vaut la peine dêtre recherché.

Connectez vos écouteurs: la bande-son de Call of Duty: Mobile est excellente - et elle vous aide également à être plus conscient de ce qui se passe autour de vous. Vous serez en mesure didentifier les pas, découter la toux dun fusil de sniper silencieux et bien plus encore si vous pouvez les entendre clairement. Jouer avec des écouteurs est un geste professionnel - ou augmentez le volume des haut-parleurs si vous avez des haut-parleurs stéréo.

Vous aurez besoin dune connexion Internet: Oui, comme il sagit dun mode multijoueur en direct, il ny a pas de mode hors ligne - vous devrez être connecté pour jouer. Surveillez votre allocation de données ou respectez le Wi-Fi, même si le jeu nutilise pas beaucoup de données.

Aide, mon gameplay est lent!: Si vous semblez geler ou vous déplacer à plusieurs reprises dans la même zone, cest probablement parce que votre connexion est interrompue. Essayez dactiver ou de désactiver le Wi-Fi, ou de redémarrer votre routeur ou votre téléphone pour résoudre le problème. Parfois, nous passons aux données mobiles lorsque le Wi-Fi est en cours de lecture.

Augmentez la luminosité: ce que vous voyez est ce que vous photographiez. Plus la luminosité est claire, mieux cest, alors désactivez la luminosité automatique, augmentez les niveaux et assurez-vous que le «mode nuit» ou le «filtre de lumière bleue» nest pas activé, car cela faussera les images.

Connectez votre manette Xbox ou PS4: via une mise à jour récente du jeu, vous pouvez désormais connecter une manette de console pour jouer sur votre mobile. Vous serez jumelé avec dautres personnes utilisant des contrôleurs lorsque vous jouez, afin de ne pas obtenir un avantage injuste. Connectez dabord le contrôleur à votre appareil via Bluetooth, puis accédez aux paramètres> contrôleur et vous pouvez voir quand le contrôleur est connecté et personnaliser les choses.

Il existe une multitude de paramètres et doptions pour Call of Duty: Mobile et le meilleur dépend beaucoup de la façon dont vous aimez jouer et du téléphone ou de la tablette sur lequel vous jouez. Cela vaut la peine de prendre le temps de tester toutes les options.

Choisissez le mode avancé: Il existe deux méthodes de contrôle, simples ou avancées, qui vous seront présentées au début du jeu. Simple est un tir automatique lorsque vous pointez quelquun, mais Advanced vous donne un contrôle total et cest ce dernier que vous devriez choisir - même si cela signifie obtenir un peu plus de pratique. Vous nobtiendrez jamais nulle part avec des commandes simples.

Personnalisez vos commandes: dans le hall, appuyez sur le rouage des paramètres et vous ouvrirez tous les paramètres du jeu. Dans Contrôles, vous aurez loption Simple et Avancé, comme ci-dessus, mais en mode avancé, vous avez le bouton de personnalisation - appuyez dessus et vous pouvez faire glisser les éléments de contrôle vers de nouveaux emplacements. Sachez que le multijoueur et la bataille royale ont des quais légèrement différents, alors personnalisez les deux.

1/2 Pocket-lint

Changer le mode de tir: dans la même zone que ci-dessus, dans Avancé, vous pouvez changer la façon dont différents types darmes tirent. Vous pouvez tirer depuis la hanche, viser vers le bas (ADS) ou sélectionner la personnalisation. Cela vous permettra de changer le comportement des groupes darmes - vous pouvez donc tirer des fusils de chasse de la hanche, par exemple (ce qui vaut la peine).

Modifier la qualité graphique: votre appareil détectera automatiquement les paramètres de votre téléphone au premier démarrage, mais si vous souhaitez les modifier, dans les paramètres, appuyez sur Audio et graphiques. Ici, vous pouvez sélectionner la qualité et la fréquence dimages, ainsi que dautres options. Jouez pour obtenir le gameplay le plus fluide possible, car le régler trop haut vous causera des problèmes sil devient saccadé.

Ajustez la sensibilité: différents appareils réagissent légèrement différemment et dans Sensibilité, vous pouvez modifier les paramètres de la façon dont vous vous déplacez ainsi que la sensibilité des mouvements à travers les lunettes à laide du gyroscope du téléphone. Ceux-ci peuvent également être modifiés séparément pour le multijoueur et la bataille royale.

Testez vos paramètres avec Practice vs AI: entrez dans le mode multijoueur et appuyez sur le bouton de sélection (juste au-dessus de démarrer) pour choisir le type de jeu. Ici, vous verrez "pratique vs AI". Cest un excellent moyen de tester les armes, les paramètres et les commandes pour voir comment ils se sentent et si cela fonctionnera pour vous.

Regardez vos amis jouer: vous pouvez regarder ce que font vos amis en vous rendant dans votre liste damis et en appuyant sur le bouton de lœil - vous pouvez les regarder jouer en temps réel.

Call of Duty: Mobile est divisé en deux sections principales. Ce sont le multijoueur et la bataille royale. Bien que les commandes soient globalement similaires et que les visuels soient les mêmes, ce sont des modes de jeu fondamentalement différents. Le mode zombie a maintenant été supprimé et nest plus disponible.

Il existe un certain nombre de cartes et de modes multijoueurs différents à jouer. Les modes principaux sont Frontline, Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy, Domination, Gunfight, Kill Confirmed, Hardpoint, Free for All, Practice vs AI.

Ensuite, il existe des modes spéciaux - par exemple - Standoff - Halloween, Sniper Only, Gun Game, Prop Hunt. Il existe des incitations pour jouer à tous les types, alors gardez vos yeux sur le Battle Pass pour voir où vous pouvez gagner des récompenses. Les modes présentés vont et viennent et font parfois leurs débuts avec une nouvelle carte sur laquelle jouer.

Les cartes varient selon le type de jeu, en fonction du type de jeu que vous allez jouer: Killhouse, Nuketown, Hijacked, Cage, Rust, Gulag, Scrapyard, Summit, Highrise, Crash, Crossfire, Standoff, Firing Range, Takeoff , Raid, Meltdown. Les six premiers sont assez petits, les 10 seconds sont plus grands, ce qui change le style de jeu.

Il y a aussi des matchs multijoueurs classés et ceux-ci circuleront entre les modes de jeu et les cartes.

Dans Battle Royale, il ny a quune seule carte pour le moment - Isolé - mais vous pouvez jouer à la première ou à la troisième personne, vous pouvez jouer en solo, en duo ou en équipe.

Dans Battle Royale, vous parachute essentiellement avec rien, rassemblez des armes dans le but dêtre le dernier joueur ou équipe à survivre. La zone de jeu diminue progressivement, poussant les joueurs survivants dans une zone plus étroite. Cest une bataille royale classique.

Le jeu a parfois des modes supplémentaires - Sniper Challenge où il ny a que des armes de sniper et Warfare, qui a des équipes de 20 sur les côtés opposés pour une variation du gameplay BR, mais ceux-ci vont et viennent.

Il existe une multitude darmes dans Call of Duty: Mobile et vous pouvez collecter et améliorer ces armes, appliquer des skins et choisir vos chargements pour jouer à des jeux multijoueurs.

Augmentez votre XP pour débloquer plus de charges: au fur et à mesure que vous jouez, vous gagnerez de lXP pour progresser et débloquer des emplacements de chargement supplémentaires. Vous pouvez avoir cinq chargements différents, chacun avec des armes principales et secondaires, des grenades, une compétence dopérateur et trois avantages, ce qui signifie que vous pouvez choisir un chargement différent pour différentes cartes.

Choisissez judicieusement vos armes: le chargement que vous portez détermine avec quoi vous entrez dans le jeu - et cela changera en fonction de la carte et du type de jeu que vous jouez. Des cartes comme Killhouse, Hijacked et Nuketown sont idéales pour les SMG parce que cest un combat rapproché; une carte comme Crossfire est idéale pour les armes à longue portée. Avoir cinq chargements signifie que vous pouvez changer pendant un match en fonction de la situation.

Améliorez vos armes: les récompenses peuvent vous procurer des cartes darmes pour des mises à niveau et cela peut aller de lajout dune lunette à lextension du canon. Le tableau des caractéristiques de larme montrera limpact de ces changements que vous apportez - et cela peut faire une grande différence sur les performances de cette arme dans le jeu.

Vous ne pouvez pas vraiment vous cacher en multijoueur: bien que vous puissiez rester hors de vue, ou trouver un coin ou un bâtiment dans lequel se cacher, lorsque vous jouez en multijoueur, les deux côtés sont séparés par lennemi portant des flashs rouges sur son uniforme. Le camouflage na pas vraiment dimportance dans ce sens, car vous pouvez repérer les marques rouges même en vous cachant. Vous pouvez être repéré par un UAV et placé sur la carte - alors rappelez-vous que vous nêtes pas invisible.

Continuez à bouger: parce que vous ne pouvez pas vous cacher, rester immobile est votre ennemi. Continuez à bouger pour que lennemi ne puisse pas vous cibler. Une compétence à maîtriser est de mitrailler latéralement tout en gardant lennemi dans votre champ de vision. Mettez-vous à couvert lorsque vous êtes à court de munitions, ressortez à nouveau pour vous engager. Cest une simple utilisation de la couverture, mais cela fonctionne vraiment bien.

Utilisez la diapositive: vous pouvez appuyer sur le bouton vers le bas lorsque vous exécutez pour faire glisser. Ceci est imprévisible et vous donne une bien meilleure chance de vous couvrir et déviter de vous faire tirer dessus.

Familiarisez-vous avec accroupi: vous allonger dans Call of Duty: les modes multijoueurs mobiles signifieront souvent que vous vous faites tirer dessus (contrairement à PUBG où cest vraiment utile ). Mais laccroupissement est vraiment utile, réduisant votre zone visible tout en vous permettant de vous déplacer. Il y a même un avantage pour cela - Skulker - qui vous rend plus rapide lorsque vous vous déplacez accroupi.

Utilisez le sprint: le sprint signifie que vous pouvez vous déplacer plus rapidement. Vous pouvez faire glisser le contrôleur vers lavant ou appuyer sur le bouton sprint pour ce faire. Il existe également une option de menu pour "toujours sprinter" - mais utilisez-la avec prudence - cela signifie parfois que vous ne pouvez pas vous arrêter aussi précisément que vous le souhaitez et que vous risquez de tomber sur votre ennemi par erreur. Il y a aussi un avantage pour vous rendre plus rapide. Utilise le.

Allez à votre pistolet: le MW11 - ou M1911 - est une excellente arme de poing et il abattra les gens aussi facilement quun fusil lorsque vous êtes de près. Il est souvent plus rapide de passer au pistolet que de recharger votre arme principale. Cest parfait pour les cartes comme Nuketown lorsque les choses deviennent folles au milieu. Évitez cependant le silencieux - il abaisse la portée.

Utilisez vos grenades: lorsque les combats deviennent rudes, il nest souvent pas temps dattraper une grenade, mais cest un excellent coup douverture: sur des cartes comme Killhouse et Nuketown, lancer la grenade dun bout à lautre est assez facile et peut rapidement réveillez votre ennemi. Assurez-vous simplement de ne pas heurter votre propre grenade et assurez-vous que limmunité douverture a expiré.

Maîtrisez la grenade collante: La grenade collante est excellente car elle ne rebondit pas et ne roule pas. Jetez-le à travers une fenêtre, jetez-le contre un mur et il y reste. Cest idéal pour nettoyer les tireurs délite hors des pièces ou pour éliminer les personnes qui se cachent derrière des caisses.

Maîtrisez les scorestreaks: les scorestreaks sont vraiment puissants. Vous avez trois emplacements à remplir et ceux-ci peuvent être nimporte quoi, dun drone tueur de chasseur à un vaisseau de combat VTOL qui est essentiellement un finisseur de jeu. Certains sont guidés par lIA, dautres offrent un contrôle manuel. Le missile prédateur, par exemple, doit être guidé là où vous voulez quil frappe. Le pistolet de sentinelle peut être placé et laissé, abattre lennemi quand il arrive dans un coin - mais peut également être endommagé par le feu ennemi. Pour activer les scorestreaks, vous devez vous mêler à lennemi et prendre quelques scalps.

Éliminez les scores des avions ennemis: l hélicoptère furtif et le VTOL peuvent vraiment endommager votre équipe, mais vous pouvez les abattre. Choisissez un LMG et déchargez-y et vous labattrez. Alternative, si vous avez la compétence Sparrow - avec des flèches explosives - quelques coups de ceux-ci feront tomber lavion.

Affrontez lennemi: dans des jeux comme Frontline et Team Deathmatch, menez le combat contre lennemi. Rester en arrière peut signifier que vous êtes hors du jeu et que vous ne faites rien pendant que vos coéquipiers sont enfermés dans le combat. Trouvez ces points stratégiques sur les cartes et dominez-les, en bloquant votre ennemi.

Faites-vous plaisir avec la fumée: les grenades fumigènes sont en fait très utiles. Si lennemi vous a coincé - évidemment - mais sil y a un tireur délite dans un bâtiment que vous ne pouvez pas passer, fumez la pièce en lançant cette grenade à travers la fenêtre. Ou laissez tomber de la fumée pour vous couvrir pendant que vous vous éloignez dun ennemi réapparu invincible. Cest aussi très utile en domination lorsque vous capturez un emplacement - pour que lennemi ne puisse pas vous voir.

Choisissez la charge pour la carte et léquipe: les cartes multijoueurs encouragent une gamme de styles de jeu différents. Crossfire, par exemple, a beaucoup dendroits pour les tireurs délite, contrairement à Nuketown. Variez votre chargement en fonction de la carte et de léquipe: si vous avez cinq joueurs avec des fusils de précision à Nuketown, vous pourriez avoir du mal. Soyez prêt à changer pour maximiser les performances de léquipe.

Accomplissez vos tâches Battle Pass : avec le système de récompenses actualisé, vous pouvez gagner de nouvelles armes et personnages tout au long de la saison en accomplissant des tâches. Cela en vaut la peine, car tout ce que vous avez à faire est de jouer pour obtenir des récompenses. Assurez-vous de vérifier vos progrès et de faire les bonnes choses pour obtenir ces récompenses.

Conseil supérieur pour Hijacked: Si vous jouez sur la carte Hijacked (le bateau), il existe un passage secret à travers le bateau qui vous mènera dun bout à lautre. Cela peut vous amener derrière lennemi afin que vous puissiez même augmenter le score. Entrez simplement dans la cabine et cherchez le trou dans le sol.

Battle royale ressemble à un jeu totalement différent dans Call of Duty: Mobile. Vous ne pouvez pas commencer avec votre chargement préféré, vous ne pouvez pas simplement réapparaître à volonté et vous avez une aire de jeu beaucoup plus grande - et cest un jeu beaucoup plus tactique que le combat multijoueur. Même linterface utilisateur est légèrement différente.

Passer à FPV: si vous jouez beaucoup en multijoueur et que vous êtes habitué à la vue à la première personne, vous pouvez basculer vers cette vue dun simple toucher plutôt que vers la vue à la troisième personne.

Choisissez soigneusement lendroit où vous déposez: la carte isolée est assez bien chargée en véhicules et en armes, mais si vous tombez dans une zone bâtie, vous êtes plus susceptible de courir directement en contact, où la première personne à obtenir une arme chassera vous tous à terre. Allez un peu plus loin et vous aurez plus de chances de survivre pendant les 10 premières minutes.

Travailler en équipe - ou pas: le travail déquipe fait fonctionner le rêve. Déplacez-vous avec votre équipe, bougez avec votre équipe, combattez avec votre équipe et vous gagnerez facilement. Mais si vos coéquipiers sont déterminés à entrer en contact et à mourir immédiatement, vous voudrez peut-être aller en solo pour survivre. Battle royale est une question de survie - si vous voulez juste tuer, jouez plutôt en multijoueur.

Ravivez vos coéquipiers: alors que la plupart des CoD: M multi-joueurs vous permettent de réapparaître, dans Battle Royale ce nest pas automatique - votre coéquipier doit le faire. Récupérez les plaques didentité des camarades tombés au combat, scannez-les et ils peuvent revenir en parachute dans le jeu lors dun vol de réveil. Ils vivent pour se battre un autre jour. Si vous êtes abattu, ne quittez pas le jeu - donnez à votre équipe le temps de vous ramener.

Attendez les collectionneurs de plaques de chien et terminez léquipe: comme ci-dessus, une fois que vous avez déposé quelquun, les coéquipiers viendront chercher les plaques de chien pour le faire revivre. Attendez un peu et vous pourriez aussi finir le reste de léquipe. Bien sûr, restez vigilant lors de la collecte des tags.

Ne vous inquiétez pas, vous avez une wingsuit: lorsque vous portez une wingsuit, peu importe si vous sautez dun hélicoptère ou du haut dune tour, car vous survivrez. Utilisez cela à votre avantage. Vous pouvez wingsuit juste au-dessus de quelquun et les faire sauter avec votre fusil de chasse si vous navez pas la portée nécessaire pour vous engager du haut dune montagne. Cest vraiment amusant.

Gardez un œil sur la carte et recherchez les empreintes de pas: savoir où se trouve lennemi représente la moitié du combat dans la bataille royale. Surveillez la carte pour les empreintes de pas si vous êtes un éclaireur, gardez les oreilles ouvertes et vous saurez où ils se trouvent avant quils ne sachent que vous êtes là. Cest la route vers la victoire.

Frappez le deck: contrairement au mode multijoueur où frapper le deck signifie mourir dans la saleté, dans Battle Royale, vous pouvez vous cacher et attendre que votre ennemi soit à portée avant de les engager. Ça marche vraiment.

Surveillez vos munitions: il existe de nombreuses armes différentes, mais vous pouvez rincer vos munitions très rapidement. Gardez un œil sur ce que vous avez, assurez-vous de ne pas ramasser des objets dont vous navez pas besoin et assurez-vous que votre deuxième arme est utile.

Écrit par Chris Hall.