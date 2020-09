Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer a annoncé quil prendrait en charge les nouveaux GPU Nvidia Geforce RTX 30 Series, à commencer par ses ordinateurs de bureau Predator Orion.

Annoncés le 1er septembre 2020, les GPU Nvidia Ampere sont les plus avancés à être pris en charge par la gamme de PC de jeu Acer. Il sagit des cartes GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 et GeForce RTX 3090. Il sagit de la deuxième génération de cartes RTX de Nvidia, offrant censément jusquà 1,9 fois les performances par watt par rapport à la carte Nvidia Turing RTX de première génération, comme la GeForce RTX 2080.

Les Predator Orion 900 et 500 reçoivent des GPU Nvidia GeForce RTX 3090, tandis que lOrion 3000 embarquera le GPU Nvidia GeForce RTX 3070.

Ces nouvelles cartes comportent des cœurs de traçage de rayons et des cœurs Tensor. La carte la plus haut de gamme, la GeForce RTX 3090, est même capable dun rendu graphique 8K 60fps. Il remplace effectivement les cartes de la série Titan mais sera plus largement disponible. Vous pouvez en savoir plus sur chacun des nouveaux GPU ici .

Acer a déclaré mardi dans un communiqué de presse quil était ravi dêtre parmi les premiers à adopter les GPU Geforce RTX 30 Series: «Pour les joueurs qui exigent les dernières avancées en matière de performances, les ordinateurs de bureau Predator dotés des derniers GPU les aideront à jouer sur leur mieux », a déclaré la société.

Acer a également révélé que son nouveau moniteur de jeu Predator X25 sera doté dun taux de rafraîchissement de 360 Hz, grâce à Nvidia GSync. Et lanalyseur de latence réflexe de Nvidia sera également intégré à lécran IPS de 1920 x 1080, offrant des temps de réponse rapides et une entrée précise que les joueurs desports exigent.

Écrit par Maggie Tillman.