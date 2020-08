Voici votre dernière chance dobtenir A Total War Saga: TROY gratuitement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Epic Games Store propose actuellement une offre assez épique où vous pouvez obtenir A Total War Saga: TROY gratuitement, mais seulement si vous êtes rapide.

La dernière version de la série Total War a officiellement été abandonnée le 13 août pour 34,99 £, mais pendant une courte période (se terminant aujourdhui), vous pouvez obtenir le jeu gratuitement en vous connectant simplement à votre compte Epic et en réclamant loffre.

Jeux PC à venir: les meilleurs nouveaux jeux à espérer

Cette nouvelle version est une exclusivité Epic Games Store pendant les 12 premiers mois, vous ne pourrez donc pas lobtenir sur Steam avant 2021. Donc, si vous envisagez de lobtenir mais que vous teniez le coup, cette offre est trop belle pour Sois sincère.

Ce nest pas seulement gratuit de jouer pendant 24 heures. Prenez-le maintenant et cest à vous de le garder!

Si vous ne le savez pas déjà, avec cette nouvelle sortie, la saga Total War est passée à lâge du bronze avec un accent sur la bataille entre les deux royaumes de Troie et Mycenaen.

Le jeu est prêt à explorer lincroyable conflit entre les nations tout en étant plongé dans tout le mythe et la légende qui laccompagnent. Nous nous attendons à un drame dirigé par les personnages et à toute la stratégie habituelle, à la stratégie et plus que vous attendez dun jeu Total War.

Si vous nêtes pas satisfait dun jeu gratuit, vous serez également ravi dapprendre que Remnant: From the Ashes est également gratuit sur Epic Games Store jusquau 20 août.

Écrit par Adrian Willings.