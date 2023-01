Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - HBO est sur le point de sortir une nouvelle série télévisée basée sur le jeu populaire The Last of Us, et naturellement, la société de développement de jeux vidéo Naughty Dog ne manque pas cette occasion de teaser une troisième partie.

Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog et créateur de The Last of Us, qu'il a co-développé pour en faire la future série HBO, a déclaré au Hollywood Reporter qu'"il y a encore de l'histoire à raconter". Il n'a pas voulu révéler officiellement si un troisième épisode de The Last of Us est à venir, mais cela ressemble certainement à un teasing et c'est l'une des deux fois où Naughty Dog a suggéré qu'il pourrait y avoir une suite à The Last of Us Part 2 de 2020. En 2021, Druckmann a déclaré qu' il avait écrit les grandes lignes d'une histoire que "nous ne réalisons pas" mais qu'il espérait toujours qu'elle "verrait le jour". Il l'a décrite comme une exploration de ce qui se passe après la deuxième partie.

Dans un billet de blog partagé le 4 janvier, Naughty Dog a également révélé un nouveau concept art pour le prochain mode multijoueur de The Last of Us et a promis que plus de détails viendraient cette année, qui marque le 10e anniversaire du jeu original. La franchise entière s'est vendue à plus de 37 millions d'exemplaires dans le monde en décembre 2022.



Quant à la nouvelle émission de HBO, qui s'appelle également The Last of Us, elle sera diffusée le 15 janvier et mettra en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans celui d'Ellie.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de la série ci-dessous.

Écrit par Maggie Tillman.