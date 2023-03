Au cours de la dernière décennie, le développeur japonais FromSoftware a complètement restructuré ce que nous attendons des RPG axés sur le combat grâce à ses jeux Dark Souls.

Sa série la plus ancienne, cependant, est en fait Armored Core, un jeu de combat de méchas qu'il produit depuis des années, bien qu'aucun titre ne soit apparu depuis la PS3 et la Xbox 360. Aujourd'hui, il est de retour - découvrez tout ce que vous devez savoir sur Armored Core VI, ci-dessous.

Armored Core 6 : bande-annonce

FromSoftware a présenté Armored Core 6 aux Game Awards en 2022, avec une bande-annonce de grande classe que vous pouvez voir ci-dessous.

La bande-annonce est plutôt atmosphérique et ne contient pas de jeu, mais elle crée l'ambiance et définit le sujet du jeu pour ceux qui ne le savent pas : les gros robots.

La première bande-annonce de Fires of Rubicon se termine par une information concrète, et c'est une information très importante : le jeu sortira en 2023.

Il n'y a rien de plus précis que cela, et nous supposons qu'il s'agit de la fin de l'année, mais c'est quand même très encourageant.

Étant donné que nous nous attendons à ce qu'un DLC majeur de l'Anneau d'Elden arrive probablement à la mi-2023, il serait logique qu'Armored Core soit aligné pour clôturer l'année pour FromSoftware.

Armored Core 6 : Plates-formes

D'après les rumeurs de l'industrie, Fires of Rubicon est en développement depuis longtemps, ce que confirment les plateformes annoncées.

Le jeu sortira non seulement sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, mais aussi sur PS4 et Xbox One, comme Elden Ring avant lui. Il est impossible de savoir à ce stade si cela entraînera un quelconque compromis en termes de portée.

Il y aura aussi une version PC, bien sûr(vous pouvez maintenant le souhaiter sur Steam), mais rien sur Switch.

Armored Core 6 : L'histoire

Selon les personnes à qui vous parlez, la narration n'a peut-être pas toujours été au centre de la série Armored Core, qui a longtemps été basée sur les missions.

Cela ne changera pas avec Fires of Rubicon, bien que l'histoire puisse prendre beaucoup plus d'importance. D'après le communiqué de presse initial, nous savons que le jeu sera centré sur la planète Rubicon 3, où une nouvelle substance précieuse a déclenché une guerre par procuration entre les entreprises et les récolteurs.

Apparemment, nous nous infiltrerons sur la planète en tant que mercenaire et nous nous retrouverons coincés au milieu du conflit, essayant de faire notre chemin.

Pour l'instant, nous ne savons pas si nous aurons le contrôle de l'histoire ou si nous pourrons prendre des décisions importantes.

Nous savons qu'il s'agit d'une sorte de réinitialisation de l'histoire - il n'y aura aucun lien avec les précédents jeux Armored Core pour vous inquiéter.

Armored Core 6 : Gameplay

Armored Core existe depuis si longtemps que son gameplay a considérablement évolué au fil des générations de consoles et de plus d'une douzaine de jeux.

On pourrait l'appeler Armored Core 6, mais c'est une simplification assez importante de la chronologie de sortie des jeux. Néanmoins, après une grande interview de FromSoftware par IGN, nous savons quelques choses claires.

Il s'agira d'un jeu de combat de méchas dans lequel vous pourrez personnaliser chaque composant de votre robot selon vos spécifications exactes.

Vous pouvez vouloir une vitesse de déplacement plus rapide, et donc choisir un certain type de jambes, mais sacrifier votre capacité de vol et d'accélération en conséquence.

Vous pouvez opter pour une puissance de feu extrême avec des canons d'épaule, mais accepter que cela vous ralentisse - il y a beaucoup de décisions de ce genre à prendre, un peu comme la personnalisation d'une arme dans Modern Warfare 2.

Les combats peuvent être très rapides, mais ne deviendront apparemment pas Soulsborne-esque, puisque FromSoftware sait que ce n'est pas là que la série a commencé.

Cependant, il y aura apparemment une mécanique de posture qui peut ouvrir les ennemis aux coups critiques, ce qui est une évolution pour Armored Core.

Malgré l'immense succès de la structure en monde ouvert d'Elden Ring, le jeu s'en tiendra également à une structure basée sur des missions.

Apparemment, l'accent sera mis sur le mode solo, même s'il y aura certainement un mode versus pour le multijoueur, dont nous entendrons parler plus tard.

L'équipe affirme également que les combats de boss occuperont une place importante dans le jeu, mettant à l'épreuve les compétences et la détermination du joueur.