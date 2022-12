Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty arrive en 2023 et ça a l'air génial.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'histoire de Cyberpunk 2077 va se poursuivre avec l'annonce d'une nouvelle extension qui comprend l'arrivée inattendue d'Idris Elba.

L'extension s'appelle Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty et a été annoncée lors des Game Awards aux côtés d'autres titres, dont le passionnant Death Stranding 2. Mais si ce jeu a son lot de nouvelles stars, on peut dire que l'apparition d'Idris Elba dans l'univers de Cyberpunk 2077 est celle qui nous intrigue le plus. Il y a aussi d'autres bonnes nouvelles, CD Projekt Red ayant confirmé que Keanu Reeves sera de retour pour cette extension.

Oh, et il y a une bande-annonce.

Après un lancement plutôt désastreux et truffé de bugs, Cyberpunk 2077 est devenu une sorte de favori pour beaucoup et cette nouvelle extension ne manquera pas d'attirer l'attention. La bande-annonce pique définitivement l'intérêt, à tel point qu'il est presque possible d'oublier ce qui s'est passé la dernière fois que ce jeu a fait l'objet d'une sortie en grande pompe.

Elba jouera un tout nouveau personnage, Solomon Reed, qui jouera un rôle central dans l'histoire de l'extension, nous dit-on. C'est une très bonne chose en effet, mais au-delà de cela, les gens de CD Projekt Red gardent leurs cartes près de leur poitrine. Nous savons que l'extension se déroulera essentiellement dans le quartier de Dogtown à Night City et que Reed n'est pas le seul nouveau personnage à faire son apparition.

Reed est un "agent vétéran des Nouveaux États-Unis d'Amérique" et il sera très important, selon toute vraisemblance.

Nous ne savons pas quand la nouvelle extension sortira, mais nous savons que ce sera l'année prochaine. Il ne reste donc que 12 mois pour faire son choix.

